Colombia

“Triste que antepongan sus ambiciones electorales y las órdenes de sus jefes a Colombia”: Enrique Gómez afirmó que la derecha y el petrosantismo le están tirando a Abelardo de la Espriella

El dirigente político, que se unió a la campaña de De la Espriella, advirtió que la división de la oposición puede facilitar escenarios similares a los vividos en Venezuela

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Enrique Gómez salió en defensa
Enrique Gómez salió en defensa de Abelardo de la Espriella, tras ataque que ha recibido en las últimas semanas - crédito Enrique Gómez/Facebook - @delaespriella_style/Instagram

El abogado y dirigente político Enrique Gómez publicó una serie de mensajes en X donde denunció ataques a Abelardo de la Espriella, a quien calificó como objetivo de “calumnias” y “acciones cobardes” desde distintos frentes políticos.

En su publicación, Gómez afirmó: “El petrosantismo está claramente asustado con @ABDELAESPRIELLA y por eso lo atacan de forma cobarde, calumniosa. Pero también hay golpes desde la derecha. Triste que antepongan sus ambiciones electorales y las órdenes de sus jefes a Colombia. ¡Ojo! El régimen busca dividir a la oposición, como pasó en Venezuela.”

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los señalamientos de Gómez evidencian un ambiente de tensión entre distintas fuerzas opositoras y gubernamentales en Colombia.

Según el propio jurista, no solo sectores afines al gobierno de Gustavo Petro estarían detrás de una campaña contra De la Espriella.

En un video difundido en la misma red social, Gómez reiteró que “los ataques que buscan enlodar injustificadamente el nombre de Abelardo de la Espriella vienen de la derecha. Pero ¿por qué? ¿Para quién trabaja Jaime Lombana?

En el clip, Gómez también le tiró al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, afirmando que es el fiel escudero de la ilegalidad del gobierno de Gustavo Petro.

“¿Cuál es el interés que este y otros abogados, como nada menos que el ministro de Justicia, el señor Montealegre, el fiel escudero de la ilegalidad y la inconstitucionalidad de Gustavo Petro, cómo es que resultan alineados? Esa es la pregunta que tiene que hacerse la opinión pública colombiana”, aseveró.

La mención a Jaime Lombana y a Eduardo Montealegre, actual ministro de Justicia, introduce un elemento de fricción dentro de las filas opositoras y desata interrogantes sobre posibles alianzas y motivaciones detrás de los ataques.

Gómez insistió en la importancia de analizar estos lazos al preguntar: “¿Para quién trabaja Jaime Lombana?”.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaPterosantismoEnrique GómezDerecha colombianaPrecandidatos presidencialesElecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Tras consulta del Pacto Histórico, el ganador será del “frente amplio 2026″, fracturando alianzas sobre el candidato único

La Registraduría autorizó la consulta interpartidista para que Carolina Corcho, Daniel Quintero e Iván Cepeda definan quién será el candidato presidencial del Pacto Histórico en las elecciones de 2026

Tras consulta del Pacto Histórico,

Un herido dejó atentado de carro bomba en El Tambo, Cauca

La víctima de este acto terrorista fue identificada como Andry Yuleiby Pino Gómez, esposa del presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento del Crucero Pandigüando

Un herido dejó atentado de

Madre entregó a su hijo, menor de edad, por el presunto asesinato de un taxista en Medellín

La mujer llevó a su hijo de 17 años ante la Fiscalía General de la Nación tras encontrar pruebas que lo relacionaban con el homicidio de un conductor en el barrio La Piñuela, hecho que generó conmoción en la ciudad

Madre entregó a su hijo,

Gustavo Petro aseguró que Estados Unidos intermedió entre Israel y Hamás por ‘presión internacional’: “Trump ha aprendido a pesar de su soberbia”

En su visita oficial a Bruselas, el presidente Petro aseguró que el mandatario norteamericano le dio la espada a Israel por miedo a quedar “aislado” del resto de países que rechazan el conflicto armado

Gustavo Petro aseguró que Estados

Este fue el desgarrador mensaje de despedida de jugador de la selección Colombia al fallecido Miguel Ángel Russo: “Qué vacíos nos dejas”

Por el fallecimiento del entrenador nacido en Lanús (Buenos Aires), los amantes del fútbol enviaron sentidos mensajes a su familia y seres queridos

Este fue el desgarrador mensaje
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército investiga si ‘El Duende’,

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Raúl Ocampo conmueve con un

Raúl Ocampo conmueve con un emotivo homenaje a Alejandra Villafañe en el día de su cumpleaños

Paola Turbay se refirió a polémico comentario de Petro sobre el clítoris de las mujeres y el cerebro: “Ni el hombre logra”

Vicky Berrío anunció su compromiso matrimonial con una propuesta bajo el mar en San Andrés: “El momento más inolvidable”

Emiro Navarro sorprendió con advertencia a la Yina Calderón: “Nos vemos en la Fiscalía”

Marbelle se despachó con ironía contra Nicolás Petro, quien enfrenta un proceso judicial, y usó un fuerte calificativo en su contra

Deportes

Este fue el desgarrador mensaje

Este fue el desgarrador mensaje de despedida de jugador de la selección Colombia al fallecido Miguel Ángel Russo: “Qué vacíos nos dejas”

La vez que Miguel Ángel Russo estuvo cerca de dirigir a la selección Colombia “antes de Pékerman” y por qué rechazó la oferta

Murió Miguel Ángel Russo: así reaccionaron el fútbol colombiano y las redes sociales a su partida

Miguel Russo y su experiencia en Bogotá: el argentino se enteró de cáncer en medio de su estadía en Millonarios

Miguel Ángel Russo y su lucha dentro y fuera de la cancha: así fue el camino que le dio la estrella #15 a Millonarios en 2017