Canciller pide a Estados Unidos aclarar si había ciudadanos colombianos entre las víctimas de los bombardeos en el Caribe: “Clarificar las muertes”

La canciller Rosa Villavicencio señala que existen indicios de presencia de colombianos en las barcazas atacadas - crédito @UltimaHoraCR/X

La incertidumbre sobre la identidad de las víctimas en los recientes bombardeos a lanchas en el mar Caribe llevó a las autoridades colombianas a exigir explicaciones a Estados Unidos.

Por ese motivo, la canciller Rosa Villavicencio informó que el Gobierno colombiano permanece a la espera de una declaración oficial de la administración estadounidense para esclarecer si entre los fallecidos se encuentran ciudadanos colombianos, tras los ataques realizados por las fuerzas armadas de ese país.

Durante una rueda de prensa, la ministra de Relaciones exteriores detalló que existen indicios que apuntan a la presencia de compatriotas en las barcazas atacadas.

Según la funcionaria, “una declaración en este sentido y sobre todo pidiendo clarificar las muertes que han ocurrido, que son muertes violentas al bombardear las barcazas y ya vamos por veintitrés personas que han muerto de esta manera por bombardeos desde estos buques. Es un tema que tiene que seguirse trabajando como región y pedir las explicaciones al respecto. En ese sentido estamos, sí, en ese diálogo político. Es un proceso, y cuando tengamos una declaración de buena parte de los países se dará a conocer”, expresó la canciller.

La canciller Rosa Villavicencio en nombre del Gobierno colombiano afirmó que espera una declaración oficial de Estados Unidos sobre la identidad de los fallecidos - crédito @CancilleriaCol/X

Consultada sobre la base para suponer que las víctimas serían colombianas, Villavicencio explicó que la información disponible se fundamenta en los patrones del tráfico de estupefacientes en la región.

La canciller señaló que “lo que sí se supone es que salen de la región, digamos que si se dice que son personas que están haciendo tráfico de estupefacientes, pues sabemos que buena parte se mueve por el Pacífico, el 85% del tráfico va por el Pacífico, un pequeño porcentaje va por el Caribe. Y, pues en relación a las estadísticas de las personas detenidas, pues seguramente que habrá colombianos”.

La ministra subrayó que, ante la falta de confirmación oficial sobre la nacionalidad de los fallecidos, el Gobierno colombiano busca alcanzar un consenso regional para solicitar formalmente a Estados Unidos un esclarecimiento sobre los motivos que llevaron a bombardear las barcazas.

“Por eso se está pidiendo que se investigue o se pedirá, una vez que logremos este consenso, solicitar a Estados Unidos un esclarecimiento sobre los motivos que les llevaron a bombardear las barcazas”, concluyó Rosa Villavicencio.

Controversia por posible muerte de colombianos en ofensiva de EE. UU. en el Caribe

El Pentágono confirma al menos cinco ataques contra barcos sospechosos de narcotráfico con ciudadanos colombianos a bordo - crédito Europa Press

Al menos un ataque militar de Estados Unidos en el Caribe durante los últimos dos meses tuvo como objetivo a ciudadanos colombianos que viajaban en un barco procedente de Colombia, según informaron a CNN dos personas con conocimiento de las operaciones del Pentágono.

La campaña militar estadounidense en la región, que hasta ahora incluye cinco ataques contra diferentes embarcaciones, se apoya en un dictamen legal clasificado elaborado por el Gobierno de Donald Trump.

Este documento, según expertos legales consultados por CNN, otorga al presidente la facultad de designar a presuntos narcotraficantes como combatientes enemigos, permitiendo su eliminación sin revisión judicial.

Tradicionalmente, los implicados en narcotráfico eran tratados como criminales sujetos a arresto y debido proceso, con la Guardia Costera interceptando y deteniendo a los sospechosos.

El 19 de septiembre, el tercer ataque reconocido públicamente por Estados Unidos se dirigió a un barco que zarpó de Colombia y que, según las fuentes, transportaba colombianos vinculados a organizaciones terroristas de ese país. El Pentágono no pudo identificar individualmente a los ocupantes antes de la operación.

La Casa Blanca afirma que las acciones militares buscan frenar el narcotráfico y proteger a EE.UU. de drogas mortales - crédito redes sociales/X

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, declaró a CNN que cada acción militar estadounidense ha sido dirigida contra “narcoterroristas designados que llevan veneno mortal a nuestras costas”.

Añadió que el presidente Trump “continuará utilizando todos los elementos del poder estadounidense para evitar que las drogas inunden nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”.

Por su parte el presidente Gustavo Petro expresó en X que, si el barco fue hundido en República Dominicana, “es posible que fueran colombianos. Esto significa que funcionarios de EE.UU. y la República Dominicana serían culpables del asesinato de ciudadanos colombianos”.

Petro también afirmó que existen “indicios” de que un cuarto ataque estadounidense tuvo como objetivo a colombianos, calificando la ofensiva como “una agresión contra toda América Latina y el Caribe”.

La Casa Blanca rechazó las declaraciones de Petro y solicitó públicamente que se retractara. Por su parte, fuentes consultadas por CNN señalaron que, aunque el cuarto ataque podría no haber estado dirigido a colombianos, el del 19 de septiembre sí tuvo ese objetivo.