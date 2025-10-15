Colombia

Los colombianos le dan la espalda a la vivienda propia: fuerte caída en la compra de casas durante el gobierno Petro

Las cifras del sector muestran una caída histórica en la demanda de vivienda nueva y usada. Altas tasas de interés, menor poder adquisitivo y cambios en los subsidios explican por qué cada vez menos colombianos se animan a comprar casa

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
La disposición de los colombianos
La disposición de los colombianos a comprar vivienda cayó 19,4 puntos porcentuales en septiembre de 2025, según Fedesarrollo - crédito iStock

El apetito de los colombianos por adquirir vivienda o vehículo sigue enfriándose, reflejo de un panorama económico que aún genera desconfianza en los hogares. Así lo reveló la última Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) elaborada por Fedesarrollo, que mostró una fuerte caída en la disposición a comprar casa y una leve contracción en la intención de adquirir carro.

Según el informe, la percepción sobre la compra de vivienda cayó 19,4 puntos porcentuales en septiembre de 2025 frente al mes anterior, al pasar de -12,8% a -32,2%. En comparación con el mismo mes del año pasado, la reducción fue de 1,8 puntos porcentuales, lo que confirma que la confianza de los hogares no logra repuntar pese a algunos signos de estabilidad macroeconómica.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Cali registró la mayor caída
Cali registró la mayor caída en intención de compra de vivienda, mientras Barranquilla mostró un repunte atípico - crédito Colprensa

El estudio detalló que cuatro de las cinco ciudades analizadas registraron un descenso en la intención de compra de vivienda respecto a agosto. Cali fue la más golpeada, con una caída de 39,3 puntos porcentuales, seguida por Bogotá (-26,8), Bucaramanga (-13,2) y Medellín (-7,5). La única excepción fue Barranquilla, donde el indicador se disparó 46,3 puntos porcentuales, un comportamiento que rompe la tendencia nacional y podría explicarse por la mayor oferta de vivienda nueva y proyectos de renovación urbana en curso.

Fedesarrollo también evidenció que la tendencia negativa se repite en todos los niveles socioeconómicos. En septiembre, la disposición a comprar vivienda bajó 23,2 puntos porcentuales en el estrato medio, 17,2 en el alto y 16,2 en el bajo, respecto a agosto. Este comportamiento, según el informe, está relacionado con la incertidumbre sobre las tasas de interés, la inflación y la percepción de desaceleración en el empleo, factores que inciden directamente en la capacidad de endeudamiento de los hogares.

“Al analizar por ciudades, se observa que la disposición a comprar vivienda disminuyó en cuatro de las cinco ciudades analizadas, relativo a agosto de 2025”, señaló el documento, que insiste en la necesidad de políticas más claras para incentivar la compra de vivienda y estimular la confianza en el sector.

El estudio de Fedesarrollo reveló
El estudio de Fedesarrollo reveló que la tendencia negativa se repite en todos los niveles socioeconómicos - crédito iStock

Pero el panorama no mejora en el mercado automotor. La encuesta indica que la disposición a comprar vehículo se ubicó en -45,0%, una reducción de 0,9 puntos porcentuales frente al mes anterior (-44,1%). Aunque la cifra es negativa, representa una mejora de 12,4 puntos porcentuales respecto a septiembre de 2024, cuando el indicador marcó -57,4%.

Este ligero repunte, explican analistas, puede deberse a las promociones del segundo semestre y a una leve recuperación del crédito, aunque todavía persisten las restricciones financieras y la cautela de los consumidores. El alto costo de vida, el precio de los combustibles y el temor a nuevas reformas también figuran entre los motivos que frenan la intención de compra.

El sondeo de Fedesarrollo no solo mide el deseo de adquirir bienes duraderos, también refleja el pulso de la economía doméstica. La encuesta capta cómo los hogares perciben su situación actual y sus expectativas frente al futuro, factores decisivos al momento de hacer grandes inversiones.

La intención de adquirir vehículo
La intención de adquirir vehículo sigue en terreno negativo, aunque mejora frente al año anterior - crédito Colprensa

En los últimos meses, la confianza del consumidor mostró fluctuaciones que evidencian la fragilidad del entorno económico. Los colombianos, más que optimistas, parecen estar a la defensiva, priorizan el ahorro, aplazan decisiones de compra y esperan señales más firmes de recuperación.

El documento concluyó que, mientras la inflación no se estabilice completamente y el acceso al crédito siga limitado, las expectativas de consumo continuarán contenidas. En otras palabras, los colombianos están menos dispuestos a asumir deudas grandes, como la compra de una casa o un carro, en medio de un clima económico que aún no ofrece certezas.

Con este panorama, el reto para el cierre del año será recuperar la confianza en el consumo. Los indicadores muestran que el deseo de adquirir bienes duraderos aún no despega, y los expertos advierten que sin un impulso claro al poder adquisitivo, el mercado interno podría seguir estancado en los próximos meses.

Temas Relacionados

FedesarrolloCompra de viviendaVivienda en ColombiaComprar casaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Fiscalía anunció investigación a cuentas en redes sociales que difundieron información falsa sobre atentado a Miguel Uribe Turbay

La noticia criminal responde a una denuncia por presunto delito de calumnia presentada por Víctor Mosquera, abogado de la familia del fallecido congresista del Centro Democrático

Fiscalía anunció investigación a cuentas

EN VIVO: ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′ suena a Colombia con la presentación de Karol G, siga la transmisión

El icónico desfile regresa renovado, con nuevas embajadoras, propuestas más inclusivas y la participación de talento colombiano que brillará en la pasarela más esperada del año

EN VIVO: ‘Victoria’s Secret Fashion

Implicados en el homicidio de periodista y su hermana en Envigado lograron preacuerdo con la Fiscalía: esta sería la condena

Los responsables del homicidio de María Victoria y María Norelia Correa colaboraron con las autoridades, permitiendo abrir nuevas líneas investigativas sobre el posible vínculo con redes criminales y un conflicto por herencia

Implicados en el homicidio de

Idrd abrió convocatoria para instructores de actividad física en Bogotá: estos son los requisitos para participar

Especialistas en movimiento y salud podrán acceder a un proceso de selección que busca fortalecer la promoción de hábitos saludables en diferentes espacios comunitarios de la ciudad

Idrd abrió convocatoria para instructores

Así brilló la colombiana Valentina Castro en el desfile de Victoria’s Secret: rompió la pasarela en la línea Pink

La modelo de Tumaco hizo historia al convertirse en la primera modelo colombiana en desfilar oficialmente en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show’, celebrado el miércoles 15 de octubre en Nueva York

Así brilló la colombiana Valentina
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Amenazaron de muerte a director

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

ENTRETENIMIENTO

Karol G desplegó sus alas

Karol G desplegó sus alas durante su paso por el Victoria’s Secret Fashion Show: así fue su presentación

EN VIVO: ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′ suena a Colombia con la presentación de Karol G, siga la transmisión

Así brilló la colombiana Valentina Castro en el desfile de Victoria’s Secret: rompió la pasarela en la línea Pink

La mujer del camarote 10, el thriller que arrasa en Netflix Colombia en su semana de estreno

Modelo colombiana que desfilará en Victoria’s Secret tuvo palabras sobre Karol G antes de la pasarela: “Fantástica, magnífica, estática”

Deportes

Argentina vs. Colombia EN VIVO,

Argentina vs. Colombia EN VIVO, semifinales del Mundial Sub-20 de Chile 2025: la Tricolor empata sin goles en Santiago

La selección Colombia ya tiene rival para su próximo partido en el Mundial Sub-20: este es el equipo

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: se define el primer semifinalista

Ídolo de Independiente Santa Fe, recibió la licencia pro de la Conmebol para ser entrenador: ilusión Cardenal

Deportivo Cali superó a Colo Colo en la tanda de penaltis y está en la gran final de la Copa Libertadores Femenina 2025