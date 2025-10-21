Colombia

Desarticulan banda dedicada al robo de autopartes en Bogotá: uno de los capturados tenía orden de captura vigente

Las autoridades lograron la aprehensión de cuatro hombres tras una persecución, donde se incautaron un arma de fuego, documentos falsos y herramientas usadas para cometer los robos

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar
Los cuatro hombres fueron detenidos
Los cuatro hombres fueron detenidos por la Policía Metropolitana de Bogotá tras ser señalados de integrar una banda dedicada al hurto de autopartes. - crédito Policía Mebog

La Policía Metropolitana de Bogotá desarticuló una peligrosa banda dedicada al hurto de autopartes en la localidad de Engativá, tras una persecución que se extendió por varias cuadras del occidente de la capital. Cuatro hombres fueron capturados, entre ellos uno que tenía una orden de captura vigente por hurto calificado.

El operativo se desarrolló luego de que un ciudadano alertara a la línea 123 sobre un intento de robo en el que varios hombres habrían violentado su vehículo para sustraer un computador del interior. Gracias a la rápida reacción policial y al apoyo de cámaras de seguridad, fue posible identificar el vehículo en el que se desplazaban los delincuentes, un Chevrolet Beat gris con placas alteradas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Persecución policial por el occidente de Bogotá

En las imágenes de seguridad se observa cómo tres sujetos se bajan del vehículo y se acercan a otro automóvil estacionado. Tras ser descubiertos por el dueño, los hombres intentaron escapar, iniciando una persecución que terminó en el barrio La Palestina, en inmediaciones de la avenida calle 80 con carrera 77.

La persecución se extendió por
La persecución se extendió por varias cuadras de Engativá y culminó con la interceptación del vehículo sospechoso en el barrio La Palestina. - crédito Policía Mebog

Durante la huida, el vehículo de los sospechosos puso en riesgo la vida de una mujer y una niña que cruzaban una calle residencial. Finalmente, las patrullas motorizadas lograron interceptarlos sobre la transversal 77, donde fueron reducidos y capturados.

“Se les realizó el registro a personas y les encontramos un arma de fuego y una maleta con las herramientas que pretendían utilizar para robar el computador al interior del carro”, explicó el teniente coronel Norberto Caro, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Uno de los capturados portaba documentos falsos

Durante el registro, las autoridades hallaron un arma de fuego, una cédula falsa y una maleta con herramientas que los sujetos utilizaban para cometer los hurtos. Además, la placa del vehículo había sido alterada con cinta adhesiva, con el fin de evadir los controles policiales y las cámaras de seguridad.

Según la Policía, los capturados enfrentan cargos por falsedad personal, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, hurto y falsedad marcaria. Uno de ellos, además, era buscado por las autoridades por el delito de hurto calificado.

Los cuatro integrantes de la organización delictiva fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se definirá su situación judicial en las próximas horas.

Una banda que azotaba Engativá

De acuerdo con las investigaciones, esta banda había sido responsable de múltiples robos en la zona. Videos de seguridad muestran su modus operandi, donde los hombres llegaban en el vehículo gris, vigilaban a sus posibles víctimas y, en cuestión de segundos, desmontaban piezas o sustraían objetos de valor del interior de los automóviles.

El vehículo en el que
El vehículo en el que se movilizaban los delincuentes tenía la placa alterada con cinta adhesiva para evadir los controles de las autoridades. - crédito Policía Mebog

Los delincuentes actuaban tanto en horas de la noche como en plena luz del día, aprovechando momentos en que las calles estaban vacías o poco transitadas. Entre las autopartes más robadas se encontraban espejos, bombas, luces, cilindros, cinturones y unidades de control (computadores).

La Asociación del Sector Automotriz y sus Partes (Asopartes) ha señalado que las marcas más afectadas por el robo de autopartes en el país son Kia, Chevrolet, Renault, Toyota y Mazda, debido a su alta demanda en el mercado nacional.

Disminuyen los casos de hurto a automotores en Bogotá

Pese a estos casos, la Policía Nacional reportó una reducción del 26,9% en los hurtos de automotores en Bogotá durante lo corrido del año. Entre enero y septiembre de 2025 se registraron 2.377 casos, frente a los 3.252 del mismo periodo del año anterior, lo que representa 875 hurtos menos.

Solo en septiembre se presentaron 253 casos, una disminución del 17,6% frente a los 307 reportados en 2024.

La localidad más afectada sigue siendo Kennedy, con 460 denuncias en 2025, aunque esa cifra es 43,2% menor que la del año pasado. En contraste, San Cristóbal (17,8%) y Tunjuelito (9,8%) son las únicas zonas donde este delito ha mostrado un incremento.

Cámaras de seguridad registraron el
Cámaras de seguridad registraron el momento en que los sospechosos intentaban robar un computador del interior de un automóvil estacionado. - crédito captura de video

Balance y llamado de las autoridades

La Policía Metropolitana de Bogotá destacó la importancia de la colaboración ciudadana, pues la llamada oportuna de la víctima fue clave para lograr la captura de los delincuentes. Asimismo, reiteró el llamado a los conductores para evitar dejar objetos de valor dentro de los vehículos y reportar cualquier actividad sospechosa.

La captura de esta banda representa un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al robo de autopartes en Bogotá, un delito que, aunque ha disminuido, sigue afectando a cientos de ciudadanos que cada día enfrentan las consecuencias del mercado ilegal de repuestos.

Temas Relacionados

banda de robo de autopartesEngativácapturados por hurtorobo de vehículos BogotáPolicía Metropolitana de Bogotáorden de capturahurto de automotoresColombia-Noticias

Más Noticias

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para este 21 de octubre

La restricción vehicular en la ciudad se modifica todos los días y depende del tipo de vehículo que tienes, así como del último número de tu placa

Pico y Placa en Bogotá:

Canciller Villavicencio sobre reunión de Petro con John McNamara: “Siempre el diálogo sincero llevará a soluciones”

El encuentro se produjo en medio de la más reciente crisis diplomática tras los ataques de Trump y la decisión de la Cancillería de llamar a consultas al embajador colombiano en Washington

Canciller Villavicencio sobre reunión de

Resultados del último sorteo de la lotería La Caribeña Noche del 20 de octubre

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultados del último sorteo de

La Guajira entra en nivel de alistamiento por posible ciclón tropical: advierten lluvias y oleaje en el Caribe

Las autoridades activaron protocolos de prevención y vigilancia en varios departamentos, mientras organismos técnicos mantienen el monitoreo constante de la onda tropical AL98

La Guajira entra en nivel

Super Astro Sol y Luna resultados lunes 20 de octubre de 2025

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora de ambos juegos

Super Astro Sol y Luna
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Estas son las canciones que

Estas son las canciones que están de moda hoy en Apple Colombia

Lina Tejeiro se burló de Yina Calderón tras el fugaz combate en ‘Stream Fighters 4′: “Gayina”

Juanes fue elegido como el artista más influyente del rock latino del siglo XXI

“Yo no soy bruta”, revelan frase que dijo Yina Calderón a su entrenador tras abandonar la pelea con Andrea Valdiri

Top 10 Netflix Colombia: “Nadie nos vio partir” encabeza el listado de las series más vistas del momento

Deportes

Bajo un torrencial aguacero, Medellín

Bajo un torrencial aguacero, Medellín y Santa Fe igualaron 1-1 en el Atanasio: el Poderoso es líder de la Liga Betplay

Colombia se ubica entre las selecciones más valiosas del mundial 2026: este es su lugar en prestigioso ranking

Dayro Moreno salió al paso tras críticas por ausencia con Once Caldas: “Mucho morbo, mucha maric...”

Jhon Jader Durán volvió a los entrenamientos con el Fenerbahce: podría regresar a la acción frente a poderoso equipo alemán

Javier Fernández, ‘El cantante del gol’, se destapó tras su polémica salida de RCN: “No tengo reemplazo”