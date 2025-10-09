“Triste que antepongan sus ambiciones electorales y las órdenes de sus jefes a Colombia”: Enrique Gómez afirmó que la derecha y el petrosantismo le están tirando a Abelardo de la Espriella

Enrique Gómez salió en defensa de Abelardo de la Espriella, tras ataque que ha recibido en las últimas semanas - crédito Enrique Gómez/Facebook - @delaespriella_style/Instagram

El abogado y dirigente político Enrique Gómez publicó una serie de mensajes en X donde denunció ataques a Abelardo de la Espriella, a quien calificó como objetivo de “calumnias” y “acciones cobardes” desde distintos frentes políticos.

En su publicación, Gómez afirmó: “El petrosantismo está claramente asustado con @ABDELAESPRIELLA y por eso lo atacan de forma cobarde, calumniosa. Pero también hay golpes desde la derecha. Triste que antepongan sus ambiciones electorales y las órdenes de sus jefes a Colombia. ¡Ojo! El régimen busca dividir a la oposición, como pasó en Venezuela.”

Los señalamientos de Gómez evidencian un ambiente de tensión entre distintas fuerzas opositoras y gubernamentales en Colombia.

Según el propio jurista, no solo sectores afines al gobierno de Gustavo Petro estarían detrás de una campaña contra De la Espriella.

En un video difundido en la misma red social, Gómez reiteró que “los ataques que buscan enlodar injustificadamente el nombre de Abelardo de la Espriella vienen de la derecha. Pero ¿por qué? ¿Para quién trabaja Jaime Lombana?

En el clip, Gómez también le tiró al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, afirmando que es el fiel escudero de la ilegalidad del gobierno de Gustavo Petro.

“¿Cuál es el interés que este y otros abogados, como nada menos que el ministro de Justicia, el señor Montealegre, el fiel escudero de la ilegalidad y la inconstitucionalidad de Gustavo Petro, cómo es que resultan alineados? Esa es la pregunta que tiene que hacerse la opinión pública colombiana”, aseveró.

La mención a Jaime Lombana y a Eduardo Montealegre, actual ministro de Justicia, introduce un elemento de fricción dentro de las filas opositoras y desata interrogantes sobre posibles alianzas y motivaciones detrás de los ataques.

Gómez insistió en la importancia de analizar estos lazos al preguntar: “¿Para quién trabaja Jaime Lombana?”.