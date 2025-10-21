Juliana Calderón afirmó que hubiera enfrentado a Andrea Valdiri en Stream Fighters 4 si se lo permitían: “Yo me iba a trepar”

Juliana aseguró que si se lo permitían, se subía al ring a pelear con La Valdiri por los insultos que estaba recibiendo su hermana - crédito @soimillerr/ TikTok

La controversia en torno a Stream Fighters 4 no ha cesado desde la abrupta conclusión del combate estelar, y ahora suma un nuevo capítulo con las declaraciones de Juliana Calderón.

La hermana menor de Yina Calderón aseguró en sus redes sociales que, de haberlo permitido los organizadores, habría subido al ring para enfrentar a Andrea Valdiri.

Esta afirmación, difundida a través de videos en su cuenta de Instagram, reavivó el debate sobre la noche que congregó a cerca de cuatro millones de espectadores en la transmisión por streaming.

La pelea, esperada como el plato fuerte de la velada, concluyó en menos de un minuto cuando Calderón, tras recibir varios golpes, solicitó al réferi abandonar el cuadrilátero. La reacción del público fue inmediata: lanzaron botellas y comida al ring, acompañando su descontento con cánticos que tildaban de cobarde a la influencer por su decisión de retirarse.

El ambiente se tornó aún más tenso cuando familiares y allegados de ambas partes protagonizaron intercambios verbales, lo que intensificó la atmósfera de confrontación en el recinto.

La hermana de Yina se mostró agresiva en medio de la polémica por la pelea, por lo que aseguró que si los organizadores de Stream Fighters se lo hubieran permitido, ella subía al ring para pelear con La Valdiri - crédito @enlamovidacol/ TikTok

En ese contexto, Juliana Calderón defendió públicamente la decisión de su hermana y manifestó que sintió la necesidad de intervenir ante la hostilidad que percibió por parte del equipo y familiares de Andrea Valdiri.

“Se los juro que si me hubieran dicho: ‘venga pelea con Valdiri’, me hubiese trepado allá a pelear. ¿Por qué? Porque uno no puede pasar por encima de las personas. Si mi hermana ya cumplió su contrato y ya dejó que ella gane, es problema de ella. No entiendo por qué se tenían que poner bravas, por qué se tenían que gritar cantidad de cosas”, expresó la menor de las Calderón en sus historias de Instagram.

“Ella jura que se iba a parar en el ring”, “si es tan parada por qué no le quitó los guantes a la hermana”, “La Valdiri podía con esas dos”, “Las caras de artesanía maya se tienen confianza y después se cagan”, dicen los comentarios en redes sociales.

La postura de Juliana Calderón generó reacciones divididas en redes sociales, donde los fragmentos de sus declaraciones acumularon miles de comentarios y visualizaciones. Mientras algunos usuarios respaldaron su defensa, otros criticaron la actitud de ambas hermanas, alimentando la discusión sobre la naturaleza de los espectáculos de boxeo organizados para el entorno digital.

Los internautas aseguraron que Juliana también hubiera sido derrotada por La Valdiri crédito @andreavaldirisos/ Instagram

En paralelo a la polémica por el desenlace del combate, surgieron rumores sobre una posible demanda contra Yina Calderón por parte de la organización de Stream Fighters y del propio Westcol, quien expresó su decepción públicamente tras la retirada de la empresaria.

Diversos videos grabados por asistentes y difundidos en redes sociales exigían acciones legales, argumentando que Calderón no solo evitó el enfrentamiento, sino que incumplió la promesa de ofrecer un espectáculo que nunca se materializó.

Ante estas especulaciones, Juliana Calderón decidió aclarar la situación legal en sus historias de Instagram.

Según explicó, tras revisar el contrato firmado por su hermana, no existe hasta el momento ningún documento que notifique una demanda por parte de Stream Fighters. Como abogada, subrayó que Yina Calderón cumplió con todas las cláusulas pactadas y que no podía revelar detalles adicionales por tratarse de información confidencial.

“No se preocupen, en el contrato está todo estipulado y todo se cumplió. No se los puedo mostrar porque esto es confidencial, entonces esto está totalmente establecido, se llevó a cabo este contrato”, afirmó Juliana Calderón en sus redes sociales.

Juliana Calderón defendió a su hermana Yina y asegura que no hay posibilidad de que sea demandada por Westcol - crédito @julianacalderon12 / Instagram

La controversia en torno a Stream Fighters 4 y la actuación de las hermanas Calderón sigue generando debate en el ámbito digital, mientras la organización y los protagonistas mantienen sus posiciones ante la opinión pública.

Tu abogada que mami disculpe”, “la abogada de Temu habló”, “Ya salió la abogada de temu”, “Nuestra abogada de Temu 😂😂😂”, “Para ser abogada le falta un poquito nada más de análisis jurídico”, “No te creemos abogada de Temu”, “No podría confiar en una abogada que salga en bata de baño a hablar”, dicen algunas de las reacciones de los internautas.