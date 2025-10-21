Colombia

En imágenes, así fue la impresionante tormenta eléctrica en Medellín: dejó calles inundadas, suspensión de partido de la Liga BetPlay y pánico entre los habitantes

La emergencia climática movilizó a los equipos de rescate y elevó el riesgo en zonas vulnerables, mientras la ciudad refuerza la vigilancia ante nuevas lluvias

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
Fuertes lluvias y descargas eléctricas generaron anegamientos en vías principales, afectaron la circulación y obligaron a suspender eventos deportivos, mientras equipos de emergencia respondieron rápidamente para evitar mayores daños en la ciudad - crédito Redes Sociales

La noche del lunes 20 de octubre, una tormenta eléctrica acompañada de fuertes lluvias alteró el panorama de Medellín, provocando inundaciones en calles, afectaciones en la movilidad y la suspensión de eventos deportivos.

A pesar de la magnitud del fenómeno, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas, mientras los equipos de emergencia desplegaron una respuesta inmediata para mitigar los efectos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El balance general de las afectaciones indica que las precipitaciones impactaron principalmente el centro-occidente y el sur de la ciudad.

Blu Radio informó que sectores como la Avenida 80, La Floresta, el barrio Naranjal, Suramericana y el corregimiento de Altavista sufrieron inundaciones en vías públicas de alta circulación.

El aumento del caudal en
El aumento del caudal en varias quebradas y la continuidad de las precipitaciones mantienen en alerta a organismos de socorro, que intensifican labores de limpieza y vigilancia para prevenir incidentes mayores en áreas críticas - crédito captura de pantalla / X

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín realizaron labores de verificación y limpieza en estos puntos críticos.

El alcalde Federico Gutiérrez, a través de su cuenta oficial de X, reiteró que “hasta el momento no se reportan personas lesionadas”.

Zonas y quebradas más afectadas

En cuanto a las áreas más impactadas, la tormenta elevó el nivel de riesgo en 37 quebradas bajo vigilancia del Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata).

Las quebradas La Iguaná, La Presidenta, Doña María y La Jabalcona presentaron los mayores incrementos, algunas de ellas alcanzando alerta roja por desbordamiento parcial.

La reciente tormenta que azotó
La reciente tormenta que azotó a Medellín expone los desafíos estructurales de la ciudad frente a fenómenos meteorológicos intensos y la necesidad de fortalecer la resiliencia urbana ante escenarios climáticos cada vez más impredecibles - crédito @DAGRDMedellin / X

Blu Radio añadió que el Siata mantuvo la alerta en varias quebradas del norte del Valle de Aburrá, mientras los organismos de socorro monitorearon de forma permanente los puntos críticos del río Medellín y las quebradas del occidente y sur de la ciudad.

Además, H13N reportó deslizamientos menores y persistencia de encharcamientos en varias calles durante la mañana siguiente, lo que complicó la circulación, especialmente para motociclistas.

Impacto en movilidad y eventos deportivos

El impacto de las lluvias se extendió a la movilidad y a la agenda deportiva de la ciudad.

Precipitaciones severas provocaron bloqueos en
Precipitaciones severas provocaron bloqueos en calles, complicaron el tránsito y forzaron la interrupción de encuentros deportivos, mientras autoridades y socorristas desplegaron operativos para atender emergencias y monitorear zonas vulnerables - crédito Redes Sociales

El Colombiano relató que el partido de fútbol entre Independiente Medellín y Santa Fe, disputado en el estadio Atanasio Girardot, finalizó dos minutos antes del tiempo reglamentario debido a la intensidad de la lluvia, con un empate a un gol.

De igual forma, el partido de baloncesto entre Paisas y Caimanes en el Coliseo Iván de Bedout se interrumpió por las goteras que afectaron la cancha, lo que puso en riesgo la seguridad de los jugadores.

Blu Radio y El Colombiano coincidieron en que las inundaciones en vías principales y la persistencia de lluvias dificultaron el tránsito vehicular y la movilidad de los ciudadanos durante la noche y la madrugada.

Recomendaciones y acciones preventivas

Ante la situación, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para la ciudadanía.

El alcalde Federico Gutiérrez, en mensajes difundidos por X instó a evitar transitar por zonas inundadas o con corrientes fuertes de agua, no resguardarse bajo árboles, estructuras metálicas o cables durante la tormenta, desconectar equipos eléctricos sensibles ante posibles descargas y conducir con precaución, manteniendo las luces encendidas y la distancia con otros vehículos.

Fuertes lluvias y descargas eléctricas generaron anegamientos en vías principales, afectaron la circulación y obligaron a suspender eventos deportivos, mientras equipos de emergencia respondieron rápidamente para evitar mayores daños en la ciudad - crédito Redes Sociales

Además, reiteró la importancia de reportar cualquier situación de riesgo o emergencia a la línea 123.

El Dagrd continuó con labores de verificación y limpieza tras los reportes de inundaciones, mientras los organismos de socorro mantenían el monitoreo en los puntos más vulnerables.

Pronóstico y monitoreo para las próximas horas

El pronóstico para las siguientes horas, según Blu Radio y H13N, indica la posibilidad de nuevas lluvias durante la noche del martes, aunque se espera que el día sea cálido en Medellín y en los municipios del sur y norte del Valle de Aburrá.

El Siata mantiene la vigilancia sobre las quebradas y el río Medellín, con el objetivo de anticipar cualquier eventualidad y activar los protocolos de emergencia en caso necesario.

Fuertes lluvias y descargas eléctricas generaron anegamientos en vías principales, afectaron la circulación y obligaron a suspender eventos deportivos, mientras equipos de emergencia respondieron rápidamente para evitar mayores daños en la ciudad - crédito Redes Sociales

La administración municipal, el Dagrd y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín permanecen en estado de alerta, reforzando el monitoreo y la atención a emergencias para salvaguardar la seguridad de la población ante la persistencia de las lluvias.

Temas Relacionados

Tormenta eléctrica MedellínInundaciones MedellínFederico GutiérrezMovilidad MedellínSiataDagrd MedellínColombia-Noticias

Más Noticias

Nueva polémica con Neiser Villarreal tras la Copa Mundial Sub-20: no llegó a los entrenamientos con Millonarios

El goleador de la selección Colombia en la pasada Copa Mundial Sub-20 de la Fifa tiene un acuerdo de palabra con Cruzeiro, para jugar en el ‘Brasileirao’ a partir del 2026

Nueva polémica con Neiser Villarreal

Dos figuras de la selección Colombia fueron resaltados por la prensa internacional luego del Mundial Sub-20

Luego del tercer puesto logrado por la “Tricolor” en el certamen orbital, el equipo de César Torres dejó buenas sensaciones a lo largo del torneo

Dos figuras de la selección

Euro en Colombia hoy: precio de apertura en las primeros minutos del día

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro en Colombia hoy: precio

Valentino reveló que Yina Calderón habría hecho millonarias apuestas a favor del triunfo de Valdiri: “Perdió para recuperar la plata”

El creador de contenido cuestionó la actitud de la empresaria en el evento de boxeo y aseguró que todo se trató de una supuesta estrategia para ganar con apuestas

Valentino reveló que Yina Calderón

Andrés Carnes de Res responde tras el cierre de dos de sus locales: “las adecuaciones requeridas han sido ejecutadas en su totalidad”

La cadena de restaurantes responde luego del cierre de dos de sus restaurantes por presuntos incumplimientos en instalaciones eléctricas y de gas

Andrés Carnes de Res responde
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Valentino reveló que Yina Calderón

Valentino reveló que Yina Calderón habría hecho millonarias apuestas a favor del triunfo de Valdiri: “Perdió para recuperar la plata”

Cuál sería la multa que tendría que pagar Yina Calderón por abandonar el combate con Andrea Valdiri en ‘Stream Fighters 4’: abogada especialista explicó

⁠Aida Victoria Merlano estaría saliendo con un reconocido empresario paisa: las pruebas son virales en redes sociales

Marcela Reyes se refirió al enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri: “Ella en persona es diferente”

Tensión en ‘MasterChef Celebrity’, Patricia Grisales ‘se cansó’ de Valentina Taguado: “Ya párala”

Deportes

Nueva polémica con Neiser Villarreal

Nueva polémica con Neiser Villarreal tras la Copa Mundial Sub-20: no llegó a los entrenamientos con Millonarios

Dos figuras de la selección Colombia fueron resaltados por la prensa internacional luego del Mundial Sub-20

Se conoció fuerte regaño de Jorge Luis Pinto a los jugadores de la selección Colombia por culpa de Lionel Messi: “Cómo nos va a hacer gol un enano”

Bayern Múnich vs. Brujas de Bélgica: hora y dónde ver a Luis Díaz en la ‘Champions League’

Hora y dónde ver a los colombianos en la ‘Champions League’: Real Madrid y Newcastle United, los rivales más destacados