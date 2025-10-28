Aida Victoria le respondió con parranda vallenata a Juan David Tejada por señalarla de tener problemas mentales: “Sí tengo, pero saca las pruebas”

Aida Victoria le respondió a Juan David Tejada con contundente mensaje en medio de una celebración - crédito @jdt21_5 @aidavictoriam / Instagram

En medio de una celebración con parranda vallenata, Aida Victoria Merlano respondió públicamente a las declaraciones de su expareja, Juan David Tejada, quien la acusó de tener problemas mentales.

La influencer no tardó en contestar después de que el empresario abordara temas sobre su salud mental en una entrevista reciente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La controversia entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada se intensificó tras la difusión de una entrevista el 24 de octubre.

En ese diálogo, Tejada hacía referencia a chats filtrados por Aida, en los que supuestamente él no respondería por el hijo que tienen en común.

“A mí me queda muy duro venir a pelear con una mujer que dicho por su misma familia, tiene problemas psicológicos”, afirmación que causó impacto en redes sociales.

La pelea tomó un matiz aún más intenso cuando ambos comenzaron a difundir en sus perfiles personales conversaciones y versiones opuestas de los hechos, en medio de un contexto marcado por la reciente separación pocos meses después del nacimiento de su hijo.

En ese contexto, la respuesta de la influencer se produjo en un contexto festivo, durante una fiesta acompañada de música vallenata.

Desde sus redes sociales, Aida Victoria Merlano empleó un tono directo para rechazar los señalamientos: “Mi ex diciendo que tengo problemas mentales. Sí tengo, hijueputa, pero saca tus pruebas”, refiriéndose al supuesto material que tiene Tejada sobre Aida que la podría dejar mal parada en redes sociales.

La barranquillera envió mensaje a su ex pareja en medio de una celebración en la que le volvió a pedir que sacara las pruebas - crédito @rechismes/ Instagram

La reacción de Merlano generó apoyo inmediato por parte de sus seguidores y numerosos comentarios respaldando su postura. “Jajajajaja la amoooo!!! Nadie puede con semejante mujer, les queda grande”, “El tipo la dejo sola en el momento que toooooda mujer necesita más apoyo y amor”, “No entendí lo que dijiste mama pero te amé así se hace no joda”, “El señor no sabe con quién se metió”, dicen algunas reacciones.

La ruptura entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada se anunció oficialmente en septiembre, aunque los desacuerdos recientes muestran que la relación no concluyó en los mejores términos. Ambos han expuesto acusaciones y mensajes a través de entrevistas y redes sociales.

Aida Victoria reveló chats comprometedores de su disputa con Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano compartió en sus redes sociales mensajes y capturas de pantalla para argumentar su versión sobre el distanciamiento.

Sostuvo que Juan David Tejada tuvo la oportunidad de estar presente en la vida de su hijo y no lo hizo, cuestionando la falta de apoyo y la ausencia en momentos importantes. En uno de los mensajes, la creadora de contenido expresó a su expareja: “La verdad es una y no es con palabras, sino pruebas”.

Aida Victoria Merlano habría acusado a su expareja de haberle robado su parte de la finca - crédito @aidavictoriam/IG

Según relató la influenciadora, una discusión clave ocurrió el 15 de septiembre, pocos días después de un incidente en el que Tejada habría intentado agredirla físicamente. En los chats expuestos, Tejada señala haberse “cansado” de lo que describe como malos tratos, mientras que Merlano manifestó que respondió con “groserías” tras sentirse amenazada por un conflicto de acceso al complejo residencial donde vive.

En otro tramo de la conversación, Juan David Tejada pidió no ser involucrado, ni a él ni a su hijo, en asuntos mediáticos, y reprochó que la situación se convirtiera en polémica pública. Además, la influenciadora denunció problemas económicos y de patrimonio, asegurando: “Compramos una finca juntos y nunca me transfirió mi parte”y agregó que, tras trabajar hasta la semana 38 de embarazo para pagarla, lo que le duele no es el dinero, sino el esfuerzo invertido.

Aida victoria Merlano replicó en sus redes sociales los chats en los que interactuaba con Juan David Tejada - crédito @aidavictoriam/IG

Los chats revelados por Aida desataron una ola de reacciones y críticas en redes sociales, donde varios internautas cuestionaron las palabras con las que Juan David se dirigía a la barranquillera. “‘Para que aprenda a respetar a los hombres’. ¿De qué cueva salió este guache?”, “Que locura como se atreve a hablarle de esa forma 🥺”, “La diooo toda, lo enterró lo saco y lo volví a enterrar 💅 MUJER EMPODERADA!”, “Ella intentó mantener todo esto en privado, no quería volver hacer pública su ruptura pero él se las quiso dar de digno”.