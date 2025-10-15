Colombia

Andrea Valdiri habló sobre los esfuerzos de su preparación para la pelea contra Yina Calderón y aseguró que le han exigido más a ella: “Están que se me salen las lágrimas”

La ‘influencer’ cuenta que se ha sometido a un exigente régimen de entrenamiento y control de peso para cumplir con los requisitos del combate

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Andrea Valdiri enfrenta intenso reto
Andrea Valdiri enfrenta intenso reto físico previo a pelea con Yina Calderón - crédito @andreavaldirisos/IG

El desafío de alcanzar los 63 kilos ha marcado la preparación de Andrea Valdiri para su próxima pelea contra Yina Calderón el próximo 18 de octubre en el Coliseio Medplus de Bogotá, por el encuentro que tendrán en el evento de Westcol, Stream Figthers 4.

La influencer, reconocida por su disciplina, ha enfrentado un proceso físico y emocional intenso para cumplir con el peso pactado, un objetivo que nunca antes había alcanzado, según comentó en una reciente transmisión en vivo en su canal de Kick, lleva meses repartiendo su vida entre entrenamientos dobles, sesiones de sauna y estrictos controles, por lo que expresó que el esfuerzo le ha exigido al límite, tanto en lo físico como en lo mental.

En su relato, Valdiri detalló que su rutina diaria incluye entrenar dos veces bajo la supervisión de su entrenador personalizado, Jacobo, además de someterse a sesiones de manta y sauna para reducir peso. y cumplir con el requerimiento de la pelea de boxeo.

Bueno, el peso de la pelea es sesenta y tres kilos. Nunca en mi vida he llegado a ese peso. La verdad que ha sido... Te lo juro que está que se me salen hasta las lágrimas cada vez que yo me meto a una manta, que me meto al sauna, que Jacobo me pone a entrenar dos veces al día. Pero yo porque soy tan responsable, yo porque soy tan responsable que quiero cumplir con eso”, empezó confesando la bailarina barranquillera.

Tensión por condiciones y peso
Tensión por condiciones y peso marca la previa de la pelea Valdiri-Calderón - crédito @stream_fighters/ Instagram

La intensidad de este régimen ha sido tal que, según sus propias palabras, las lágrimas han estado presentes en más de una ocasión durante el proceso, pero la motivación principal de la influenciadora radica en su deseo de cumplir con el contrato y evitar cualquier excusa que pueda restar legitimidad a su desempeño en el enfrentamiento o que le sirva de disculpa a su contrincante, Yina Calderón, para tener ventaja o victimizarse en la pelea.

Yo no quiero llegar con que a mí me digan: ‘Ay, esa fue la excusa perfecta para bajarme’. No te la voy a dar, desgraciada. No quiero que la gente tenga excusas. La verdad, yo quiero ser responsable con lo que cumple el contrato, con lo que dicen y me han exigido muchas cosas”, afirmó Valdiri.

Andrea también manifestó su percepción de que las exigencias han sido mayores para ella que para la empresaria de fajas, incluso, aseguró que considera que, a pesar de que el combate es entre dos, las condiciones y los requisitos parecen haber recaído con más peso sobre sus hombros.

Yo creo que a mí me han exigido más que a ella”, señaló, dejando entrever cierta inconformidad con la equidad en la preparación y el cumplimiento de las reglas.

Valdiri asegura exigencias desiguales antes de combate con Calderón - crédito @nazarethg1827/tiktok

Las diferencias entre ambas participantes no se limitan al entrenamiento y el control de peso, pues la empresaria y modelo también mencionó que otro punto de fricción que ha surgido en torno a la pelea es el uso del casco durante la misma.

Según comentó, considera que ella se ha sometido a todas las exigencias del combate y que las ha cumplido a cabalidad, pero que no se ha tenido la misma actitud cuando se trata de pedirle algo a Yina.

Yo creo que a mí me han exigido más que a ella. Y hay cositas ahí que a veces hay rifi rafe”, indicó Andrea Valdiri.

Valdiri expresó que en varias oportunidades mostró su preferencia por combatir sin protección en la cabeza, mientras que Calderón insistió en que el enfrentamiento se realice con casco, pero que a pesar de sus insistencias, le concedieron el beneficio a Yina y este desacuerdo ha generado tensiones adicionales.

“Sí, porque yo digo: ‘Loco, esto es para las dos’. Yo quería sin casco. Entonces, ella había dicho que no, que con casco. Oye, ¿tú cuando ves a una gamina peleando en la calle y pidiendo casco? Eso nunca lo vas a ver. Bueno, ¿y qué es la vaina que vaya sin casco, loco? No, entonces hay cosas que a mí me ha tocado tragármelas y estoy cumpliendo con un contrato, pero estoy viendo que están más... Sí“, puntualizó la influenciadora barranquillera.

La batalla de Andrea Valdiri:
La batalla de Andrea Valdiri: lágrimas, sauna y polémica por el casco antes de enfrentar a Yina Calderón - crédito @andreavaldirisos/Instagram

A pesar de las dificultades y las concesiones que ha debido aceptar, Valdiri mantiene una postura firme frente a los retos, por eso, confirmó su determinación de cumplir con cada aspecto del contrato y de no ofrecer excusas.

Temas Relacionados

Andrea ValdiriYina CalderónStream Fighters 4Pelea Yina Calderón y Andrea ValdiriEntrenamiento Andrea ValdiriColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

