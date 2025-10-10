Qué se sabe del miembro del Tren de Aragua que murió en Colombia: se había escapado de Chile luego de pagar una fianza

El 12 de junio de 2024 se conoció la decisión de la jueza chilena, que causó revuelo en la opinión pública del país austral - crédito Interpol | PDI | Pexels

Uno de los miembros del Tren de Aragua, requerido por la justicia de Chile, murió en medio de un operativo que se llevó a cabo en Colombia.

Así lo informaron varios medios de comunicación tras la confirmación que se recibió por parte de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) el 9 de octubre 2025, y que señalaron a Ender Rojas Montana como el hombre que perdió la vida.

Este sujeto había logrado burlar a la justicia austral en 2024, luego de obtener un beneficio judicial que le permitió acceder a su libertad gracias al pago de una fianza en la ciudad de Los Vilos (comuna del Norte Chico), por un total de $5 millones (más de 20 millones de pesos colombianos).

Desde entonces era un prófugo y cuando se realizaba el operativo de manera conjunta entre agentes de Interpol y la Dijín de la Policía Nacional de Colombia con miembros del PDI, un hecho inesperado le puso fin a la vida de este criminal.

Cuando los uniformados iban por él, en medio de su ruta de escape terminó cayendo desde un octavo piso, señaló La Cuarta.

Rojas Montana logró salirse con la suya por cuenta de la resolución que tomó la jueza del Tribunal de Garantía de Los Vilos, Daniela Pinto Cortés, que modificó dicha medida cautelar de prisión preventiva.

Para la togada no era tan grave y cobijó de esta forma a los cinco ciudadanos extranjeros (venezolanos, e incluido el señalado criminal del Tren de Aragua) denunciados por los delitos de secuestro agravado, robo con intimidación y asociación ilícita.