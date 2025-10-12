Colombia

Caos en la vía al Llano: incumplimiento de camioneros paralizó el paso hacia Villavicencio durante el puente festivo, según la ANI

La entidad atribuyó las largas filas y demoras al desacato de las restricciones de carga. Autoridades reforzaron controles y pidieron planear los viajes para el retorno del lunes festivo

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
El colapso vial en la
El colapso vial en la vía Bogotá–Villavicencio se debió al incumplimiento de la restricción para camiones - crédito @CoviandinaSAS/X

El tránsito hacia el oriente del país volvió a colapsar el sábado 11 de octubre. Desde las primeras horas del día, cientos de viajeros que se desplazaban por la vía Bogotá–Villavicencio quedaron atrapados en medio de extensas filas que se prolongaron durante la mañana. Lo que muchos pensaron era una simple congestión festiva terminó siendo el reflejo de un incumplimiento masivo de las restricciones impuestas a los transportadores de carga.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) explicó que buena parte del embotellamiento se originó por la presencia de camiones en la carretera, pese a que existía una limitación clara de circulación para ese tipo de vehículos. “Los vehículos de carga no deberían de estarse movilizando porque tienen una restricción de 6:00 a. m. a 3:00 p. m., sin embargo, de manera desafortunada, algunos transportadores no acataron esta restricción, y por supuesto, se hizo aún más complejo la implementación de las medidas de movilidad, porque era obvio que se iba a tener una alta transitabilidad de vehículos livianos y por esa razón se había implementado la restricción a los de carga”, señaló Roberto Gamaliel, vicepresidente ejecutivo de la entidad, en diálogo con Blu Radio.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La presencia de vehículos de
La presencia de vehículos de carga durante el horario restringido agravó la congestión en el corredor vial - crédito ANI

El funcionario fue enfático en que el incumplimiento de las normas no solo genera caos vial, también pone en riesgo la seguridad de quienes transitan por una de las carreteras más importantes del país. Según dijo, las autoridades habían previsto un flujo considerable de viajeros durante el puente festivo, motivo por el cual se establecieron franjas horarias para organizar el paso y reducir los tiempos de espera. Sin embargo, la desobediencia de algunos conductores de carga alteró la planeación y obligó a reforzar los controles en los peajes y puntos de acceso.

La ANI hizo un nuevo llamado al gremio transportador para que respete las disposiciones del Ministerio de Transporte. La medida, explicó la entidad, no es arbitraria puesto que, busca garantizar que la movilidad de los vehículos livianos —especialmente los de turismo y transporte familiar— se dé con fluidez durante los días de mayor congestión. Además, recordó que quienes incumplan la restricción podrán enfrentar sanciones económicas y operativas, ya que las autoridades decidieron endurecer la vigilancia y aplicar comparendos a los infractores.

La ANI advirtió sobre riesgos
La ANI advirtió sobre riesgos de seguridad y caos vial por la desobediencia de transportadores de carga - crédito Coviandina

Mientras tanto, el plan de manejo vial continúa operando con el llamado “semáforo”, un sistema que regula el tránsito alternado entre los dos sentidos de la vía. En este esquema, se permite primero el paso de 400 vehículos en dirección Bogotá–Villavicencio y, posteriormente, el de 100 en sentido contrario. Aunque la medida busca mantener un flujo ordenado, los viajeros reportaron demoras de varias horas, especialmente en los tramos cercanos al túnel de Buenavista y al sector de Pipiral.

Para el lunes 13 de octubre, la prioridad será el retorno. El paso se habilitará principalmente en sentido Villavicencio–Bogotá, mientras continúan las restricciones para los camiones y tractocamiones. Las autoridades de transporte y la Policía de Tránsito insistieron en la necesidad de planear los desplazamientos con antelación y acatar las recomendaciones, en especial durante los horarios de mayor afluencia y en zonas propensas a congestión o deslizamientos.

Las autoridades reforzaron controles y
Las autoridades reforzaron controles y sanciones para garantizar la movilidad de vehículos livianos - crédito @JorgeEmilioRey/X

La situación de este fin de semana reaviva el debate sobre la capacidad operativa de la vía al Llano, que sigue siendo un corredor estratégico tanto para la economía nacional como para el turismo. Pese a las obras de mantenimiento y las medidas adoptadas por la ANI, los cierres intermitentes y las fallas geológicas siguen afectando su funcionamiento, lo que exige una coordinación constante entre el Gobierno, los transportadores, los organismos de emergencia y los usuarios para garantizar un tránsito más seguro y previsible.

Temas Relacionados

ANIMovilidadBogotá VillavicencioPuente festivoTransportadoresTrancones vía al LlanoColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia barrió a México en el amistoso internacional rumbo al Mundial 2026: Lerma, la figura

Los de Néstor Lorenzo se impusieron por 4-0 al Tri en Arlington, en un juego que aprovechó cada espacio que le permitieron los futuros anfitriones de la Copa del Mundo

Colombia barrió a México en

Chontico Día y Noche 11 de octubre, resultados de los últimos sorteos

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cuatro números sorteados

Chontico Día y Noche 11

Juan Manuel Santos envió duro mensaje al Gobierno Petro por fallas en el cumplimiento de los acuerdos de paz: “No hay una política pública”

El exjefe de Estado transmitió la preocupación del Consejo de Seguridad por la falta de control territorial, la persistencia de economías ilícitas

Juan Manuel Santos envió duro

Explotó vivienda donde manipularían pólvora en Barrancabermeja: reportaron dos heridos

Vecinos iniciaron una colecta solidaria para apoyar a Libardo Carreño, que perdió todas sus pertenencias tras la emergencia, solicitando donaciones de ropa, enseres, entre otros materiales

Explotó vivienda donde manipularían pólvora

Video: artista armó rumba en TransMilenio y animó hasta al conductor, que se unió apagando las luces

El cantante hizo su icónica interpretación de “Juguemos en el bosque” y puso a los usuarios a cantar y a bailar

Video: artista armó rumba en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Video: Yina Calderón fue captada

Video: Yina Calderón fue captada en aparente estado de ebriedad durante el concierto de Luis Alfonso

Lilo & Stitch, Elio y otras 8 producciones que atrapan a los usuarios de Disney+ en Colombia

Yina Calderón volvió a criticar el paso de La Segura en ‘La casa de los famosos Colombia’: “No hizo nada”

Los mejores podcasts de Spotify Colombia para escuchar este día

Patricia Acosta contó su premonición sobre el accidente de Martín Elías: “Si tú no me escuchas a mí, vas a escuchar a Dios”

Deportes

Colombia barrió a México en

Colombia barrió a México en el amistoso internacional rumbo al Mundial 2026: Lerma, la figura

La selección Colombia ya conoce su rival en las semifinales del Mundial sub-20

Así titularon los medios españoles la hazaña de Colombia Sub-20 que dejó fuera del mundial a España

El ‘Pibe’ Valderrama celebró la clasificación de Selección Colombia a las semifinales del Mundial Sub-20: “Lo vamos a lograr”

Néiser Villarreal se ubica entre los máximos goleadores del Mundial sub-20: también batió récord en la selección Colombia