EN VIVO | Así avanza la jornada de elecciones de Consejos de Juventud en Colombia

Para consultar el lugar asignado, los interesados pueden ingresar a la página de la Registraduría

Yeison Andrés López Romero

Yeison Andrés López Romero

Más de 170 empresas ofrecerán
Más de 170 empresas ofrecerán beneficios a los jóvenes que presentar su certificado de votación - crédito Colprensa

Este domingo 19 de octubre de 2025 se realizan en Colombia las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud.

Jóvenes entre 14 y 28 años, inscritos en el censo electoral juvenil, podrán votar para elegir a sus representantes ante las autoridades locales.

15:50 hsHoy

En Córdoba, 450.904 jóvenes tienen la oportunidad de votar y alzar su voz en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud.

"Tu voto construye el presente y el futuro del país. #GrandesXElección“, dijo Magdelis Mogollón, delegada Departamental de Córdoba.

En Córdoba, las urnas ya
En Córdoba, las urnas ya están abiertas para más de 400 mil jóvenes que pueden votar - crédito @Registraduria
15:33 hsHoy

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, afirmó que habilitaron más de 367 puntos y 900 mesas de votación en todo el departamento.

“Invitamos a todos a motivar a nuestros jóvenes a ejercer su derecho al voto. ¡Que Santander sea ejemplo nacional de participación juvenil!“, señaló Díaz.

Pronunciamiento de Juvenal Díaz sobre
Pronunciamiento de Juvenal Díaz sobre las elecciones del 19 de octubre de 2025 - crédito @GralJuvenalDiaz
15:12 hsHoy

En Guainía, desde tempranas horas abrieron los puestos de votación para que los jóvenes del departamento.

Julio César Alvarado, delegado Departamental de Guainía, invitó a los ciudadanos a que ejerzan su derecho al voto y participen activamente en la construcción de su futuro.

Pronunciamiento de Julio César Alvarado
Pronunciamiento de Julio César Alvarado Roldán sobre las elecciones del 19 de octubre de 2025 - crédito @Registraduria
15:00 hsHoy

La Policía Nacional de Colombia desplegó un robusto dispositivo de seguridad con motivo de las Elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud.

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha dispuesto un total de 6.372 puestos de votación, distribuidos de la siguiente manera: 5.771 a cargo de la Policía Nacional, 502 por el Ejército Nacional, 54 por la Armada Nacional, 17 por el Inpec y 28 puestos mixtos.

La Policía Nacional monitorea en
La Policía Nacional monitorea en tiempo real el avance de las elecciones de los Consejos Locales y Municipales de Juventud - crédito @PoliciaColombia
14:42 hsHoy

MinDefensa desplegó más de 72 mil hombres y mujeres para garantizar la jornada electoral de los Consejos Municipales y Locales de Juventud 2025

Junto a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación, La Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Internacional coordinaron diferentes acciones para mantener la transparencia y la tranquilidad durante la jornada electoral.

El ministro Pedro Sánchez anunció
El ministro Pedro Sánchez anunció el despliegue de más de 72 mil hombres y mujeres para garantizar la jornada electoral - crédito @mindefensa
14:37 hsHoy

Más de 170 empresas ofrecerán descuentos a jóvenes que voten en los Consejos de Juventud: tiendas de ropa, comida y entretenimiento darán beneficios

Compañías del sector gastronómico, moda, gimnasios y entretenimiento han unido esfuerzos para incentivar la participación electoral de adolescentes entre 14 y 28 años en la jornada del 19 de octubre

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Empresas como Frisby y Cine
Empresas como Frisby y Cine Colombia premiarán con beneficios a jóvenes que participen en las elecciones juveniles - crédito Colprensa

Más de 170 empresas en Colombia han confirmado que ofrecerán descuentos y beneficios comerciales a los jóvenes que acudan a votar en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, previstas para este domingo 19 de octubre.

Leer la nota completa
13:05 hsHoy

Los menores de edad deben presentar su tarjeta de identidad, mientras que quienes tienen más de 18 años deben mostrar la cédula de ciudadanía.

Las autoridades electorales advirtieron que no se aceptan contraseñas, fotocopias ni documentos digitales para sufragar en estos comicios, que buscan fortalecer la participación juvenil en decisiones públicas.

