Colombia

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá su Top 10 de la temporada con un nuevo reto de eliminación

Siete participantes se juegan su última oportunidad de entrar a los diez mejores de la competencia. Un error podría costarles ser el siguiente eliminado

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
La exigencia sube en 'MasterChef
La exigencia sube en 'MasterChef Celebrity', cuando está a punto de conocerse el próximo eliminado y el Top 10 de la séptima temporada - crédito Canal RCN

Se aproxima el reto de eliminación 13 de MasterChef Celebrity, que decidirá el top 10 en una edición especial dedicada a celebrar sus 10 años.

Entre David Sanín, Michelle Rouillard, Alejandra Ávila, Pichingo, Carolina Sabino, Luis Fernando Hoyos y Ricardo Vesga, se decidirá el siguiente eliminado de la competencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

No se pierda todas las incidencias de la prueba que dará inicio una vez concluya el partido de la selección Colombia ante Canadá.

02:30 hsHoy

Los participantes hacen su ingreso a la cocina para el reto de eliminación. Pichingo encabeza el ingreso con su charango.

00:16 hsHoy

Este fue el pan que llevó a Patricia Grisales al top 10 de ‘MasterChef Celebrity’: los demás quedaron crudos

El jurado premió la técnica de la actriz, que se ganó el reconocimiento y evitó el peligro de ir a eliminación, mientras Alejandra Ávila y “Pichingo” enfrentaron dificultades en la difícil prueba

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

La participante aseguró su permanencia
La participante aseguró su permanencia gracias a una preparación impecable, mientras otros famosos quedaron cerca de la eliminación por presentar recetas crudas - crédito cortesía Canal RCN

La actriz y empresaria Patricia Grisales aseguró su lugar en el Top 10 de Masterchef Celebrity Colombia 2025 tras sobresalir en el reto de panadería y evitar la ronda de eliminación.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

MasterChef CelebrityReto de eliminaciónMasterChef Celebrity ColombiaTop 10 MasterChef CelebrityColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Últimas noticias

EN VIVO Colombia vs. Canadá, amistoso rumbo al mundial de 2026: James Rodríguez entró para el segundo tiempo en Nueva Jersey

El segundo encuentro amistoso en la fecha FIFA de octubre se jugará en el estadio Sports Illustrated, buscando una nueva victoria para los dirigidos por Néstor Lorenzo

EN VIVO Colombia vs. Canadá,

Abelardo de la Espriella acusó al gobierno Petro de los atentados contra su equipo y desafió: “¿Creen que nos van a intimidar?"

El precandidato presidencial denunció agresiones contra sus colaboradores en Arauca, responsabilizando al presidente Gustavo Petro y funcionarios del Gobierno por una supuesta campaña de hostigamiento que busca intimidar a la oposición

Abelardo de la Espriella acusó

Estas son las principales causas de intentos de suicidio en Colombia en lo que va de 2025, según el Instituto Nacional de Salud

Aunque las cifras muestran una leve disminución frente al año anterior, la entidad advirtió que el país enfrenta una emergencia silenciosa que afecta principalmente a mujeres jóvenes

Estas son las principales causas

Efraín Cepeda desmintió a Petro; negó haber hecho un acuerdo con él sobre la reforma a la salud: “Corrigiéndole sus mentiras”

El expresidente del Senado aseguró que nunca estableció ningún pacto ni con el jefe de Estado, ni con líderes de partidos políticos

Efraín Cepeda desmintió a Petro;

Capturados seis presuntos miembros de Los Flacos en Sevilla, Valle del Cauca: obtenían hasta $100 millones semanales

La estructura criminal, que ha operado durante varios años en el suroccidente del país, consolidó su poder mediante alianzas y violencia selectiva en varias regiones del territorio nacional

Capturados seis presuntos miembros de

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cazzu en su llegada a

Cazzu en su llegada a México desmintió a Christian Nodal: “Me avisó que estaba con alguien más un día antes de las fotos”

Fin del soporte de Windows 10: guía para asegurar tu computadora sin costo extra

El regreso de Popstars, la competencia musical que catapultó a Bandana y Mambrú: la primera promoción de Telefe

Cómo borrar la eSIM en el iPhone y cuándo es necesario hacerlo

El secreto para la longevidad de Manuel Álvarez Escudero, el ajedrecista que compite a los 104 años

INFOBAE AMÉRICA

Margaret Thatcher habría mantenido dos

Margaret Thatcher habría mantenido dos relaciones extramatrimoniales mientras estaba casada con Denis Thatcher, según un nuevo libro

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Google Estados Unidos

Clima Reston mañana: lo que necesitas saber sobre el estado del tiempo de este miércoles 15 de octubre

Clima en Virginia: este es el pronóstico del tiempo para mañana miércoles 15 de octubre en Ashburn

Kylie Jenner debuta oficialmente como cantante con “Fourth Strike”

DEPORTES

Cuándo volverá a jugar la

Cuándo volverá a jugar la selección argentina: los seis partidos que le quedan antes del Mundial 2026

Con dos asistencias de Lionel Messi, Argentina goleó 6-0 a Puerto Rico

“Avances”: la sorprendente revelación en Europa sobre la salud de Michael Schumacher

El golazo desde atrás de la mitad de la cancha que evitó Dibu Martínez: su peculiar reacción tras la enorme salvada ante Puerto Rico

De niño prodigio y estrella indiscutida a estratega del Luton Town: la impactante historia de superación de Jack Wilshere