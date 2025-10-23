Westcol habló de sus exrelaciones y sobre la posibilidad de volver con alguna, incluida Aida Victoria Merlano: “Casi vuelvo a caer en el triángulo de las Bermudas”

Westcol confiesa por qué estuvo a punto de volver con una expareja y cómo evitó caer en el mismo ciclo - crédito @westcol/Instagram

“Casi vuelvo a caer en el triángulo de las Bermudas”, confesó Westcol al referirse a la tentación de retomar una relación pasada.

El streamer colombiano reconoció en una reciente transmisión en vivo de su canal de Kick que estuvo cerca de regresar con una expareja hace aproximadamente mes y medio, aunque aseguró que no tiene intención de volver a ese ciclo.

Según sus palabras, la experiencia le ha dejado claro que no desea repetir viejas historias y que su perspectiva sobre las relaciones ha cambiado de manera significativa.

Durante su intervención, Westcol explicó que la dificultad para conocer personas genuinas en su entorno lo llevó a considerar la posibilidad de regresar con alguien de su pasado, pues se dio cuenta de que ese es el patrón por el que ha regresado con sus exparejas.

“Yo estuve a punto otra vez de volver a caer. Esto a mí me pasa y yo lo acepto, huevón, y se los reconozco, porque a mí me cuesta mucho conocer personas, huevón. A mí me da mucha pereza conocer a alguien, brother, de verdad”, admitió el paisa.

Además, describió ese ciclo como el “triángulo de las Bermudas”, una referencia a la sensación de estar atrapado en relaciones con las únicas mujeres que conoce desde hace tiempo y con quienes percibe cierta lealtad, aunque reconoce que son pensamientos poco racionales.

“Yo caigo en ese mismo triángulo de las Bermudas, porque son como que las únicas mujeres que conozco desde hace mucho, brother, y que, no sé, como que siento que hay algo de lealtad ahí. No sé, cosas estúpidas que uno piensa... El caso es que llegó un momento, hasta cierto punto, eso pasó hace mucho ya, hace como un mes y medio, pero quiero decirles que yo no caí, yo llevo ya rato soltero y la vuelta. Pero les aseguro que yo no quiero volver a eso y no voy a volver, no me interesa“, confesó el streamer.

Seguido a esto, Westcol profundizó en su autocrítica y en la evolución de su madurez emocional, por lo que recordó que, en el pasado, se sentía inmaduro en sus relaciones y que esa falta de responsabilidad afectiva lo llevó a cometer errores de los que hoy se avergüenza.

“Antes yo me sentía muy inmaduro en relaciones y en ese tiempo yo sentía que todavía era un niño, que no entendía muchas cosas, que quizás no era tan responsable afectivamente, quizás no tenía los pies en la tierra. En ese momento cometí muchos fallos e hice muchas cosas que yo en este momento me avergüenzo, ¿cierto? Entonces, en el momento que yo estoy, esas cosas que me avergonzaban a mí antes, las siguen haciendo personas con las que yo estuve”, expresó.

Según relató, ese periodo de inmadurez quedó atrás y ahora observa que algunas de las personas con las que estuvo siguen repitiendo conductas que él ya no comparte. Para Westcol, volver a una relación anterior sería un retroceso.

“Para mí eso es retroceder e ir hacia atrás y sabemos que hacia atrás van solo los cangrejos”, mencionó el paisa.

El creador de contenido fue enfático al afirmar que no le interesa retomar ninguna relación pasada e insistió en que su decisión es firme y que no tiene intención de regresar a dinámicas que considera superadas. Además, compartió su visión sobre el ambiente en el que se desenvuelve, marcado por la fama y el alto estatus.

“Entonces, ya ustedes verán, pues si siguen chimbiando y guevoneando con cosas, pero... Papi, ¿sabe qué? Yo he conocido gente muy chimba últimamente y siento que la gente más chimba no está en redes sociales, se los aseguro... Todo el mundo de alto estatus se combina con el alto estatus", afirmó en la transmisión.

Finalmente, Westcol manifestó su desconfianza hacia las motivaciones de quienes se le acercan, ya que no siempre resulta claro si buscan una relación auténtica o si están interesados en su dinero o popularidad.

“En el punto que está uno, uno no sabe si lo quieren a uno por ser uno, por el dinero, por la fama”, reflexionó, mencionando que en su experiencia, la búsqueda de conexiones genuinas se dificulta en ese contexto, lo que refuerza su decisión de no volver a relaciones pasadas ni dejarse llevar por su entorno.