Karen Sevillano se defendió de las acusaciones de Yina Calderón: “No hay nada más patético que un payaso sin público”

La caleña aseguró que no tiene por qué justificar su vida privada ante nadie - crédito detodounpocodj / TikTok

Durante su participación en el pódcast Qué Hay Pa Dañar de RCN, Karen Sevillano abordó de manera directa las acusaciones que Yina Calderón ha realizado sobre su relación sentimental con Neider. En el espacio conducido por Valentina Taguado, Johana Velandia y Hassam, la creadora de contenido se refirió a los comentarios de Calderón, que ha insinuado públicamente que Sevillano mantiene económicamente a su novio.

Al ser consultada sobre los conflictos previos con la empresaria de fajas, Karen Sevillano expresó que, desde su perspectiva, la influencer cuenta con dificultades personales que se reflejan en sus opiniones sobre los demás, lo que sorprendió a los conductores y los internautas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En palabras de la invitada al formato: “Yo siento que Yina tiene problemas serios. A calzón quitado, o sea, siendo lo más honesta posible: yo lo que creo es que ella tiene muchos vacíos y se anda reflejando en los demás. Entonces, probablemente en algún momento de su vida, ella ha mantenido a un hombre. Entonces, cuando ella ve que alguien tiene un novio, ella piensa que la otra persona, pues, también lo mantiene”, afirmó la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Durante una entrevista, la influencer afirmó que no responderá a las provocaciones de Calderón - crédito cortesía Canal RCN

La creadora de contenido relató que, durante la estadía de Yina Calderón en la segunda temporada del famoso reality habló reiteradamente sobre ella. Aunque la caleña considera que la situación continuó tras su salida del programa, pero ella aclaró que no quiso responder a las provocaciones.

“Yo opté por ignorarla a ella, porque cuando yo estuve en La casa de los famosos, ella estuvo hablando mucho de mí. Cuando yo salí, también estuvo hablando de mí. Pero como ella vio que yo no le respondí, pues ella dejó como... Quietas las cosas”, explicó Sevillano en el pódcast.

En su intervención, Karen Sevillano indicó que no considera necesario justificar su vida privada ante Yina Calderón ni ante ninguna otra persona: “Yo no me voy a poner a discutir con Yina, ni a lo que ella se dedica a las redes sociales, porque, pues, de tantas cosas que hay por hacer en las redes sociales, ella decide hacer el ridículo cada día”, expresó la invitada en Qué Hay Pa Dañar.

Del mismo modo, Karen agregó que no tiene intención de entrar en debates sobre los ingresos de su pareja ni de aclarar públicamente su situación sentimental a nadie: “Yo no me voy a poner a discutir con Yina, decirle: ‘Hola, mire, Yina, esto se gana mi novio. Mire que yo no lo mantengo’”. Ante esta respuesta, Valentina Taguado agregó: “Pues es que nadie se le debe justificar a nadie, sea Yina o la que sea”.

La pelea entre las personalidades es antigua, pues sus opiniones en chocado en varias oportunidades - crédito cortesía Canal RCN y @karensevillano/IG

Finalmente, Karen Sevillano consideró que involucrarse en una confrontación con Calderón sería una falta de respeto hacia su propio proceso personal, pues confesó que ha trabajado bastante para dejar de tener este tipo de discusiones.

“Yo siento que yo ya estoy muy vieja para eso y ponerme a discutir con Yina sería faltar el respeto todas las veces que he ido a terapia psicológica”, concluyó la creadora de contenido durante su diálogo con Johana y Valentina en el pódcast de RCN.

Karen Sevillano sorprendió por la forma en cómo se refirió a la situación - crédito @Karensevillano/IG

Hace algunos días, Yina Calderón también criticó el lugar que RCN le ha dado a la caleña: “La oportunidad del after debería ser para los de la segunda temporada, que arto sí nos partimos el ojo o se partió el ojo para que la segunda temporada fuera un éxito. En cuanto a Karen, yo siempre he dicho que a mi Karen me parece buena en lo que hace, a mí me genera gracia, pero para mí, Yina Calderón, deberían darle la oportunidad a alguien de mi temporada. Para mí, la temporada ella ya pasó y es la verdad”.