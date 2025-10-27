Gustavo Bolívar confirmó su salida de la carrera presidencial si Iván Cepeda es incluido en la consulta del Frente Amplio: “Honrar la palabra”

Gustavo Bolívar condiciona su candidatura presidencial a la habilitación de Iván Cepeda en el Frente Amplio - crédito Colprensa.

El precandidato presidencial Gustavo Bolívar confirmó que renunciaría a su aspiración si Iván Cepeda obtiene finalmente la habilitación para participar en el Frente Amplio.

Esta declaración se dio tras la victoria de Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, en la consulta presidencial del Pacto Histórico, donde obtuvo más de un millón de votos, superando ampliamente a la exministra de Salud Carolina Corcho.

Durante una entrevista concedida a la emisora W Radio, Bolívar valoró el resultado de la jornada electoral, resaltando que la jornada electoral superó sus expectativas, y las del proyecto del presidente, además de asegurar que, a pesar de que “fue una elección con 100.000 mesas menos”, el total de votos del Pacto Histórico sobrepasó los 2′700.000, una cifra que consideró exitosa ante las circunstancias.

Sobre los resultados de Cepeda, Bolívar manifestó que “Iván Cepeda quedó de mostrar las cuentas de su campaña y se van a dar cuenta que es el voto más barato de la historia en la relación costo-beneficio”.

Ante las preguntas sobre el futuro político del senador, Bolívar hizo énfasis en la necesidad de resolver primero los “impedimentos jurídicos” que pesan sobre la postulación de Cepeda al Frente Amplio.

“Que el CNE (Consejo Nacional Electoral), que nos ha negado la personería jurídica, voltee a mirar la votación de ayer y se empiecen a solucionar las cosas”, expresó refiriéndose al ente que hasta ahora no ha otorgado personería a la coalición, pese a la contundencia del respaldo electoral.

Bolívar reiteró su compromiso asumido públicamente en relación con Cepeda: “Si Iván Cepeda puede participar en el Frente Amplio yo lo apoyo y desisto de mi candidatura”, afirmó. Además, recordó que “había dicho que si ganaba Iván yo lo apoyaba”, señalando que la decisión responde a su “palabra empeñada”.

En la entrevista, también se abordó la situación jurídica del presidente Gustavo Petro tras su inclusión en la Lista Clinton.

Bolívar consideró este hecho como “injusto”, argumentando que “el presidente no sabe ni manejar un carro, nunca ha tenido un auto, no creo que haya tenido tarjetas de crédito, es una persona absolutamente desinteresada del dinero para venir a decir que es un narcotraficante”, declaraciones que hizo durante su intervención.

Bolívar añadió que Petro ha sido un férreo opositor al narcotráfico en su carrera política, recalcando: “Más de 2.700 toneladas de cocaína incautadas, 17.000 laboratorios destruidos, qué narcotraficante tan extraño es Petro. Yo creo que eso se va a aclarar en el camino porque no tiene fundamento”.

Sobre su posible retiro, Bolívar explicó que centraría sus esfuerzos en la formación política. “Estoy apostándole a la formación política de las bases, montando una escuela de formación política y estoy en eso en este momento”, comentó, apuntando así a un nuevo enfoque en su trayectoria pública tras lo que calificó como un escenario de “honrar la palabra” por la unidad del sector.

De esta forma, la continuidad de Bolívar en la contienda presidencial queda supeditada a la definición jurídica de Cepeda y a las determinaciones que tome el Consejo Nacional Electoral respecto a la participación del senador en la alianza del Frente Amplio.