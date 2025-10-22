Colombia

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ enfrenta un nuevo reto de eliminación este 22 de octubre

Cinco celebridades se juegan su permanencia en una prueba donde los errores se pagan más caro que nunca

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
Cinco celebridades se juegan su
Cinco celebridades se juegan su lugar en 'MasterChef Celebrity' - crédito Canal RCN

La actividad en MasterChef Celebrity no para y la séptima temporada del Canal RCN afrontará su eliminación 14. Con la tensión a flor de piel entre los participantes y decidió el top 10 en una edición especial dedicada a celebrar sus 10 años.

Luego del reto de salvación en el que Patricia Grisales aseguró su lugar por un ciclo más, los participantes que quedan para el reto de eliminación son Valentina Taguado, Pichingo, Michelle Rouillard, Luis Fernando Hoyos y Raúl Ocampo. Uno de ellos abandonará la competencia este miércoles 22 de octubre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

No se pierda todas las incidencias del episodio que dará inicio a las 8:00 p. m.

19:58 hsHoy

Fuerte regaño de Jorge Rausch a Ricardo Vesga, por celebración de su paso al top 9 de ‘MasterChef Celebrity’: “No sea ridículo”

Un fuerte intercambio entre uno de los chefs y el participante marcó la clasificación a la siguiente etapa, después de un reto culinario en el que tamales desafió a los equipos

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Ricardo Vesga avanza en MasterChef
Ricardo Vesga avanza en MasterChef Celebrity tras discusión con Jorge Rausch en la cocina - crédito cortesía del Canal RCN

El avance hacia el top 9 de MasterChef Celebrity 2025 estuvo marcado por un tenso intercambio entre el chef Jorge Rausch y el actor Ricardo Vesga.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

EN VIVOMasterChef CelebrityMasterChef Celebrity ColombiaReto de eliminaciónColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Últimas noticias

Senadora estadounidense se despachó contra Petro por sus resultados en la lucha contra las drogas: “Ha hecho poco o nada”

La congresista Ashley Moody celebró la decisión del presidente Donald Trump de recortar ayudas e imponer nuevos aranceles a Colombia

Senadora estadounidense se despachó contra

EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

La Tricolor está obligada a ganar para seguir con opciones de clasificar a los octavos de final del torneo juvenil que se juega en Marruecos

EN VIVO Colombia vs. Costa

Petro volvió a negar la existencia del cartel de los Soles y acusó al Congreso de abuso de funciones: “No saben ni jota”

El presidente colombiano desestimó la decisión legislativa que catalogó al cartel de los Soles como grupo terrorista, señalando motivaciones políticas

Petro volvió a negar la

Petro bajó a 0% los aranceles para insumos textiles y de cuero: industriales temen un “duro golpe” a las hilanderías

La medida busca abaratar costos y fortalecer la confección nacional, pero los gremios advierten que podría poner en jaque la producción local de hilos y algodón, y beneficiar a competidores como China e India

Petro bajó a 0% los

Daniel Briceño se fue en contra de Iván Cepeda tras fallo a favor de Álvaro Uribe: “Acaba de quedarse sin plan de Gobierno”

La decisión judicial que exime a Álvaro Uribe de cargos penales provocó que Daniel Briceño cuestione públicamente la estrategia política de Iván Cepeda y su precandidatura presidencial

Daniel Briceño se fue en

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cómo funciona la Pirámide de

Cómo funciona la Pirámide de Maslow, una estrategia que permite ordenar prioridades y alcanzar metas

Otro temporal dejó destrozos en el sur de la provincia de Buenos Aires: hay una nueva alerta amarilla por tormentas

El Polaco y su hija Alma en una aventura inolvidable: postales de su viaje por Nueva York

Córdoba: sigue el combate contra el incendio forestal en Guasapampa y el fuego ya llegó al Parque Nacional Traslasierra

Canning: denunciaron que un grupo de hombres golpeó brutalmente a un carpincho hasta dejarlo en estado crítico

INFOBAE AMÉRICA

Las series de Paramount+ Estados

Las series de Paramount+ Estados Unidos que roban la atención HOY

Este es el top 10 de series y películas en Hulu Estados Unidos para disfrutar acompañado

El príncipe Harry, Joseph Gordon-Levitt, Steve Bannon y el premio Nobel de Física desafían a Silicon Valley

Detuvieron a un ex general sirio acusado de cometer ejecuciones y torturas masivas en la temida prisión de Saydnaya bajo el régimen de Assad

Rodrigo Paz aseguró que Bolivia solo establecerá relaciones con países que “tengan la democracia como principio”

DEPORTES

En medio de la polémica,

En medio de la polémica, Pierre Gasly habló de su relación con Colapinto y reveló por qué es optimista con Alpine para 2026

Con Mastantuono, Real Madrid le gana a Juventus por la tercera fecha de la Champions League

La impactante teoría de un famoso entrenador de boxeo sobre quién ganaría una pelea entre Messi y Cristiano Ronaldo: “Es más rudo”

La sorprendente participación como modelo de Nicolás Tagliafico en la marca de ropa de su esposa Caro Calvagni

La lupa de los analistas de la NBA en su temporada 80: los candidatos y por qué puede ser el “último baile” de LeBron James