Martha Peralta se despachó contra la oposición por no criticar a Donald Trump por llamar “matón” a Petro: “Vergüenza”

La congresista aseguró que los políticos de Colombia deberían cuestionar al presidente de Estados Unidos, al que señaló de desconocer la realidad del país y de no respetar su soberanía

Carol Salazar

Martha Peralta aseguró que se deben cerrar filas en defensa del país ante declaraciones de Donald Trump contra Gustavo Petro - crédito @marthaperaltae/Instagram

Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que calificó de “matón” al mandatario colombiano Gustavo Petro, generaron una reacción inmediata de rechazo por parte de políticos que respaldan al jefe de Estado. El presidente norteamericano hizo los señalamientos en una rueda de prensa que otorgó en la Casa Blanca, en la que se refirió al flagelo del narcotráfico que sacude a Colombia.

En su intervención, aseguró que el responsable de la situación de tráfico de drogas que se evidencia en el país es, justamente, Gustavo Petro. “Es un matón y un mal tipo. Es un tipo que fabrica muchas drogas. Ha hecho mucho daño a su país. Les está yendo muy mal (…). Cultivan todo tipo de porquerías y las drogas malas que entran en Estados Unidos, generalmente pasan por México, y (a Petro) más le vale tener cuidado o tomaremos medidas muy serias contra él y su país”, indicó Trump.

Además, advirtió sobre la imposición de nuevos aranceles para productos colombianos exportados hacia su territorio, a manera de sanción por los cuestionamientos que ha hecho Petro a su política antidrogas y por los resultados poco favorables que, desde su perspectiva, ha obtenido en la lucha contra las drogas.

Donald Trump llamó a Gustavo Petro "matón" y lo responsabilizó del narcotráfico en Colombia - crédito Reuters/Colprensa

Martha Peralta reaccionó a las declaraciones de Trump

La senadora Martha Peralta es una de las congresistas que expresó su rechazo a los señalamientos del jefe de Estado estadounidense contra el presidente Petro, cuestionando la actitud de los políticos de la oposición por no pronunciarse al respecto y criticar las declaraciones del mandatario norteamericano.

Tanto que la oposición se llena la boca diciendo que al presidente Gustavo Petro le falta diplomacia, pero los vemos aplaudiendo a Trump cuando insulta al jefe de Estado de su propio país, tratándolo de ‘matón’. Esa doble moral es una vergüenza nacional”, escribió la senadora en su cuenta de X.

Para Peralta, quienes afirman defender los intereses de Colombia se estarían arrodillando “sin pudor” ante los insultos de un mandatario extranjero que, a su juicio, no conoce la realidad de los colombianos y que tampoco respeta la soberanía del país.

La senadora Martha Peralta Epieyú cuestionó a la oposición por no cuestionar a Trump - crédito @marthaperaltae/X

Asimismo, respaldó la intervención que hizo el ministro del Interior, Armando Benedetti, ante los medios, en la que se pronunció sobre el anuncio que hizo Trump de retirar ayudas económicas a Colombia, debido a las diferencias y enfrentamientos verbales que ha tenido con Gustavo Petro.

El jefe de la cartera afirmó que si el Gobierno estadounidense decide retirar los apoyos, está en la libertad de hacerlo. Sin embargo, aseguró que esas ayudas en realidad no deben ser consideradas como tal. Según explicó, esos recursos son utilizados para contratar empresas de Estados Unidos que sirvan para combatir el narcotráfico.

“No son ayudas, es una plata que mandan pa’ que se contrate con empresas gringas para que ellos mismos, yo con yo, se contrate y que esos subsidios o ayudas, es simple y llanamente para que las empresas gringas contraten con plata gringa para una guerra contra la droga fallida”, dijo.

Armando Benedetti aseguró que Colombia no recibe "ayudas" de Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico - crédito @AABenedetti / X

Aunado a ello, recordó que la problemática en torno al tráfico de estupefacientes no solo cobija a Colombia como país productor; Estados Unidos también está involucrado, teniendo en cuenta que el consumo de cocaína y otras drogas se evidencia, sobre todo, en su territorio.

“El problema es de los dos. Por lo tanto, debería tenerse eso en cuenta o si no, que legalicen eso, si es lo que ellos quieren”, indicó.

La senadora Peralta apoyó a Benedetti e instó respaldar al Gobierno nacional. “Es momento de cerrar filas en defensa del país, no de prestarse al juego de quienes desde afuera pretenden menospreciar a nuestro Gobierno y dividir a nuestro pueblo”, indicó.

