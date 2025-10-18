Colombia

Golpe al Clan del Golfo en Bolívar y Sucre: capturan 12 presuntos integrantes en operativos simultáneos

Los operativos conjuntos de la Armada, el Ejército y la Policía afectan de forma directa la capacidad criminal del Clan del Golfo en Bolívar y Sucre

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Integrantes del Clan del Golfo
Integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en operativos simultáneos en los departamentos de Bolívar y Sucre - crédito Fuerza Naval del Caribe

La reciente captura de once presuntos integrantes del Clan del Golfo en los departamentos de Bolívar y Sucre representa un golpe relevante para la estructura criminal que opera en el Caribe colombiano.

Las autoridades informaron que estas detenciones, resultado de operaciones conjuntas entre la Armada de Colombia, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, afectan de manera significativa la capacidad delictiva de la organización en la región.

Las acciones se desarrollaron a través de tres operativos simultáneos. En el corregimiento Guacamayo, zona rural del municipio de Achí (Bolívar), y en el municipio de Majagual (Sucre), se ejecutaron órdenes de captura vigentes por los delitos de exacción o contribuciones arbitrarias y concierto para delinquir agravado con fines extorsivos.

Durante estas diligencias, las autoridades detuvieron a ocho personas que, según las investigaciones, formarían parte de la subestructura Erlin Pino Duarte del Clan del Golfo.

Entre los capturados figuran alias Guacamayo, Lili y Aronis, identificados como cabecillas de zona. De acuerdo con los reportes oficiales, estos individuos estarían encargados de coordinar actividades delictivas como la recaudación de rentas ilícitas derivadas de la minería ilegal, la extorsión a comerciantes, la venta de estupefacientes y el sicariato en municipios del sur de Bolívar, incluyendo Río Viejo, Montecristo, Regidor, Pinillos y Puerto Rico de Tiquisio.

Captura de las autoridades regionales a once integrantes del Clan del Golfo - crédito Fuerza Naval del Caribe

En el desarrollo de una tercera operación, las fuerzas conjuntas establecieron un puesto de control vehicular en la vía que conecta los corregimientos de Yatí y Santa Fe, en el municipio de Magangué (Bolívar).

Allí, el Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 17, el Gaula Militar Bolívar y la Policía Nacional lograron la captura en flagrancia de un individuo y la notificación carcelaria de otros dos, todos ellos vinculados a los mismos delitos de exacción o contribuciones arbitrarias y concierto para delinquir agravado con fines extorsivos.

Las autoridades subrayaron que estas capturas afectan de manera significativa la estructura criminal del Clan del Golfo en esta zona del país, debilitando su capacidad para operar y obtener recursos ilícitos.

La Brigada de Infantería de Marina No. 1 reiteró su compromiso con la seguridad de la región y la continuidad de operaciones ofensivas destinadas a negar espacios de acción a los grupos armados organizados en el Caribe colombiano.

La decisión estatal de reconocer
La decisión estatal de reconocer formalmente al Clan del Golfo plantea interrogantes sobre la continuidad de la política de seguridad y las posibles repercusiones en el marco legal y humanitario vigente en Colombia - crédito Colprensa

Finalmente, las fuerzas de seguridad hicieron un llamado a la comunidad para que denuncie de forma oportuna cualquier situación sospechosa o actividad criminal que pueda poner en riesgo la tranquilidad de los habitantes de Bolívar y Sucre.

Capturan a alias el Negro, presunto integrante del Clan del Golfo en Bolívar

Pocas horas después de conocerse estos operativos, la Policía Nacional reportó la captura de un hombre identificado como alias el Negro, presunto miembro de la subestructura criminal Nicolás Antonio Urango Reyes, también vinculada al Clan del Golfo.

Su detención evidencia la persistente amenaza que representa esta organización en la región Caribe de Colombia.

El procedimiento se desarrolló en un puesto de control sobre la vía que conecta los corregimientos de Tacamochito y Tacamocho, en zona rural del municipio de Córdoba (Bolívar), donde uniformados interceptaron al sospechoso mientras se desplazaba en una motocicleta.

Las autoridades informaron que el detenido, de 27 años, era buscado por su presunta participación en actividades de extorsión dirigidas a comerciantes y ganaderos de los municipios de Córdoba (Bolívar), San Pedro (Sucre) y áreas aledañas.

Según las investigaciones, exigía altas sumas de dinero bajo amenazas, lo que generaba un clima de temor entre los integrantes del sector económico local.

El Batallón Fluvial de Infantería
El Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 17 reforzó los controles en los ríos Magdalena y Cauca para cerrar corredores usados por el Clan del Golfo en sus movimientos delictivos - crédito Colprensa

Durante el registro personal efectuado en el operativo, los agentes hallaron en poder del capturado un arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm, un proveedor y cinco cartuchos del mismo calibre. Este hallazgo motivó su detención en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

El teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante encargado del Departamento Policía Bolívar, explicó que las pesquisas han permitido establecer que, además de recaudar dinero producto de extorsiones, el detenido también desempeñaba funciones de vigilancia sobre la Fuerza Pública.

Según sus declaraciones recogidas por Caracol Radio Cartagena, “las investigaciones señalan que, además de recaudar dinero producto de extorsiones, este hombre cumplía labores de vigilancia sobre la Fuerza Pública, con el objetivo de advertir a otros integrantes de la organización criminal y evitar ser detectados por las autoridades”.

