EN VIVO | Así avanza la jornada de elecciones de Consejos de Juventud en Colombia

Este domingo 19 de octubre de 2025 se realizan en Colombia las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud.
Jóvenes entre 14 y 28 años, inscritos en el censo electoral juvenil, podrán votar para elegir a sus representantes ante las autoridades locales.
En Córdoba, 450.904 jóvenes tienen la oportunidad de votar y alzar su voz en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud.
"Tu voto construye el presente y el futuro del país. #GrandesXElección“, dijo Magdelis Mogollón, delegada Departamental de Córdoba.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, afirmó que habilitaron más de 367 puntos y 900 mesas de votación en todo el departamento.
“Invitamos a todos a motivar a nuestros jóvenes a ejercer su derecho al voto. ¡Que Santander sea ejemplo nacional de participación juvenil!“, señaló Díaz.
En Guainía, desde tempranas horas abrieron los puestos de votación para que los jóvenes del departamento.
Julio César Alvarado, delegado Departamental de Guainía, invitó a los ciudadanos a que ejerzan su derecho al voto y participen activamente en la construcción de su futuro.
La Policía Nacional de Colombia desplegó un robusto dispositivo de seguridad con motivo de las Elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud.
La Registraduría Nacional del Estado Civil ha dispuesto un total de 6.372 puestos de votación, distribuidos de la siguiente manera: 5.771 a cargo de la Policía Nacional, 502 por el Ejército Nacional, 54 por la Armada Nacional, 17 por el Inpec y 28 puestos mixtos.
MinDefensa desplegó más de 72 mil hombres y mujeres para garantizar la jornada electoral de los Consejos Municipales y Locales de Juventud 2025
Junto a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación, La Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Internacional coordinaron diferentes acciones para mantener la transparencia y la tranquilidad durante la jornada electoral.
Más de 170 empresas en Colombia han confirmado que ofrecerán descuentos y beneficios comerciales a los jóvenes que acudan a votar en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, previstas para este domingo 19 de octubre.
Los menores de edad deben presentar su tarjeta de identidad, mientras que quienes tienen más de 18 años deben mostrar la cédula de ciudadanía.
Las autoridades electorales advirtieron que no se aceptan contraseñas, fotocopias ni documentos digitales para sufragar en estos comicios, que buscan fortalecer la participación juvenil en decisiones públicas.