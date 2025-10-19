EN VIVO | Así avanza la jornada de elecciones de Consejos de Juventud en Colombia

Más de 170 empresas ofrecerán beneficios a los jóvenes que presentar su certificado de votación - crédito Colprensa

Este domingo 19 de octubre de 2025 se realizan en Colombia las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud.

Jóvenes entre 14 y 28 años, inscritos en el censo electoral juvenil, podrán votar para elegir a sus representantes ante las autoridades locales.

