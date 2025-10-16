Colombia

María Elvira Salazar lanzó fuerte sablazo a Gustavo Petro, al que le vaticinó su fracaso: “El ‘cambio’ prometido se convirtió en caos”

La congresista norteamericana, de origen latino y que hace parte del ala republicana, le dedicó varios mensajes al primer mandatario, en el que le recordó lo que, para ella, es el evidente fracaso del proyecto progresista

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
La representante republicana María Elvira
La representante republicana María Elvira Salazar sigue muy de cerca las actuaciones del presidente Gustavo Petro, sobre todo en política exterior - crédito EFE

En medio de la controversia por las reiterativas declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, que arremetió en la tarde del miércoles 15 de octubre contra el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y la posibilidad -dicha por el jefe de Estado foráneo- de incursionar por tierra a Venezuela, el líder progresista que gobierna a Colombia fue nuevamente blanco de intensos ataques en las redes.

Una de ellas es la congresista republicana María Elvira Salazar, que lanzó duras críticas contra el Gobierno de Petro, al afirmar que “la izquierda colombiana se desmorona”. Una afirmación que, más allá del mensaje enviado en esta oportunidad, que tiene claro destinatario, ha alimentado durante los cerca de 1.169 días en los que ha estado en el cargo el primer mandatario, y cuando restan 295 días más.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La congresista, que hace parte de la bancada latina presente en Washington, junto a otros congresistas como Mario Díaz-Balart, ambos de origen cubano, y que han estado pendientes de la política colombiana, sostuvo sin titubeos que “nadie quiere salpicarse del desastre de la administración Petro: una Colombia más insegura, con más droga, menos oportunidades y cada vez más burlada en el mundo”.

Con este mensaje, la representante
Con este mensaje, la representante María Elvira Salazar enfatizó en sus pullas contra Gustavo Petro y el proyecto progresista - crédito @MaElviraSalazar/X

Según Salazar, el proyecto de transformación política impulsado por el presidente colombiano ha derivado en resultados opuestos a los prometidos. “El ‘cambio’ prometido se convirtió en caos, corrupción y vergüenza internacional”, aseguró la legisladora, que ha utilizado su perfil de X para expresar sus conceptos frente a cómo evoluciona la idea progresista en el territorio nacional.

María Elvira Salazar le salió al paso a Petro y su idea de no asistir a la Cumbre de las Américas

La decisión de Petro de no asistir a la Cumbre de las Américas, en protesta por la exclusión de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, también fue objeto de ironía por parte de Salazar. “Oh no, ¡qué pena! Me imagino que Petro tenía muchísimo que aportar en temas como la seguridad del hemisferio y el camino hacia la democracia en las tiranías del continente”, expreso la congresista.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, la representante republicana María Elvira Salazar reaccionó a anuncio del presidente Gustavo Petro sobre su no presencia en Cumbre de las Américas - crédito @MaElviraSalazar/X

En su afirmación, la republicana acotó que esta postura del mandatario colombiano lo ubica en una posición cuestionable. “Una vez más, se pone del lado equivocado de la historia”, sentenció la representante, frente al evento que se llevará a cabo en diciembre de 2025 en Punta Cana (República Dominicana), y que en la víspera, el 3 y 4 de diciembre, tendrá una especie de cumbre empresarial.

Y, en relación con el reciente ataque contra el vehículo de un miembro de campaña del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, Salazar enfatizó la gravedad de estos hechos para el sistema democrático. “Atacar la campaña de un candidato es atacar la democracia misma”, declaró la representante republicana en un comentario en su perfil de X, en el que se pronunció sobre el tema.

La congresista María Elvira Salazar
La congresista María Elvira Salazar también rechazó los ataques a la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @MaElviraSalazar/X

Además, exigió al primer mandatario que asuma su responsabilidad en la protección de los aspirantes presidenciales. “Petro debe garantizar la seguridad de todos los candidatos presidenciales”, afirmó la congresista, que también hizo referencia al pasado de Gustavo Petro para cuestionar su actitud frente a la violencia política,y para lo que ella sería el fracaso de la política de Paz Total del Ejecutivo.

“Sabemos que, por su pasado guerrillero, el presidente tiende a justificar la violencia, pero esto no es normal ni aceptable”, denunció la congresista, que reiteró la necesidad de rechazar cualquier forma de violencia en el ámbito político: “La violencia política debe ser condenada, no tolerada. ¡Colombia no puede volver a su pasado sangriento!”, concluyó Salazar en sus afirmaciones en las redes sociales.

Temas Relacionados

Cámara ColombiaCámara de RepresentantesJuan EspinalCentro DemocráticoColombia e IsraelGobierno PetroGustavo PetroGobierno nacionalColombia-Noticias

Más Noticias

Esto es lo que se podría demorar la Corte Constitucional para resolver el futuro de la Reforma Pensional de Petro

La controversia sobre la imparcialidad de un magistrado retrasa la discusión sobre los cambios estructurales en el régimen de pensiones

Esto es lo que se

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: siga el minuto a minuto del partido

Los rojos llegan al partido con ventaja de 2-1 desde el duelo de ida, en el que el Tiburón perdió la oportunidad en condición de local y debe mejorar como visitante

EN VIVO América de Cali

Familia que murió en hotel de San Andrés: seres queridos viven en la incertidumbre y recuerdan detalles del caso

La falta de información sobre la muerte de Viviana, Nelson y Kevin mantiene en vilo a sus seres queridos

Familia que murió en hotel

Chontico Día y Noche últimos sorteos 15 de octubre: conozca los números ganadores

El juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cuatro números sorteados

Chontico Día y Noche últimos

El retiro de Daniel Quintero de la consulta del Pacto Histórico reabrió el debate sobre posibles sanciones económicas: esto dice la ley

El partido político confirmó que la consulta presidencial interna se realizará el 26 de octubre con los precandidatos restantes, Iván Cepeda y Carolina Corcho, y con el acompañamiento de la Registraduría Nacional

El retiro de Daniel Quintero
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Amenazaron de muerte a director

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘Victoria’s Secret Fashion

EN VIVO: ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′ suena a Colombia con la presentación de Karol G, siga la transmisión

Karol G desplegó sus alas durante su paso por el Victoria’s Secret Fashion Show: así fue su presentación

Así brilló la colombiana Valentina Castro en el desfile de Victoria’s Secret: rompió la pasarela en la línea Pink

La mujer del camarote 10, el thriller que arrasa en Netflix Colombia en su semana de estreno

Modelo colombiana que desfilará en Victoria’s Secret tuvo palabras sobre Karol G antes de la pasarela: “Fantástica, magnífica, estática”

Deportes

EN VIVO América de Cali

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: siga el minuto a minuto del partido

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia en el Mundial Sub-20: la Tricolor se juega el tercer puesto

La selección Colombia le dijo adiós a la final del Mundial Sub-20: Argentina ganó las semifinales por 1-0

La selección Colombia ya tiene rival para su próximo partido en el Mundial Sub-20: este es el equipo

Ídolo de Independiente Santa Fe, recibió la licencia pro de la Conmebol para ser entrenador: ilusión Cardenal