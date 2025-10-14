Colombia

Manifestantes realizan plantón frente a la Agencia Nacional de Tierras en Bogotá: exigen garantías acceso, formalización

Este martes se desarrollan movilizaciones en varios puntos de Bogotá y algunos edificios públicos permanecen ocupados por manifestantes.

Por Camila Castillo

Guardar
Agencia Nacional de Tierras
Agencia Nacional de Tierras

Diferentes organizaciones sociales, entre ellas comunidades indígenas, negras, docentes de Fecode y representantes de otros sectores, convocaron este martes 14 de octubre manifestaciones en varios puntos de Bogotá.

Los participantes exigen el cumplimiento de acuerdos previamente pactados con el Gobierno nacional y reclaman la aprobación de las reformas pensional y de salud, así como la presentación de la ley orgánica del Sistema General de Participaciones.

En el transcurso de la jornada, los manifestantes se han tomado el Ministerio de Vivienda, ubicado en la Carrera 6 #8-77, y la sede del Ministerio de Agricultura en el centro comercial San Martín, en la Carrera 7 #32-12. En estos puntos, los accesos permanecen bloqueados y las cámaras de vigilancia fueron cubiertas por quienes lideran la protesta.

Así se tomaron el Ministerio
Así se tomaron el Ministerio de Vivienda en el centro de Bogotá - crédito @Col_Informa / X

Las movilizaciones incluyen la instalación de cambuches improvisados sobre aceras y entradas de los edificios, con la advertencia de permanecer en estas sedes de manera indefinida hasta obtener respuesta claras a sus exigencias.

Uno de los focos centrales es la sede de la Agencia Nacional de Tierras, ubicada en la Calle 43 No. 57-41, donde integrantes de las mismas organizaciones sociales han llegado para exigir avances concretos en el acceso, formalización y distribución de tierras.

Manifestaciones en el centro comercial San Martín

Hasta ahora, la Secretaría de Movilidad y TransMilenio no reportan afectaciones en el tráfico de la ciudad, ya que las manifestaciones permanecen concentradas dentro de edificios públicos y en los andenes que los rodean.

Los puntos que se han tomado durante la manifestación

Las autoridades informan que grupos de indígenas y negros instalaron carpas en diferentes zonas de la ciudad en con : El reporte va así:

  • Sede central de Nueva EPS, ubicada en Carrera 85K No. 46A-66
  • Ministerio de Agricultura en el centro comercial San Martín, en la Carrera 7 No. 32 – 42
  • Ministerio de Vivienda en el centro de Bogotá
  • Agencia Nacional de Tierras
  • Universidad Nacional
  • Ministerio del Interior en la carrera 8 # 12B - 31
  • Plaza de Bolívar

Programación de actividades

Martes 14 de octubre

  • 7:00 a. m.: Plantón de estudiantes en la Universidad Externado de Colombia (convoca sector universitario).
  • 10:00 a. m.: Plantón en defensa de las reformas sociales frente a la Corte Constitucional (convoca CUT).

Miércoles 15 de octubre

  • 10:00 a. m.: Velatón con motivo del “Día Nacional de Concienciación del Duelo por Pérdida Gestacional y Perinatal”, Plaza de Bolívar (convoca Secretaría Distrital de Salud).

Jueves 16 de octubre

  • 2:00 p. m.: Evento cultural por cierre de la Semana por la Paz #38, Plaza de Bolívar (convocan Universidad Javeriana, REDEPAZ, CINEP, Fundación Fe y Alegría, FICONPAZ y Consejo Distrital de Paz).
  • 2:30 p. m.: Evento cultural en Plaza de la Democracia (convocan Universidad Javeriana y REDEPAZ).
  • Por confirmar: Acto artístico en memoria de los 22 años de la Operación Orión, Plaza de Bolívar (convoca Bordanzas por las memorias).

Viernes 17 de octubre

  • 9:00 a. m.: Conmemoración del Día de la Diversidad Étnica y Cultural, Plaza de Bolívar (convoca Pacto Histórico MAIS).
  • 10:00 a. m.: Encuentro de mujeres indígenas, Parque de los Periodistas (convoca Comunidad Indígena Embera Katío, Chamí y Dóvida).
  • 3:00 p. m.: Plantón de mujeres indígenas en el Parque El Renacimiento (convoca Polo Democrático Alternativo).
Manifestaciones en Bogotá afectan la
Manifestaciones en Bogotá afectan la movilidad en la ciudad - crédito Bogotá Tránsito

Las autoridades invitan a la ciudadanía a mantenerse informada sobre los desarrollos de estas jornadas y a tomar las precauciones necesarias para evitar contratiempos en los desplazamientos diarios por la ciudad.

Las autoridades informan que, aunque varias manifestaciones cuentan con programación previa, otras pueden surgir de manera espontánea y se comunican oportunamente a través de los canales oficiales en redes sociales. Otras situaciones que afectan la movilidad, como inundaciones o cierres por obras, también se reportan por estos medios con el fin de mantener a la ciudadanía actualizada sobre posibles afectaciones en las vías.

Temas Relacionados

Manifestaciones en BogotáBogotáagencia nacional de tierrasColombia-Noticias

Más Noticias

Personería jurídica del Pacto Histórico enfrenta nueva votación en el CNE: Altus Baquero presentó ponencia

Si la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral aprueba la ponencia del magistrado, los partidos Colombia Humana y Progresistas seguirán por fuera de la creación del partido único de izquierda

Personería jurídica del Pacto Histórico

Reforma a la salud: Comisión Séptima levantó la sesión y aún no hay decisión en tercer debate de otra de las banderas del Gobierno

Tal parece que todavía no existe una ponencia mayoritaria en la célula legislativa, entre las tres alternativas: la de archivo de la proposición, la ponencia positiva y, del mismo modo, una alternativa, que también cuenta con adeptos

Reforma a la salud: Comisión

Chontico Día hoy martes 14 de octubre resultados último sorteo

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares de Colombia

Chontico Día hoy martes 14

Medellín abre nueva convocatoria de cursos digitales gratuitos: son más de 5.000 cupos

Formación en áreas como inteligencia artificial, big data y bienestar integral se encuentra disponible para quienes buscan mejorar su perfil profesional y personal en la ciudad

Medellín abre nueva convocatoria de

Caso Álvaro Uribe Vélez: Tribunal Superior de Bogotá aprobó decisión de segunda instancia

La Sala de decisión penal confirmó la aprobación del fallo, que resolvió el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente, que fue condenado en primera instancia

Caso Álvaro Uribe Vélez: Tribunal
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Seguridad del expresidente Álvaro Uribe

Seguridad del expresidente Álvaro Uribe rescató a los empleados que habrían sido torturados por el papá de Greeicy Rendón

Karina García destapó los delitos que cometió en su juventud y que hoy la avergüenzan: “Era una niña y no tenía platica”

Andrea Valdiri contestó a la hermana de Yina Calderón por las amenazas que lanzaron en su programa: “Abogada de Temu”

Quién es Luis Alberto Rendón, músico y padre de Greeicy Rendón, involucrado en presunto caso de secuestro y tortura

Yina Calderón enfrentaría dura sanción si no se presenta en ‘Stream Fighters’: esta es la millonada que le tendría que pagar a Westcol

Deportes

Colombia vs. Canadá - EN

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en Nueva York en la fecha FIFA de octubre

Tabla de la reclasificación de la Liga BetPlay: así está la pelea por la Libertadores y Sudamericana luego de la goleada de Independiente Medellín

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido por la semifinal de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

En Europa elogian a Néiser Villarreal por su actuación con Colombia en el Mundial Sub-20: “Representa el sueño de su vida”

Técnico de la selección Colombia Sub-20 bajó de las nubes a jugadores e hinchas antes del partido contra Argentina: “No hemos conseguido nada”