El comentario de Melissa Gate que causó reacciones de Karina García: “Con los niños no”

La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada fue considerada como una de las más polémicas por los seguidores del programa en redes sociales, debido a los enfrentamientos de los participantes entre los que se encontraban Yina Calderón, la Toxi Costeña, Melissa Gate y Karina García, esta última cuestionada duramente por su romance con Altafulla.

Aunque el programa terminó hace varios meses, los participantes, para muchos seguidores, no han dejado la competencia en el exterior, lanzándose algunos dardos a través de transmisiones en vivo. Este fue el caso de Melissa Gate, que a través de su cuenta de TikTok lanzó un duro comentario que habría provocado una respuesta de García.

De acuerdo con el video que circula en redes sociales, Melissa “reveló los nombres de los hijos de las prepago”, lanzando algunos al azar como Juan José, Maximiliano, Valentino: “Ustedes no ven que ellas, la mayoría, ponen mamá de Maximiliano, de Valentino o mamá de Juan José”. Para muchos, esto fue una indirecta hacia Karina García, que tiene a su hijo llamado Valentino.

En ese momento, una mujer que acompañaba a la creadora de contenido le hizo el reclamo, a lo que la paisa agregó: “Ya me están regañando y yo qué culpa. A veces incluso hasta ponen versículos de la biblia, salmo 91…”, lo que provocó una ola de comentarios en defensa suya, pues estaba incluido el nombre de su hijo Juan José.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los comentarios en defensa de la paisa aparecieron de parte de sus seguidores, de los cuales destacan: “Si se dan cuenta, ella misma dio el nombre de su hijo, los estaba leyendo desde el celular”; “si se ponen a pensar, son varios los que dijo, el de Karina y Marcela, de ella misma”; “jajajaja la gente si sale con unas vainas”, entre otros.

La respuesta de Karina García

Las recientes publicaciones de Karina García en redes sociales han sido interpretadas como una respuesta directa a la controversia generada por Melissa Gate durante una transmisión en vivo.

La creadora de contenido paisa compartió una imagen junto a su hijo menor, Valentino, acompañada de la frase “Con los niños no”, lo que fue entendido por muchos usuarios como un límite claro ante las alusiones surgidas tras los comentarios de su excompañera de reality.

La polémica se originó cuando Melissa Gate, reconocida por su participación en La casa de los famosos Colombia, realizó una dinámica en la que bromeó sobre un supuesto embarazo y solicitó sugerencias de nombres para su “bebé”. En tono irónico, mencionó diferentes opciones afirmando que esos nombres suelen ser elegidos por mujeres de “dudosa reputación”.

Esta afirmación provocó críticas inmediatas y llevó a que varios seguidores asociaran el comentario con Karina García, madre de dos niños llamados Isabella y Valentino. En una de sus historias, García compartió una fotografía de sus hijos junto a un mensaje en el que reconoció las dificultades de criar sola, pero subrayó que siempre ha procurado brindarles amor y valores sólidos.

La creadora de contenido expresó su deseo de que sus hijos crezcan como personas nobles, llenas de luz y guiadas por la fe. Hasta el momento, Melissa Gate no ha emitido declaraciones sobre las reacciones generadas por su transmisión en vivo. Por su parte, Karina García atraviesa una etapa de transformación personal, caracterizada por decisiones firmes y nuevos comienzos.

Asimismo, la antioqueña continúa con su preparación para la pelea que enfrentará contra Karely Ruiz, la mexicana que fue convocada para el Stream Fighters 4 que se llevará a cabo el 18 de octubre de 2025 en el Coliseo MedPlus de Bogotá.