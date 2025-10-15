EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá su Top 10 de la temporada con un nuevo reto de eliminación

Se aproxima el reto de eliminación 13 de MasterChef Celebrity, que decidirá el top 10 en una edición especial dedicada a celebrar sus 10 años.
Entre David Sanín, Michelle Rouillard, Alejandra Ávila, Pichingo, Carolina Sabino, Luis Fernando Hoyos y Ricardo Vesga, se decidirá el siguiente eliminado de la competencia.
No se pierda todas las incidencias de la prueba que dará inicio una vez concluya el partido de la selección Colombia ante Canadá.
Los participantes hacen su ingreso a la cocina para el reto de eliminación. Pichingo encabeza el ingreso con su charango.
La actriz y empresaria Patricia Grisales aseguró su lugar en el Top 10 de Masterchef Celebrity Colombia 2025 tras sobresalir en el reto de panadería y evitar la ronda de eliminación.