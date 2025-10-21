Lina Tejeiro se burló de Yina Calderón tras el fugaz combate en ‘Stream Fighters 4′: “Gayina”

La rivalidad entre Lina Tejeiro y Yina Calderón volvió a ser tendencia nacional durante el evento - crédito composición fotográfica

La noche del 18 de octubre, el escenario de Stream Fighters 4 reunió a dos de las creadoras de contenido más reconocidas de Colombia en un enfrentamiento que prometía ser el plato fuerte del evento.

Pero, lejos de lo esperado, la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri concluyó de forma abrupta, desatando una ola de repercusiones en el mundo del entretenimiento. El combate duró apenas unos 20 segundos, cuando la empresaria de fajas abandonó el ring ante la mirada atónita de los espectadores.

La competencia, organizada y transmitida por diferentes plataformas de streaming, se convirtió en uno de los hechos más comentados de la jornada. El desenlace inmediato generó un punto de inflexión en la discusión sobre la profesionalización del entretenimiento digital en el país.

Lina se burló de Yina

Mientras en el ring el público presenció una de las derrotas más rápidas de la jornada, las redes sociales sirvieron de escenario para la reacción de la actriz Lina Tejeiro, que tiene una antigua rivalidad con Calderón.

Poco después del combate, Tejeiro publicó en su cuenta de X un mensaje que acaparó la atención del público: “GAYINA”, escribió, en clara alusión y juego de palabras con el nombre de la DJ y la acusación de “cobardía”. A ese primer comentario añadió posteriormente: “¿Nos sorprende? jajajaja no, no nos sorprende”.

La publicación fue interpretada por miles de usuarios como una burla directa a lo sucedido en el evento. El efecto de sus palabras encendió el debate en comunidades de seguidores y detractores, reavivando antiguas diferencias entre ambas figuras públicas.

A lo largo de la velada, el nombre de Lina Tejeiro llegó a liderar tendencias en Colombia. Muchos de sus seguidores elogiaron la sinceridad del mensaje, mientras otros cuestionaron el tono usado en una situación de clara controversia.

Yina Calderón se defiende y denuncia trato injusto

No pasó mucho tiempo para que Yina Calderón emitiera su postura. Desde sus canales respondió a quienes la criticaron por su decisión durante la pelea. “Hola, soy Yina, la ‘sayayina’, tu villana favorita, la mujer más polémica en este momento en el país (…) Estoy ‘moreteada’, mire la pela que me dio Andrea Valdiri jajaja”, expresó con ironía en un stream transmitido a su audiencia.

Luego, explicó que, desde su perspectiva, había enfrentado una “encerrona” y sostuvo que el ambiente en el ring resultó hostil por la presencia de sus detractores entre el público: “Valdiri y Westcol se encargaron de llevar a todos mis haters. Aparte de eso, él me pagó para verme vuelta mierda y que me sacaran en una ambulancia”.

El organizador de Stream Fighters, Westcol, reaccionó enérgicamente ante el desarrollo de los acontecimientos. El streamer anunció que Calderón quedaba excluida de futuros eventos. En sus propias palabras, la calificó como “una persona sin honor, sin respeto” y lamentó que el espectáculo principal concluyera de manera tan precipitada.

Un evento que trasciende lo deportivo

Stream Fighters 4, transmitido de manera masiva en plataformas digitales, consolidó el formato de espectáculos de boxeo con influencers como uno de los fenómenos de la nueva era mediática en Colombia. La rivalidad histórica entre Lina Tejeiro y Yina Calderón volvió a protagonizar titulares, acercando a nuevas audiencias al seguimiento de este tipo de eventos.

Con la sanción dictada y un ambiente encendido en redes sociales, la expectativa ahora se centra en el rumbo que tomarán tanto los protagonistas como las futuras ediciones de estos encuentros. El episodio deja en evidencia el impacto de las redes en la cultura del espectáculo y los límites difusos entre la vida digital y el entretenimiento en directo.