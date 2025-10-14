Manifestantes realizan plantón frente a la Agencia Nacional de Tierras en Bogotá: exigen garantías acceso, formalización

Agencia Nacional de Tierras

Diferentes organizaciones sociales, entre ellas comunidades indígenas, negras, docentes de Fecode y representantes de otros sectores, convocaron este martes 14 de octubre manifestaciones en varios puntos de Bogotá.

Los participantes exigen el cumplimiento de acuerdos previamente pactados con el Gobierno nacional y reclaman la aprobación de las reformas pensional y de salud, así como la presentación de la ley orgánica del Sistema General de Participaciones.

En el transcurso de la jornada, los manifestantes se han tomado el Ministerio de Vivienda, ubicado en la Carrera 6 #8-77, y la sede del Ministerio de Agricultura en el centro comercial San Martín, en la Carrera 7 #32-12. En estos puntos, los accesos permanecen bloqueados y las cámaras de vigilancia fueron cubiertas por quienes lideran la protesta.

Así se tomaron el Ministerio de Vivienda en el centro de Bogotá - crédito @Col_Informa / X

Las movilizaciones incluyen la instalación de cambuches improvisados sobre aceras y entradas de los edificios, con la advertencia de permanecer en estas sedes de manera indefinida hasta obtener respuesta claras a sus exigencias.

Uno de los focos centrales es la sede de la Agencia Nacional de Tierras, ubicada en la Calle 43 No. 57-41, donde integrantes de las mismas organizaciones sociales han llegado para exigir avances concretos en el acceso, formalización y distribución de tierras.

Manifestaciones en el centro comercial San Martín

Hasta ahora, la Secretaría de Movilidad y TransMilenio no reportan afectaciones en el tráfico de la ciudad, ya que las manifestaciones permanecen concentradas dentro de edificios públicos y en los andenes que los rodean.

Los puntos que se han tomado durante la manifestación

Las autoridades informan que grupos de indígenas y negros instalaron carpas en diferentes zonas de la ciudad en con : El reporte va así:

Sede central de Nueva EPS, ubicada en Carrera 85K No. 46A-66

Ministerio de Agricultura en el centro comercial San Martín, en la Carrera 7 No. 32 – 42

Ministerio de Vivienda en el centro de Bogotá

Agencia Nacional de Tierras

Universidad Nacional

Ministerio del Interior en la carrera 8 # 12B - 31

Plaza de Bolívar

Programación de actividades

Martes 14 de octubre

7:00 a. m.: Plantón de estudiantes en la Universidad Externado de Colombia (convoca sector universitario).

10:00 a. m.: Plantón en defensa de las reformas sociales frente a la Corte Constitucional (convoca CUT).

Miércoles 15 de octubre

10:00 a. m.: Velatón con motivo del “Día Nacional de Concienciación del Duelo por Pérdida Gestacional y Perinatal”, Plaza de Bolívar (convoca Secretaría Distrital de Salud).

Jueves 16 de octubre

2:00 p. m.: Evento cultural por cierre de la Semana por la Paz #38, Plaza de Bolívar (convocan Universidad Javeriana, REDEPAZ, CINEP, Fundación Fe y Alegría, FICONPAZ y Consejo Distrital de Paz).

2:30 p. m.: Evento cultural en Plaza de la Democracia (convocan Universidad Javeriana y REDEPAZ).

Por confirmar: Acto artístico en memoria de los 22 años de la Operación Orión, Plaza de Bolívar (convoca Bordanzas por las memorias).

Viernes 17 de octubre

9:00 a. m.: Conmemoración del Día de la Diversidad Étnica y Cultural, Plaza de Bolívar (convoca Pacto Histórico MAIS).

10:00 a. m.: Encuentro de mujeres indígenas, Parque de los Periodistas (convoca Comunidad Indígena Embera Katío, Chamí y Dóvida).

3:00 p. m.: Plantón de mujeres indígenas en el Parque El Renacimiento (convoca Polo Democrático Alternativo).

Manifestaciones en Bogotá afectan la movilidad en la ciudad - crédito Bogotá Tránsito

Las autoridades invitan a la ciudadanía a mantenerse informada sobre los desarrollos de estas jornadas y a tomar las precauciones necesarias para evitar contratiempos en los desplazamientos diarios por la ciudad.

Las autoridades informan que, aunque varias manifestaciones cuentan con programación previa, otras pueden surgir de manera espontánea y se comunican oportunamente a través de los canales oficiales en redes sociales. Otras situaciones que afectan la movilidad, como inundaciones o cierres por obras, también se reportan por estos medios con el fin de mantener a la ciudadanía actualizada sobre posibles afectaciones en las vías.