Colombia

Crecimiento económico de Colombia fue de 1,98% en agosto en comparación con el mismo mes del año anterior, según el Dane

Según el Dane, el aumento anual fue resultado principalmente del sector servicios, mientras las actividades agrícolas, mineras, manufactureras y de construcción tuvieron desempeños negativos

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
La dinámica positiva superó los
La dinámica positiva superó los datos del año anterior y generó avances destacados en comercio, transporte y actividades administrativas, según registros oficiales - crédito Colprensa

La economía de Colombia experimentó un crecimiento de 1,98% en agosto de 2025 si se compara con el mismo mes del año anterior, según cifras difundidas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Este avance, medido por el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), representó un nivel de 126,47 puntos en su serie original y superó los resultados observados en agosto de 2024.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El comportamiento positivo estuvo impulsado otra vez por el dinamismo de las actividades terciarias, donde se agrupan los sectores de comercio, transporte, servicios, educación y salud.

Dichas actividades, según el Dane, reportaron un incremento de 3,31% respecto al mismo mes del año anterior. El crecimiento del sector servicios fue fundamental, con especial impacto de comercio, transporte, alojamiento y gastronomía, que incrementaron un 5,82% y aportaron 1,23 puntos porcentuales al crecimiento total del mes.

Dichas actividades, según el Dane,
Dichas actividades, según el Dane, reportaron un incremento de 3,31% respecto al mismo mes del año anterior - crédito Dane

El informe del Dane mostró un panorama desigual entre las diferentes ramas productivas.

Las actividades primarias, que incluyen agricultura, ganadería, pesca y minería, registraron una disminución de 2,04%. Esta caída refleja la persistencia de desafíos derivados de cambios climáticos, fluctuaciones de precios internacionales y dificultades en las cadenas de suministro.

“En agosto, las actividades agropecuarias y mineras retrocedieron frente al año anterior”, indica el reporte.

Las actividades secundarias, que involucran la industria manufacturera y la construcción, presentaron una contracción de 0,57%, lo que evidencia una reducción en la inversión y la demanda interna durante el periodo analizado.

Según el Dane, el descenso en la producción industrial y la menor iniciativa en el sector de las obras civiles contrastó con el repunte observado en los servicios.

Uno de los rubros más destacados fue el de la administración pública, defensa, educación, salud, arte y recreación, que evidenció una variación positiva de 3,2% en agosto.

Uno de los rubros más
Uno de los rubros más destacados fue el de la administración pública, defensa, educación, salud, arte y recreación, que evidenció una variación positiva de 3,2% en agosto - crédito Dane

A este resultado se sumaron las actividades financieras y de seguros y las actividades inmobiliarias, que crecieron 1,9% y 1,7% respectivamente, consolidando el empeño del sector terciario como motor principal de la economía en el periodo evaluado.

El avance del ISE acumulado entre enero y agosto de 2025 marcó un crecimiento de 2,61%, ubicándose por encima del 1,44% registrado entre los mismos meses de 2024. Esta tendencia indica una mayor estabilidad en el desempeño de la actividad económica nacional durante el presente año.

Por otra parte, el comportamiento intermensual exhibió una caída de 2,10% frente a julio de 2025 en la serie ajustada, lo que señala moderación en el ritmo productivo. La única actividad con resultado negativo dentro del sector terciario fue información y comunicaciones, con una variación de -0,2% respecto a agosto del año anterior.

El repunte de las actividades terciarias estuvo marcado por el crecimiento de sectores como la reparación de vehículos automotores y motocicletas, el transporte y almacenamiento, los servicios de alojamiento y comida, el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, así como la distribución de agua y gestión de residuos, que evidenciaron avances de 2,1%. Las actividades financieras y de seguros también contribuyeron con un aumento de 2,0%.

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del Dane es actualizado de forma mensual y constituye la principal referencia oficial para evaluar el pulso de la economía colombiana, permitiendo observar el comportamiento de los sectores clave y su impacto en el panorama productivo nacional.

Temas Relacionados

Crecimiento económicoISEDaneEconomía colombianaMinisterio de HaciendaColombia-Noticias

Más Noticias

Este es el sushi boyacense, un curioso platillo derivado de la gallina que genera amores y odios

Este particular plato nació tras la necesidad de no desperdiciar ninguna parte de la gallina, por lo que se combina con otros ingredientes para convertirse en una comida completa

Este es el sushi boyacense,

Fiscalía trasladó a Bogotá la investigación por la desaparición de Tatiana Hernández por presuntas irregularidades en la seccional de Cartagena

Las autoridades nacionales asumen la pesquisa luego de que la familia denunciara manejo deficiente de pruebas y falta de resultados: se reaviva la esperanza de esclarecer la desaparición ocurrida en abril de 2025

Fiscalía trasladó a Bogotá la

Legalizar la exportación de marihuana, la polémica propuesta de Gustavo a Donald Trump: “Como cualquier bien”

El jefe de Estado de Colombia propuso liberar el comercio de marihuana y abrir nuevos contratos agrícolas con Estados Unidos, para favorecer así la producción lícita y la reforma agraria

Legalizar la exportación de marihuana,

Falla global de AWS afectó servicios bancarios en Colombia: esto se sabe

Usuarios y compañías experimentaron dificultades para realizar transacciones y trámites digitales tras una caída de la plataforma, afectando entidades como Bancolombia, Nequi, Davivienda y Daviplata

Falla global de AWS afectó

Gerente de campaña de Daniel Quintero anunció fracaso en la consultra del Pacto Histórico tras resultados de los Consejos de Juventud: “La cúpula de la izquierda es la gran perdedora”

Esteban Restrepo considera que la coalición enfrentará serias dificultades en la próxima consulta, luego del bajo desempeño de sus partidos en la votación de los Consejos Municipales de Juventud

Gerente de campaña de Daniel
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El audio con el que

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

Videos: tensión en Tibú por patrullaje del ELN y disparos al aire tras la presencia del Ejército en la zona

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

ENTRETENIMIENTO

Del amor, a enfrentarse legalmente

Del amor, a enfrentarse legalmente por dinero: el reclamo millonario de Karina García a Andrés Altafulla enciende las redes

Creador de contenido que estuvo en el ‘Stream Fighters 4’ aseguró que Westcol le robó el dinero de su premio: “Yo seguiré aquí luchando”

Esta habría sido la millonaria cifra que se llevó Westcol con el ‘Stream Fighters 4′: “Gracias por confiar en mí”

Yina Calderón explicó por qué se retiró de la pelea con Andrea Valdiri en el ‘Stream Fighters 4’: “Me querían en ambulancia”

‘La Barbie colombiana’ rompió con Marcela Reyes y le ofreció disculpas a Karina García: “Soy leal y con los ovarios bien puestos”

Deportes

Santiago Londoño, el delantero de

Santiago Londoño, el delantero de la selección Colombia, fue elegido entre las promesas del fútbol mundial por The Guardian

Colombianos en redes sociales se burlaron de la selección de Argentina que perdió con Marruecos en el Mundial Sub-20: “El fútbol no olvida”

Publicaron audios del VAR del partido de Pasto vs. Nacional: técnico insinuó favorecimientos para el ‘Verdolaga’

Por qué el Cruz Azul multará a jugadores de la selección Colombia: “Los angelitos algo hicieron después del juego”

Así quedó Colombia en el grupo del Mundial Femenino Sub-17: esto necesita para avanzar de ronda