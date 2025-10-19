Bella Hadid tuvo gesto con Karol G tras recibir críticas por silenciarla: “Lo hizo por presión social”

La falta de interacción entre la supermodelo y la cantante colombiana fue evidente - crédito marieclairemagazine / TikTok

El regreso del Victoria’s Secret Fashion Show 2025 no solo se convirtió en tendencia por el regreso de las supermodelos más reconocidas, sino que desató una controversia inesperada en redes sociales por la interacción entre Bella Hadid y Karol G. La atención se centró en un gesto de la modelo durante el desfile, que fue interpretado por muchos como un desaire hacia la cantante colombiana y que rápidamente se convirtió en tema de debate digital.

Durante el espectáculo, Karol G debutó en la pasarela con una actuación que celebró la fuerza latina, interpretando varios temas de su último álbum mientras acompañaba el desfile de figuras como Bella Hadid, Gigi Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio y Candice Swanepoel. Sin embargo, un momento captado por las cámaras generó polémica, pues mientras sonaba Ivonny Bonita, Bella Hadid cruzó la pasarela sin mirar ni interactuar con la cantante colombiana, manteniendo una expresión seria y sin mostrar complicidad.

En un primer momento, algunos usuarios interpretaron la actitud de Bella Hadid como una muestra de profesionalismo y concentración en su papel de modelo. Aunque la situación escaló cuando la propia Bella Hadid compartió en su cuenta de Instagram un video de su paso por la pasarela, en el que silenció la canción original de Karol G y la reemplazó por Sports Car de Tate McRae.

Este cambio de audio fue percibido por parte de los seguidores como una falta de respeto hacia la artista latina, especialmente porque la sincronía entre la música de Karol G y la caminata de la modelo había sido celebrada por millones de usuarios, al considerar que la modelo salió en el momento exacto cuando la colombiana estaba cantando: “Ella es un escándalo. Ella te quita el oxígeno, es una obra de arte, ella es punto y aparte”.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar y el gesto de Bella Hadid fue comentado ampliamente por los internautas, que interpretaron la modificación del audio como un rechazo hacia Karol G.

En medio de la ola de críticas, el video original del desfile, con la interpretación de la artista paisa, continuó circulando en TikTok, donde acumuló millones de reproducciones y se consolidó como uno de los momentos más virales del evento.

La controversia en torno a la música no se detuvo ahí. Tras recibir numerosas críticas, Bella Hadid publicó una nueva recopilación de imágenes de su paso por la pasarela, esta vez sí acompañada por la canción Ivonny Bonita de Karol G.

Pese a que con este acto intentó reivindicarse, la respuesta del público se mantuvo dividida, y algunos usuarios reiteraron que solo lo hizo para que las críticas en su contra cesaran: “Siento que solo puso la canción por presión social”.

Hasta el momento, no se ha esclarecido la razón detrás del cambio de canción en la publicación original de Bella Hadid. Aunque los seguidores continúan especulando lo que sucedió y afirman que la actitud de la modelo no fue la mejor, la colombiana también compartió el nuevo post en sus historias acompañado por un corazón blanco y unas alas demostrando que se siente orgullosa por estar en una publicación de una figura tan reconocida.

A pesar de la polémica, el desfile fue muy importante para Bella Hadid, que, a sus 29 años, deslumbró con dos atuendos: un conjunto rojo satinado y un traje blanco adornado con pedrería y alas.

Su presencia en la pasarela tomó relevancia tras un periodo de ausencia motivado por su lucha contra la enfermedad de Lyme, que la mantuvo alejada de los reflectores durante gran parte de 2024.