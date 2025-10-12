Estos son los cierres en la Ciclovía de Bogotá el domingo y lunes festivo por implosión en Puente Aranda

La Ciclovía de Bogotá ajusta su recorrido por la implosión de puentes en Puente Aranda este 12 y 13 de octubre - crédito Alcaldía de Bogotá

La habitual tranquilidad dominical de los ciclistas en el suroccidente de Bogotá tendrá una modificación temporal. Con motivo de la implosión controlada de los puentes vehiculares en Puente Aranda, programada para el domingo 12 de octubre, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) anunció ajustes en el funcionamiento de la Ciclovía capitalina, que se extenderán durante el puente festivo.

El cierre, necesario para garantizar la seguridad de los ciudadanos y facilitar el inicio de las obras de La Nueva Calle 13, afectará uno de los tramos más transitados por los biciusuarios, la carrera 50, entre las calles 3 y 44. Esta sección permanecerá suspendida temporalmente el domingo 12 y el lunes 13 de octubre, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m., horario habitual de la jornada recreativa.

El cierre temporal afecta la carrera 50 entre calles 3 y 44, uno de los tramos más transitados por ciclistas - crédito @IDRD/X

El Idrd informó las rutas alternativas para quienes usan este corredor. Los biciusuarios que se desplacen hacia el sur por la calle 44 podrán tomar la ciclorruta de la calzada occidental de la carrera 50 hasta la calle 24 (Avenida Esperanza). Desde allí, tendrán la opción de continuar tanto hacia el oriente como hacia el occidente, o conectar nuevamente con los trazados habituales de la Ciclovía por la Carrera 60 (Avenida La Esmeralda).

Por su parte, quienes circulen por la calle 3 dispondrán de desvíos hacia el oriente por la ciclorruta de la calle 6 o la diagonal 16 sur, y hacia el occidente por la calle 39 sur, corredores que también cuentan con rutas habilitadas de la ciclovía. Además, el Idrd recomendó como vías alternas la Avenida Boyacá y la carrera séptima, donde los recorridos norte–sur y sur–norte operarán con normalidad durante todo el fin de semana festivo.

La ciclovía de la carrera 50 tiene una extensión de 9,73 kilómetros y se conecta con otros tramos que fortalecen su papel dentro del circuito capitalino: el sur 4, entre la carrera 25 y la calle 44 sur, y el norte 5, que enlaza la calle 72 con la carrera 60. En conjunto, estos trayectos suman cerca de 20 kilómetros de vías exclusivas para el disfrute de los ciclistas y peatones.

Este corredor es, además, uno de los más simbólicos del programa de Ciclovía dominical, una tradición que desde hace más de cuatro décadas transforma la ciudad en un espacio de recreación y movilidad sostenible cada fin de semana. Miles de ciudadanos aprovechan el cierre de las vías para ejercitarse, compartir en familia o simplemente recorrer Bogotá a otro ritmo.

El Idrd habilita rutas alternas y recomienda planificar los recorridos durante el puente festivo - crédito @IDRD/X

La suspensión temporal responde a una medida preventiva por la implosión de los puentes vehiculares ubicados en la zona de Puente Aranda, una intervención necesaria para avanzar con las obras de La Nueva Calle 13, proyecto que busca modernizar la infraestructura vial y mejorar la movilidad entre el occidente y el centro de la ciudad.

El Distrito recordó que este tipo de procedimientos requieren perímetros de seguridad amplios y controlados, motivo por el cual se decidió modificar el trazado habitual de la Ciclovía durante el domingo y el lunes festivo.

“La seguridad de los usuarios es nuestra prioridad. Invitamos a los ciudadanos a acatar las indicaciones del personal en vía y a hacer uso de las rutas alternas disponibles”, indicó el Idrd en un comunicado.

La medida busca garantizar la seguridad durante las obras de La Nueva Calle 13 y la implosión controlada - crédito Colprensa

Aunque los cierres puedan generar algunas molestias, las autoridades recalcaron que la medida es temporal y que la Ciclovía retomará su operación habitual una vez concluya la jornada de implosión. En redes sociales, los biciusuarios fueron invitados a planificar con antelación sus recorridos y consultar los mapas de desvíos publicados por el Idrd.

La Alcaldía Distrital aseguró que todas las zonas aledañas contarán con presencia de gestores de movilidad, Policía de Tránsito y equipos de emergencia, con el fin de evitar contratiempos durante las actividades recreativas.