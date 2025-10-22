EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ enfrenta un nuevo reto de eliminación este 22 de octubre

Cinco celebridades se juegan su lugar en 'MasterChef Celebrity' - crédito Canal RCN

La actividad en MasterChef Celebrity no para y la séptima temporada del Canal RCN afrontará su eliminación 14. Con la tensión a flor de piel entre los participantes y decidió el top 10 en una edición especial dedicada a celebrar sus 10 años.

Luego del reto de salvación en el que Patricia Grisales aseguró su lugar por un ciclo más, los participantes que quedan para el reto de eliminación son Valentina Taguado, Pichingo, Michelle Rouillard, Luis Fernando Hoyos y Raúl Ocampo. Uno de ellos abandonará la competencia este miércoles 22 de octubre.

No se pierda todas las incidencias del episodio que dará inicio a las 8:00 p. m.