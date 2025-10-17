Adriana Lucía se despachó contra Miguel Polo Polo por su gestión en el Congreso: “La lista gigantesca de logros”

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo se despachó contra la cantante Adriana Lucía, lo que causó duras respuestas en redes sociales - crédito Colprensa - Sony

En un país políticamente polarizado, que un artista o figura pública exprese sus opiniones personales es visto como un acto de “rebeldía”, que puede desencadenar una avalancha de críticas, tanto a favor como en contra.

Una de las personalidades a las que le ha costado caro hablar del contexto sociopolítico del país es Adriana Lucía, reconocida cantante oriunda de Córdoba y ganadora de MasterChef Celebrity Colombia en 2020, uno de los programas más vistos del país.

De hecho, la intérprete de Quiero que te quedes volvió a ser blanco de críticas por parte del congresista Miguel Polo Polo, quien no pierde oportunidad para cuestionar su postura política frente al gobierno de Iván Duque, pero que ahora aparentemente calla frente a polémicas protagonizadas por el gobierno de Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La cantante ha sido objeto de críticas por sus opiniones sociales y políticas en redes sociales - crédito Fotomontaje Infobae (@adrianalucia/Instagram y Cortesía Canal RCN)

En esta ocasión, los fuertes comentarios del político cartagenero surgieron tras la participación de la cordobesa junto a su hermana Martina “La peligrosa” en el desfile de la Hispanidad 2025 realizado en Estados Unidos.

La artista, conocida por su trayectoria en el vallenato y la música tropical, compartió en sus redes sociales detalles de su participación en el evento, asegurando que “siempre será un honor representar a nuestro país en el desfile de la Hispanidad 2020. Alcanzando nuestra bandera con orgullo y demostrando que la cultura no tiene fronteras”.

Ante la publicación, el congresista Polo Polo reaccionó públicamente, donde cuestionó su silencio en temas de violencia social. “¿Y por qué ya no cuenta masacres? ¿Por qué ya no llora por los líderes sociales asesinados? ¿Entonces los muertos en el gobierno Duque (que eran menos) sí valían, pero los muertos en el gobierno de Petro no importan?”, escribió Polo Polo, criticando el activismo que Adriana Lucía mostró durante el gobierno anterior.

La respuesta de la artista no tardó en llegar, indicando que ha sido objeto de acoso y que quienes la critican desestiman las vidas de quienes nunca les han preocupado.

“Te acosan de manera sistemática. Te silencian despotricando de ti y tu familia. Te callan. Luego les parece valiosa la vida de los que nunca les han importado y te preguntan por qué callas”, dijo la cantante.

Adriana Lucía respondió a las críticas de Miguel Polo Polo - crédito @AdrianaLucia/X

Sin embargo, lo que más llamó la atención de su mensaje fue una contundente pulla a Polo Polo: “Voy es a contar la lista gigantesca de logros de este servidor público. Terminé”.

“Adriana. Qué elegancia su réplica y así darle fin a la ramplona agresión”; “Válido que le saques los ‘trapitos al sol’ al Polo²; sin embargo, no estaría mal por empezar a responder los cuestionamientos que te está haciendo. ¿Por qué paraste con el conteo de masacres?“; ”Adriana su silencio, y el de sus amigos frente a los asesinatos a lideres sociales, miembros de la fuerza, reclutamiento de menores, revela que su causa no es humanitaria... Es politica !Que hoy dia tenga contratos con el gobierno, no le sienta muy bien! (sic)“, fueron algunos comentarios al respecto.

La reacción generó una oleada de comentarios divididos, entre críticas y mensajes de apoyo a la artista.

Adriana Lucía denuncia amenazas contra ella y sus hijas menores por intimidaciones en redes sociales

El 29 de agosto de 2025, la cantante Adriana Lucía denunció una serie de amenazas que, según afirmó a través de sus redes sociales, estuvieron dirigidas tanto contra ella como contra sus hijas menores.

La artista indicó que había recibido mensajes con insultos, expresiones de extrema violencia y acusaciones sin fundamento. Uno de los mensajes, expuso la cantante, afirma que “merece ser empalada”, mientras que otros mencionan deseos de que sus hijas “paguen” por supuestos actos de corrupción vinculados al actual Gobierno. Adriana Lucía dijo que sus hijas, de tres años, no tienen ninguna relación con actividades políticas o sociales.

La artista, madre de Salomón y de las gemelas Simona y Carlota, expresó en sus publicaciones la preocupación por la seguridad de su familia y anunció que iniciará medidas legales contra los responsables de las amenazas. “No voy a permitir que se les haga daño. Usaré los mecanismos judiciales disponibles para enfrentar esta situación”, afirmó. Además, denunció que uno de los usuarios que la ha hostigado aseguró tener la dirección de su residencia, amenazándola con divulgar dicha información de manera pública.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Adriana Lucía recordó el acoso recibido también por sus colegas Julián Román y Santiago Alarcón.

Adriana Lucía denunció amenazas graves contra sus hijas, incluyendo insultos y deseos violentos - crédito @AdrianaLucia / X

“Hice infinidad de live al lado de Julián Román y Santiago Alarcón sin saber absolutamente nada de que tendría un alcance tan grande. Ellos, mis amigos y hermanos, quienes somos personas decentes y trabajadoras (muy talentosos mis amigos), no tenemos ningún vínculo político y aunque no es delito, jamás hemos tenido un cargo público ni hemos tenido ningún contrato con el Estado. Nuestra vida económica se basa en nuestro trabajo honrado. Los tres hemos recibido amenazas durante estos años, vulgaridades, abusos y además lidiar con la carga de afectar a nuestras familias emocional y con riesgo físico real”, compartió la cantante.