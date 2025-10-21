Desarticulan banda dedicada al robo de autopartes en Bogotá: uno de los capturados tenía orden de captura vigente

Los cuatro hombres fueron detenidos por la Policía Metropolitana de Bogotá tras ser señalados de integrar una banda dedicada al hurto de autopartes. - crédito Policía Mebog

La Policía Metropolitana de Bogotá desarticuló una peligrosa banda dedicada al hurto de autopartes en la localidad de Engativá, tras una persecución que se extendió por varias cuadras del occidente de la capital. Cuatro hombres fueron capturados, entre ellos uno que tenía una orden de captura vigente por hurto calificado.

El operativo se desarrolló luego de que un ciudadano alertara a la línea 123 sobre un intento de robo en el que varios hombres habrían violentado su vehículo para sustraer un computador del interior. Gracias a la rápida reacción policial y al apoyo de cámaras de seguridad, fue posible identificar el vehículo en el que se desplazaban los delincuentes, un Chevrolet Beat gris con placas alteradas.

Persecución policial por el occidente de Bogotá

En las imágenes de seguridad se observa cómo tres sujetos se bajan del vehículo y se acercan a otro automóvil estacionado. Tras ser descubiertos por el dueño, los hombres intentaron escapar, iniciando una persecución que terminó en el barrio La Palestina, en inmediaciones de la avenida calle 80 con carrera 77.

La persecución se extendió por varias cuadras de Engativá y culminó con la interceptación del vehículo sospechoso en el barrio La Palestina. - crédito Policía Mebog

Durante la huida, el vehículo de los sospechosos puso en riesgo la vida de una mujer y una niña que cruzaban una calle residencial. Finalmente, las patrullas motorizadas lograron interceptarlos sobre la transversal 77, donde fueron reducidos y capturados.

“Se les realizó el registro a personas y les encontramos un arma de fuego y una maleta con las herramientas que pretendían utilizar para robar el computador al interior del carro”, explicó el teniente coronel Norberto Caro, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Uno de los capturados portaba documentos falsos

Durante el registro, las autoridades hallaron un arma de fuego, una cédula falsa y una maleta con herramientas que los sujetos utilizaban para cometer los hurtos. Además, la placa del vehículo había sido alterada con cinta adhesiva, con el fin de evadir los controles policiales y las cámaras de seguridad.

Según la Policía, los capturados enfrentan cargos por falsedad personal, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, hurto y falsedad marcaria. Uno de ellos, además, era buscado por las autoridades por el delito de hurto calificado.

Los cuatro integrantes de la organización delictiva fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se definirá su situación judicial en las próximas horas.

Una banda que azotaba Engativá

De acuerdo con las investigaciones, esta banda había sido responsable de múltiples robos en la zona. Videos de seguridad muestran su modus operandi, donde los hombres llegaban en el vehículo gris, vigilaban a sus posibles víctimas y, en cuestión de segundos, desmontaban piezas o sustraían objetos de valor del interior de los automóviles.

El vehículo en el que se movilizaban los delincuentes tenía la placa alterada con cinta adhesiva para evadir los controles de las autoridades. - crédito Policía Mebog

Los delincuentes actuaban tanto en horas de la noche como en plena luz del día, aprovechando momentos en que las calles estaban vacías o poco transitadas. Entre las autopartes más robadas se encontraban espejos, bombas, luces, cilindros, cinturones y unidades de control (computadores).

La Asociación del Sector Automotriz y sus Partes (Asopartes) ha señalado que las marcas más afectadas por el robo de autopartes en el país son Kia, Chevrolet, Renault, Toyota y Mazda, debido a su alta demanda en el mercado nacional.

Disminuyen los casos de hurto a automotores en Bogotá

Pese a estos casos, la Policía Nacional reportó una reducción del 26,9% en los hurtos de automotores en Bogotá durante lo corrido del año. Entre enero y septiembre de 2025 se registraron 2.377 casos, frente a los 3.252 del mismo periodo del año anterior, lo que representa 875 hurtos menos.

Solo en septiembre se presentaron 253 casos, una disminución del 17,6% frente a los 307 reportados en 2024.

La localidad más afectada sigue siendo Kennedy, con 460 denuncias en 2025, aunque esa cifra es 43,2% menor que la del año pasado. En contraste, San Cristóbal (17,8%) y Tunjuelito (9,8%) son las únicas zonas donde este delito ha mostrado un incremento.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que los sospechosos intentaban robar un computador del interior de un automóvil estacionado. - crédito captura de video

Balance y llamado de las autoridades

La Policía Metropolitana de Bogotá destacó la importancia de la colaboración ciudadana, pues la llamada oportuna de la víctima fue clave para lograr la captura de los delincuentes. Asimismo, reiteró el llamado a los conductores para evitar dejar objetos de valor dentro de los vehículos y reportar cualquier actividad sospechosa.

La captura de esta banda representa un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al robo de autopartes en Bogotá, un delito que, aunque ha disminuido, sigue afectando a cientos de ciudadanos que cada día enfrentan las consecuencias del mercado ilegal de repuestos.