Por posibles problemas en las vías cierran tres estaciones del metro de Medellín: qué fue lo que pasó

El cierre temporal de estaciones por socavación en la infraestructura generó ajustes en la operación y alternativas de movilidad en la capital antioqueña

Daniela Beltrán

Miles de usuarios afectados por la suspensión temporal de tres estaciones del Metro de Medellín tras detectar una anomalía en la infraestructura

La socavación detectada en la vía férrea de la Línea A obligó al Metro de Medellín a interrumpir en la mañana del lunes 20 de octubre el servicio, afectando la operación del sistema y la movilidad de miles de usuarios.

La anomalía fue identificada entre las estaciones Aguacatala y Poblado, lo que llevó a la suspensión temporal de tres estaciones y a la reorganización de las rutas integradas.

De acuerdo con el reporte que la propia entidad, la situación llevó a que inicialmente tres estaciones —Aguacatala, Ayurá y Envigado— quedaran fuera de funcionamiento.

“Por ello, a partir de este momento la línea A del Metro opera entre las estaciones Niquía y Poblado; y entre La Estrella e Itagüí”, precisó el Metro de Medellín cerca de las 8:18 a. m., asegurando de este modo la continuidad del servicio en los segmentos no afectados.

La socavación en la vía férrea de la Línea A del Metro de Medellín obliga a suspender el servicio entre Aguacatala y Poblado

Una evaluación posterior, realizada hacia las 9:00 a.m., permitió reajustar la operación. A partir de entonces, el sistema cubre dos tramos: Niquía-Poblado y Aguacatala-La Estrella, mientras el único trayecto temporalmente suspendido corresponde a Aguacatala–Poblado.

La empresa añadió: “Personal Metro, de la Secretaría de Infraestructura del Distrito y del Área Metropolitana evalúan la novedad en el sitio”, reiterando su compromiso para restablecer la normalidad lo antes posible.

En respuesta a la contingencia, el Área Metropolitana autorizó a las rutas integradas a ingresar a los paraderos de rutas metropolitanas ubicados en el centro del Distrito de Medellín, facilitando así alternativas de movilidad para los usuarios afectados.

“En la tarde se tendrá reunión de las instituciones para evaluar técnicamente las alternativas de movilidad que correspondan”, comunicó la entidad.

El Metro de Medellín reorganiza rutas y limita la operación de la Línea A tras la detección de una socavación entre Aguacatala y Poblado

A las 11:04 a. m., el Metro de Medellín informó que “debido a la falla súbita en el terreno de la vía férrea, cerca de la estación Poblado, así opera la línea A. Seguimos trabajando en la inspección y evaluación de la novedad”.

La situación permanece en desarrollo, mientras las autoridades técnicas y administrativas continúan analizando las posibles soluciones para restablecer la normalidad en el servicio.

En los sistemas de transporte
