Colombia

Intolerancia en carretera: conductores se fueron a golpes en importante corredor vial en Quindío

Los involucrados huyeron antes de que la Policía hiciera presencia en el lugar

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Los ciudadanos piden un mayor control en estos sectores para evitar colisiones y peleas de este tipo - crédito Reporteros de la línea Colombia / Facebook

El tránsito en la vía Calarcá - La Tebaida se vio interrumpido durante la jornada del martes 21 de octubre de 2025 tras un hecho de intolerancia que derivó en una pelea física entre dos conductores de tractomulas, de acuerdo con la información difundida por los presentes a través de las redes sociales, en las que difundieron un video en el que se aprecia la gravedad de la situación.

El altercado tuvo lugar sobre el Puente Balboa, una de las zonas más concurridas de la región, por lo que no solo generó congestión en una de las rutas clave para el transporte entre el Alto de La Línea y el Valle del Cauca, sino que se convirtió en un ejemplo de los problemas que pueden ocurrir entre algunos transportadores.

El suceso se desató poco después de las 2:00 p. m., a plena luz del día, en el momento en el que dos tractocamiones colisionaron sobre el Río Quindío. De acuerdo con el relato de un transportador que presenció los hechos, el choque involucró a varios vehículos, lo que terminó en daños visibles en la carpa de uno de los vehículos.

Esta no es la primera vez que se presentan situaciones de este tipo en el sector - crédito Colombia Oscura

Antes de que el hecho terminara en una golpiza, los conductores intentaron llegar a un acuerdo económico en el lugar, pero la negociación fracasó. “Está duro conciliar: el uno le ofreció una plata y el otro dice que no, que eso no es de él y ahí se van a quedar esperando a tránsito”, relató el testigo, que fue citado por la emisora Blu Radio.

La situación escaló rápidamente y antes de que llegaran al lugar los agentes de la Policía de Carreteras del Quindío, la discusión verbal se transformó en una confrontación física. En las imágenes captadas por los transeúntes que se encontraban atrapados en el tráfico, se aprecia cómo los dos conductores intercambiaron golpes.

Uno de ellos, vestido de negro, logró derribar a su oponente, que vestía azul y rojo, después de propinarle un fuerte puño directo en el rostro. Tras esta situación, los testigos relataron que el enfrentamiento terminó de un momento a otro, y para cuando las autoridades llegaron al sitio, los implicados ya se habían retirado del lugar para evitar consecuencias legales.

De acuerdo con las versiones que circulan en las plataformas digitales, el hecho no terminó en el Puente Balboa, puesto que, kilómetros más adelante, el conductor vestido de negro protagonizó un nuevo accidente: “Ese de negro que estaba peleando con el de rayas, iba subiendo y se volvió a estrellar en toda la curva de la U, por ir de arrechito”, narró uno de los presentes.

Después de lo ocurrido, la reacción entre los demás conductores fue de rechazo. El conductor, que fue testigo de estas dos situaciones, indicó que en la vía se escucharon críticas a la incapacidad de manejar las emociones y llamados a la reflexión sobre el ejemplo que se transmite a las nuevas generaciones: “¿Qué ejemplo le damos a nuestros hijos, compañeros? Por favor, mantengamos la calma, no nos metamos en problemas por cosas materiales”, expresó uno de los transportadores.

Las autoridades piden respeto por todos los actores viales en las vías del país - crédito Sergio Acero/Colprensa

El siniestro vial, que involucró a dos vehículos de carga y dejó un vehículo varado, se registró en la vía que conecta Calarcá y La Tebaida, que es conocida por la gran cantidad de vehículos que la transitan a diario, por lo que los mismos conductores hicieron un llamado a la tolerancia, teniendo en cuenta que este caso no solo provocó el cierre temporal de una arteria vial fundamental, sino un debate entre los transportadores sobre la necesidad de mantener la calma ante situaciones adversas.

