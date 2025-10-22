Colombia

Indignación por agresión a influencer que denunció uso indebido de parqueaderos para personas con discapacidad en Bogotá

Nicolás de Francisco fue atacado mientras grababa una campaña de concientización sobre accesibilidad, luego de confrontar a un conductor que ocupó un espacio reservado sin justificación

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Agreden a influencer tras denunciar
Agreden a influencer tras denunciar mal uso de parqueadero para discapacitados - crédito @nicolasdefrancisco/IG

Un episodio de intolerancia ciudadana quedó registrado en video y ha generado rechazo en redes sociales, luego de que el creador de contenido Nicolás de Francisco denunciara a un hombre que ocupó un parqueadero exclusivo para personas con discapacidad sin tener ninguna condición que lo justificara.

El hecho no solo reveló la falta de cultura ciudadana, sino que terminó en una agresión contra el influencer y su equipo mientras realizaban una campaña de sensibilización sobre accesibilidad.

¿Alguna vez te has puesto a pensar qué siente una persona en silla de ruedas y se encuentra con que todos los parqueaderos que podría estar utilizando están ocupados por personas que no los necesitan?”, fue la reflexión inicial de Nicolás de Francisco en el video con el que buscaba generar conciencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El material audiovisual muestra testimonios de ciudadanos con discapacidad que relatan las dificultades que enfrentan a diario cuando los espacios destinados a su movilidad son vulnerados.

Video revela agresión y falta de empatía en parqueadero exclusivo - crédito @nicolasdefrancisco/IG

Uno de ellos aseguró: “Yo cuando veo que el parqueadero está obstaculizado, me siento impotente, porque es la manera donde yo puedo poner la silla de ruedas y poder bajar accesiblemente independientemente sin la necesidad de correr el carro o dejarlo mal parqueado.”

Otra mujer con discapacidad explicó cómo esto afecta su autonomía: “Me toca parquear en otro lado. Como me toca abrir la puerta completa, me limita muchísimo y me queda muy lejos de los ascensores o de las escaleras.”

El influencer también destacó el impacto que estas situaciones tienen en quienes cuidan a personas con discapacidad.

O la frustración que sienten las personas cuidadoras cuando se dan cuenta que la ciudad no piensa en ellos”, mientras que la cuidadora de esas zonas expresó: “La frustración de que no se pueda movilizar la persona en los lugares que quiera estar y no pueda acceder a muchos lugares por la falta de espacios y la falta de lugares accesibles para todos”

Indignación por ataque a activista que defendía derechos de personas con discapacidad - crédito @nicolasdefrancisco/IG

El momento de tensión se produjo cuando apareció el conductor del vehículo mal estacionado. De Francisco relató: “Estábamos grabando un video de discapacidad y un ciudadano decidió agredirnos”.

Cuando el influenciador se percató de que el hombre había usado el parqueadero indebidamente, el influencer le preguntó directamente: “Pero ese parqueadero es para personas con discapacidad. ¿Tú tienes alguna discapacidad?

El hombre reaccionó alterado y le respondió: “No me grabes. ¿Qué canal son? Les voy a zampar una tutela”.

Ante esto, De Francisco insistió: “¿Por qué no nos cuentas qué discapacidad tienes para usar el parqueadero para personas con discapacidad? ¿O cómo hace una persona con órtesis o bastón para bajarse si un carro decidió parquear rapidito y obstaculizar el paso?”.

Sin embargo, el señor no se habría tomado bien la situación y en medio de las preguntas tomó la decisión de agredir a Nicolás y su equipo para que dejaran de grabarlo y fue ahí cuando intervino la comunidad.

En ese momento, una mujer con discapacidad que presenció el hecho explicó: “Realmente no se tomó las cosas muy bien. Realmente nos sentimos vulnerados porque además asumió, dijo que él venía cinco minutos a arreglar la bota de un pantalón y son cinco minutos que son absolutamente valiosos para cada una de nosotras personas en situación de discapacidad. Nunca aceptó su culpa, nunca se disculpó”.

Nicolás de Francisco enfrenta agresión
Nicolás de Francisco enfrenta agresión mientras defiende los derechos de personas con discapacidad en Bogotá - crédito @nicolasdefrancisco/IG

Otra testigo añadió que el hombre trató de justificar su actuar asegurando tener una limitación visual: “Este señor manifestó de tener una discapacidad visual por el uso de sus gafas, cosa que no es cierta. Aquí en Colombia, la única forma de demostrar una discapacidad son personas que visualmente se ven con una discapacidad y que cuentan con su certificado de discapacidad, cosa que este señor no tenía”.

Finalmente, Nicolás de Francisco hizo una reflexión contundente sobre lo sucedido: “Tenemos que recuperar la cultura ciudadana, los valores y lo que realmente importa para construir una mejor Bogotá y un mejor país

El video ha despertado debates en redes sociales sobre el respeto a los espacios para personas con discapacidad y la urgente necesidad de fortalecer la educación cívica y la empatía en la vida cotidiana.

Temas Relacionados

Parqueadero discapacitadosNicolás de FranciscoColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

La Tricolor está obligada a ganar para seguir con opciones de clasificar a los octavos de final del torneo juvenil que se juega en Marruecos

EN VIVO Colombia vs. Costa

Luis Díaz hizo parte de la goleada del Bayern Múnich en la Champions League: este fue su gol ante Brujas

El delantero colombiano marcó en el primer tiempo para ampliar el marcador de los alemanes, en la tercera jornada de la fase de liga en la competencia europea

Luis Díaz hizo parte de

Millonarios por fin le dio una alegría a sus hinchas: conozca los detalles de la renovación de Leonardo Castro

El delantero, que terminaba contrato en diciembre de 2025, firmó un nuevo vínculo en medio de la crisis deportiva de los azules y que venía de recuperarse de una fractura de peroné

Millonarios por fin le dio

Sinuano Día resultados 22 de octubre: todos los números ganadores del sorteo de HOY

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día resultados 22 de

Arquero de Pereira fue amonestado en dos ocasiones y no fue expulsado: esto dice el reglamento

Salvador Ichazo vio una primera tarjeta amarilla en los noventa minutos y luego volvió a ser amonestado durante la tanda de penaltis de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025

Arquero de Pereira fue amonestado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón dijo que responsabiliza

Yina Calderón dijo que responsabiliza a Westcol y a Dímelo King si algo le llega a pasar: “Me duele”

Karina García compartió el elegante regalo que le envió Manelyk antes de su combate en Stream Fighters 4: “Esto tan hermoso”

Yina Calderón reclama que Westcol aún le debe una millonada por su participación en ‘Stream Fighters’: “Me costó la pelea”

Rubigol desató debate por asegurar que famoso pollo estadounidense es mejor que Frisby: “Me funaron otra vez”

Sin dinero y con ganas de volver a la competencia: exparticipantes del ‘Desafío’ quieren una nueva oportunidad en el programa

Deportes

EN VIVO Colombia vs. Costa

EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Luis Díaz hizo parte de la goleada del Bayern Múnich en la Champions League: este fue su gol ante Brujas

Millonarios por fin le dio una alegría a sus hinchas: conozca los detalles de la renovación de Leonardo Castro

Arquero de Pereira fue amonestado en dos ocasiones y no fue expulsado: esto dice el reglamento

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 16: Millonarios en crisis y tres equipos clasificados