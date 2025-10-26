Colombia

Enrique Gómez se despachó contra Petro y Armando Benedetti: “Los que llevaron al abismo al país fueron el presidente y sus socios”

El abogado alertó sobre las consecuencias para Colombia después de que el mandatario colombiano y otras figuras políticas fueran incluidas en la Lista Clinton

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Enrique Gómez advirtió sobre el
Enrique Gómez advirtió sobre el impacto que tendría la vinculación de funcionarios claves del Gobierno y líderes empresariales a la Lista Clinton - crédito Colprensa

El anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre la inclusión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y del ministro del Interior, Armando Benedetti, en la Lista Clinton desató una escalada de reacciones y advertencias en el entorno político colombiano.

La medida, anunciada el viernes 24 de octubre de 2025, durante el Gobierno Trump, añadió tensión al panorama previo a las elecciones presidenciales previstas para 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras conocer la resolución de la Ofac, el presidente Petro se dirigió a sus seguidores en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá el 24 de octubre de 2025.

El mandatario defendió su gestión y rechazó los señalamientos que lo vinculan con actividades ilícitas.

Armando Benedetti se pronunció sobre
Armando Benedetti se pronunció sobre su nombre en la Lista Clinton del Gobierno Trump - crédito @AABenedetti/X

Paralelamente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó a través de sus redes sociales con un mensaje directo: “Por haber defendido la dignidad del país y que el presidente @petrogustavo no es un narcotraficante, me meten en la lista Ofac sin yo haberlos agredido”.

En la misma publicación, acompañada de un video, Benedetti profundizó en sus molestias con la decisión de las autoridades estadounidenses.

“Me metieron en la lista Clinton, no tengo visa, me tratan como narcotraficante. Me preguntan cómo estoy y respondo ‘mal, pero acostumbrado’. Es perverso lo que Estados Unidos hizo contra mí hoy (sic)”, dijo Benedetti.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó advertencia por inclusión de Gustavo Petro en la Lista Clinton y habló sobre las elecciones presidenciales del 2026 - crédito @armandobenedetti/IG

“Y pensar que yo hubiera podido ser presidente si hubiera sido sapo, si hubiera sido mafioso, si estuviera y anduviera con los cachacos finos, los oligarcas, si hubiera estado con los empresarios cuando no querían pagarle el sueldo a los trabajadores, un sueldo digno”, expresó el funcionario.

En ese mismo mensaje, Benedetti reiteró: “Y ahora la gente me pregunta: ‘¿Cómo estás?’. Y yo le digo: ‘Mal, pero acostumbrado’. Porque siempre me persiguen, inventan cosas sucias sobre mí. Es una cosa perversa lo que está haciendo hoy Estados Unidos contra mí“.

Sus declaraciones reflejan el clima de confrontación que predomina actualmente en el gabinete de Petro tras la resolución internacional. La controversia se intensificó con una advertencia directa de cara a la jornada electoral de 2026.

“Y ojo, por quién van a votar en las próximas elecciones, porque van a tener que votar en favor de la vida o por lo que van a traer más muertes. Pilas, que este país se puede joder ahora”, advirtió Benedetti

Reacción de Enrique Gómez a los pronunciamientos del petrismo: “Los que llevaron al abismo al país fueron el presidente y sus socios”

En reacción a estas intervenciones, sectores opositores no tardaron en manifestarse. El político y abogado Enrique Gómez cuestionó duramente el impacto de la decisión del Gobierno Petro y su trasfondo político.

Enrique Gómez acusó a la administración actual de tener la responsabilidad en la crisis que vive el país - crédito @Enrique_GomezM/X

Pareciera que Gustavo Petro no se da cuenta de cuál es la dimensión de que su nombre, el de su familia y el de otras 96 personas estén en la temida Lista Clinton. Una lista en la que no solo entran narcotraficantes y sus lavadores, sino posiblemente terroristas que son asociados a estos fenómenos del tráfico de estupefacientes. Para Colombia puede ser demoledor”, expresó Gómez.

Gómez planteó inquietudes sobre eventuales repercusiones en la estructura institucional de Colombia.

“¿Qué tal que, por ejemplo, esté relacionado con la campaña presidencial y el señor Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, también termine estando en la Lista Clinton o la famosísima Laurita Sarabia?” mencionó el dirigente opositor.

Además, arremetió contra la reacción grabada del ministro del Interior, Armando Benedetti: “El ilustre y siempre bien mentado Armando Benedetti nos hace un video indignante diciendo como que si no gana el Pacto Histórico las elecciones, el país se va a joder. Señor Benedetti, el país usted y todos los cafres que nos gobiernan con los narcos lo han jodido ya”.

El episodio, al que se suman acusaciones sobre la gestión de fondos públicos durante campañas políticas y cuestionamientos a una eventual constituyente, mantiene al país bajo una atmósfera de incertidumbre.

Temas Relacionados

Enrique GómezGustavo PetroPresidente PetroGobierno PetroGabinete PetroLista ClintonArmando BenedettiElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Conductor ebrio atropelló a trabajadores del Metro de Medellín en la avenida Regional: un fallecido y tres heridos

Se reporta que un vehículo particular entró a la zona delimitada ignorando las señales de cerramiento, por lo que embistió a cuatro trabajadores

Conductor ebrio atropelló a trabajadores

Las joyas robadas en el Museo de Louvre tenían un secreto colombiano: de las minas de Boyacá a un botín de millones

La desaparición del collar y los pendientes de María Luisa, engastados con piedras de Muzo, en el mayor museo de París, reveló el recorrido histórico de estas joyas

Las joyas robadas en el

Gustavo Petro contesta a declaraciones de Iván Duque sobre la propuesta de una constituyente: “Como los nueve enanitos”

El presidente Gustavo Petro contestó a los señalamientos de Iván Duque sobre la viabilidad de una asamblea constituyente, ironizando sobre episodios pasados y reavivando el debate político en Colombia

Gustavo Petro contesta a declaraciones

Ataque sicarial dejó un muerto y dos heridos en Bucaramanga: Una de las víctimas tenía antecedentes judiciales

El alcalde de Floridablanca ofreció recompensa de 50 millones de pesos a quienes den información sobre el paradero de los responsables

Ataque sicarial dejó un muerto

Gustavo Petro calificó su gobierno como “una mancha en la historia” y dijo haber recibido el abrazo “con amor” de pueblos extranjeros

El presidente colombiano afirmó que durante su gestión no se han presentado “falsos positivos ni jóvenes asesinados en las marchas”

Gustavo Petro calificó su gobierno
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Amaranta Hank defendió su precandidatura

Amaranta Hank defendió su precandidatura al Senado en redes sociales y lanzó indirecta a los políticos: “Les encanta morbosearnos”

Aida Victoria Merlano acusó a Juan David Tejada de haberle robado el porcentaje de la finca que compraron: “Presuntamente”

En video: Shakira y Grupo Niche sorprendieron con dueto histórico en el Pascual Guerrero de Cali

Podcasts que encabezan la lista de los más escuchados en Spotify Colombia

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

Deportes

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: clásico Paisa de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025

Unión Magdalena perdió con gol de Dayro Moreno y desciende a la segunda categoría

David Alonso por segundo Gran Premio consecutivo se subió al podio en el campeonato mundial de Moto2

Duván Zapata sigue a la espera de volver a las canchas con Torino: técnico explicó su situación

Cuatro equipos ya están en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: se le sumarían otros dos