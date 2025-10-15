EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá su Top 10 de la temporada con un nuevo reto de eliminación

La exigencia sube en 'MasterChef Celebrity', cuando está a punto de conocerse el próximo eliminado y el Top 10 de la séptima temporada - crédito Canal RCN

Se aproxima el reto de eliminación 13 de MasterChef Celebrity, que decidirá el top 10 en una edición especial dedicada a celebrar sus 10 años.

Entre David Sanín, Michelle Rouillard, Alejandra Ávila, Pichingo, Carolina Sabino, Luis Fernando Hoyos y Ricardo Vesga, se decidirá el siguiente eliminado de la competencia.

No se pierda todas las incidencias de la prueba que dará inicio una vez concluya el partido de la selección Colombia ante Canadá.