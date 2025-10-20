Colombia

ELN estaría detrás de ataques contra la fuerza pública frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá

El viernes 17 de octubre de 2025 se registró una jornada de manifestaciones en el sector de Quinta Paredes, al oriente de la capital colombiana, que incluyeron actos de vandalismo, así como bloqueos sobre la calle 26, una de las más importantes en la ciudad

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Decenas de indígenas llegaron hasta
Decenas de indígenas llegaron hasta la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá- crédito X, AFP

El viernes 17 de octubre de 2025, en Bogotá, se trazó una jornada de alta tensión cuando manifestaciones, programadas en las inmediaciones de la Embajada de los Estados Unidos, derivaron en un ataque coordinado.

La movilización, inicialmente vinculada a comunidades indígenas y grupos sociales, se vio contaminada por la acción de encapuchados, artefactos explosivos y una violencia que trascendió el derecho legítimo a la protesta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Embajada estadounidense había anunciado horas antes que suspendería sus servicios consulares desde la 1:00 p. m., ante la previsión de “grandes manifestaciones y posibles interrupciones en el transporte alrededor de Bogotá, incluyendo las cercanías de la embajada”.

Y, en efecto, hacia la tarde, la calle 26 –una de las principales arterias de la ciudad– quedó colapsada debido a enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) de la Policía.

Frente a ello, Infobae Colombia pudo conocer que el episodio no se trató únicamente de una movilización espontánea o pacífica. Según informes bajo reserva, el denominado Frente de Guerra Urbana Camilo Torres del ELN habría enviado milicianos entrenados en explosivos para alterar la manifestación.

El alcalde Carlos Fernando Galán
El alcalde Carlos Fernando Galán denunció penalmente los hechos y pidió investigar a los responsables intelectuales - crédito Redes sociales/X/Alcaldía de Bogotá

Estos criminales—con conocimiento en fabricación y manipulación de artefactos explosivos— habrían sido desplegados para organizar papas bomba, artefactos explosivos rudimentarios y ráfagas de bengalas durante la marcha, con el fin de provocar desestabilización del orden público y apuntar a instalaciones clave como la Embajada estadounidense, entidades bancarias, el sistema de transporte masivo y otras infraestructuras estratégicas.

Este medio pudo conocer que la orden habría provenido de José Benigno Guzmán Mora — conocido como alias El Rolo — que, con cerca de 59 años de edad, lleva aproximadamente 28 años vinculado al ELN y dirige el Frente de Guerra Urbana desde hace algo más de cinco años.

El objetivo de este delincuente sería desplegar una “guerrilla urbana” que busque desestabilizar la ciudad, más allá de herir a uniformados, afectando la percepción de seguridad, y atacando activos estratégicos.

La persona detrás de estos
La persona detrás de estos ataques habría sido José Benigno Guzmán Mora, más conocido como “El Rolo”, cabecilla que lleva aproximadamente 28 años en el ELN- crédito Redes sociales

Y es que, en medio de la controversial jornada, manifestantes portaron flechas, piedras, herramientas industriales como cizallas, y se investiga la presencia de explosivos preparados.

De hecho, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó lo sucedido como un ataque “organizado y premeditado por parte de delincuentes y milicias de choque” que atacaron con artefactos explosivos, incendiarios, flechas y arcos.

Las autoridades denuncian que la sede diplomática estadounidense estaba entre los blancos previstos. La versión extraoficial que se ha filtrado a este medio sostiene que la Embajada daría servicio diplomático a ciudadanos de EE. UU., y también sería un símbolo lógico para este frente urbano del ELN, que además de sabotear equipamientos del Estado, buscaría deslegitimar la presencia estadounidense en Colombia.

El ELN habría estado detrás
El ELN habría estado detrás de los ataques en el Embajada de los Estados Unidos- crédito AFP

Más aún, la misma versión señala que el objetivo estratégico de este frente incluiría atacar la sede diplomática teniendo en cuenta las “lanchas ‘bombardeadas’ por EE. UU.” en el Caribe, en las cuales supuestamente transportaba drogas conectadas a redes de finanzas ilegales del ELN, y que la represalia debía pasar también por la capital del país.

Frente a ello, es importante mencionar que el director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), Jorge Restrepo, aclaró que aunque el Congreso de los Pueblos, uno de los colectivos presentes en la manifestación, es un movimiento estrictamente social, independiente de grupos armados ilegales, “algunos elementos” podrían estar siendo infiltrados o utilizados por estructuras como el ELN.

En un contexto donde las movilizaciones en Bogotá ya acumulan un 17% más eventos que en 2024 —con más de 1.485 protestas registradas hasta el 16 de octubre de 2025— este hecho adquiere especial gravedad al cruzar la línea entre protesta y ataque urbano organizado.

En ese sentido, el alcalde Galán hizo un llamado formal a la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que se investigue la financiación, la logística y la cadena de mando detrás de los hechos.

Temas Relacionados

ELNEmbajada de los Estados UnidosCarlos Fernando GalánAtaque con flechas y explosivosProtesta indígenas BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Andrés Pastrana se pronunció sobre la controversia entre Donald Trump y Gustavo Petro: “Gobierna buena parte de Colombia montado en una falsa paz”

El expresidente colombiano criticó la gestión de Petro, cuestionando la legitimidad de su mandato tras las acusaciones de Trump sobre narcotráfico

Andrés Pastrana se pronunció sobre

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El judicializado enfrenta otro proceso por un ‘falso positivo’ registrado en Santander

Judicializan a un hombre que

Petro respondió a la dura carta de Álvaro Uribe y Andrés Pastrana: “Dos expresidentes de los que se tienen sospechas...”

En un fuerte mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República le salió al paso a la petición de los exmandatarios, que le pidieron que aclare su relación con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo que sería el ‘Pacto de La Picota’

Petro respondió a la dura

La “súplica” de Vicky Dávila a Donald Trump para que no sancione a Colombia: “El panorama es aterrador”

El posible aumento de restricciones comerciales y aranceles genera preocupación en los sectores políticos que contradicen a Gustavo Petro

La “súplica” de Vicky Dávila

Valor de cierre del euro en Colombia este 20 de octubre de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del euro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Judicializan a un hombre que

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

Videos: tensión en Tibú por patrullaje del ELN y disparos al aire tras la presencia del Ejército en la zona

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

ENTRETENIMIENTO

Creador de contenido que estuvo

Creador de contenido que estuvo en el ‘Stream Fighters 4’ aseguró que Westcol le robó el dinero de su premio: “Yo seguiré aquí luchando”

Karen Sevillano reveló qué fue lo más duro de estar en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Sufrí”

Karina García, expareja de Andrés Altafulla, le reclamó al cantante por millonaria deuda tras la ruptura de la relación

Esta habría sido la millonaria cifra que se llevó Westcol con el ‘Stream Fighters 4′: “Gracias por confiar en mí”

Yina Calderón explicó por qué se retiró de la pelea con Andrea Valdiri en el ‘Stream Fighters 4’: “Me querían en ambulancia”

Deportes

Jóvenes en Barranquilla, inspirados en

Jóvenes en Barranquilla, inspirados en el Stream Fighters de Westcol, se retaron en una pelea: uno terminó muerto

Santiago Londoño, el delantero de la selección Colombia, fue elegido entre las promesas del fútbol mundial por The Guardian

Colombianos en redes sociales se burlaron de la selección de Argentina que perdió con Marruecos en el Mundial Sub-20: “El fútbol no olvida”

Publicaron audios del VAR del partido de Pasto vs. Nacional: técnico insinuó favorecimientos para el ‘Verdolaga’

Por qué el Cruz Azul multará a jugadores de la selección Colombia: “Los angelitos algo hicieron después del juego”