María Elvira Salazar lanzó fuerte sablazo a Gustavo Petro, al que le vaticinó su fracaso: “El ‘cambio’ prometido se convirtió en caos”

La representante republicana María Elvira Salazar sigue muy de cerca las actuaciones del presidente Gustavo Petro, sobre todo en política exterior - crédito EFE

En medio de la controversia por las reiterativas declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, que arremetió en la tarde del miércoles 15 de octubre contra el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y la posibilidad -dicha por el jefe de Estado foráneo- de incursionar por tierra a Venezuela, el líder progresista que gobierna a Colombia fue nuevamente blanco de intensos ataques en las redes.

Una de ellas es la congresista republicana María Elvira Salazar, que lanzó duras críticas contra el Gobierno de Petro, al afirmar que “la izquierda colombiana se desmorona”. Una afirmación que, más allá del mensaje enviado en esta oportunidad, que tiene claro destinatario, ha alimentado durante los cerca de 1.169 días en los que ha estado en el cargo el primer mandatario, y cuando restan 295 días más.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La congresista, que hace parte de la bancada latina presente en Washington, junto a otros congresistas como Mario Díaz-Balart, ambos de origen cubano, y que han estado pendientes de la política colombiana, sostuvo sin titubeos que “nadie quiere salpicarse del desastre de la administración Petro: una Colombia más insegura, con más droga, menos oportunidades y cada vez más burlada en el mundo”.

Con este mensaje, la representante María Elvira Salazar enfatizó en sus pullas contra Gustavo Petro y el proyecto progresista - crédito @MaElviraSalazar/X

Según Salazar, el proyecto de transformación política impulsado por el presidente colombiano ha derivado en resultados opuestos a los prometidos. “El ‘cambio’ prometido se convirtió en caos, corrupción y vergüenza internacional”, aseguró la legisladora, que ha utilizado su perfil de X para expresar sus conceptos frente a cómo evoluciona la idea progresista en el territorio nacional.

María Elvira Salazar le salió al paso a Petro y su idea de no asistir a la Cumbre de las Américas

La decisión de Petro de no asistir a la Cumbre de las Américas, en protesta por la exclusión de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, también fue objeto de ironía por parte de Salazar. “Oh no, ¡qué pena! Me imagino que Petro tenía muchísimo que aportar en temas como la seguridad del hemisferio y el camino hacia la democracia en las tiranías del continente”, expreso la congresista.

Con este mensaje en X, la representante republicana María Elvira Salazar reaccionó a anuncio del presidente Gustavo Petro sobre su no presencia en Cumbre de las Américas - crédito @MaElviraSalazar/X

En su afirmación, la republicana acotó que esta postura del mandatario colombiano lo ubica en una posición cuestionable. “Una vez más, se pone del lado equivocado de la historia”, sentenció la representante, frente al evento que se llevará a cabo en diciembre de 2025 en Punta Cana (República Dominicana), y que en la víspera, el 3 y 4 de diciembre, tendrá una especie de cumbre empresarial.

Y, en relación con el reciente ataque contra el vehículo de un miembro de campaña del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, Salazar enfatizó la gravedad de estos hechos para el sistema democrático. “Atacar la campaña de un candidato es atacar la democracia misma”, declaró la representante republicana en un comentario en su perfil de X, en el que se pronunció sobre el tema.

La congresista María Elvira Salazar también rechazó los ataques a la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @MaElviraSalazar/X

Además, exigió al primer mandatario que asuma su responsabilidad en la protección de los aspirantes presidenciales. “Petro debe garantizar la seguridad de todos los candidatos presidenciales”, afirmó la congresista, que también hizo referencia al pasado de Gustavo Petro para cuestionar su actitud frente a la violencia política,y para lo que ella sería el fracaso de la política de Paz Total del Ejecutivo.

“Sabemos que, por su pasado guerrillero, el presidente tiende a justificar la violencia, pero esto no es normal ni aceptable”, denunció la congresista, que reiteró la necesidad de rechazar cualquier forma de violencia en el ámbito político: “La violencia política debe ser condenada, no tolerada. ¡Colombia no puede volver a su pasado sangriento!”, concluyó Salazar en sus afirmaciones en las redes sociales.