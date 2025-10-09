Políticos colombianos aplaudieron la intervención de Donald Trump en los primeros avances para poner fin a la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas y señalaron la administración de Petro

Políticos colombianos respaldaron intervención de Trump en Medio Oriente - crédito Redes sociales/X

El 8 de octubre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció por medio de su red social Truth Social que se dio el primer avance para el alto al fuego entre Israel y Hamás.

En su mensaje dio algunos avances de los puntos que se acordaron para este resultado.

“Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás firmaron la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna”.

Ante el anuncio, varios políticos colombianos respaldaron la intervención del magnate y presidente estadounidense con el logro obtenido, mientras que compararon la gestión con lo que ha sido la administración de Gustavo Petro.

Wilson Ruiz Orejuela, precandidato presidencial, no dudo en hacer una comparativa explicando algunos resultados contundentes de Trump y las acciones que ha tomado Petro en momento de suma importancia para la intervención del Gobierno.

“¡Qué diferencia entre un líder que hace y uno que solo habla! Donald Trump vuelve a demostrar el liderazgo que debe orientar nuestras democracias: logra la liberación de rehenes y da el primer paso hacia la paz en Gaza. Mientras tanto, @petrogustavo solo grita desde el balcón y rompe relaciones con quienes sí construyen soluciones. Esa es la diferencia entre un estadista y un agitador. Ese es el camino que debemos recuperar en Colombia: firmeza, liderazgo y visión de país".

El abogado, Abelardo de la Espriella, hombre que también aspira a la presidencia de la república, fue contundente con las labores de los funcionarios estadounidenses y la contribución en el proceso de paz en Medio Oriente: “¡Es usted una leyenda, señor secretario! (ADLE)”, celebrando también la intervención del secretario de Estado de EE. UU:

Una de las principales detractoras del jefe de Estado es Vicky Dávila, aspirante a la presidencia de la república.

Por medio de su cuenta de X, la periodista celebró que las víctimas de este flagelo podrán retornar a sus hogares, mientras expone al mandatario.

“Felicitaciones al presidente Donald Trump @realDonaldTrump por el acuerdo entre Israel y Hamás. Los secuestrados regresarán a casa. Eso sí es ser un líder mundial. No como Petro que no logra nada con su teatro que nos avergüenza”.

Otra de las aspirantes a la Casa de Nariño que se refirió a este logro fue la representante del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, afirmando que mientras el gobierno de Norteamérica contribuye a la paz en Medio Oriente, en Colombia, solo se escuchan voces de odio.

“El presidente Trump cumple. Primer paso para la paz, un acuerdo entre Israel y el grupo terrorista Hamás. El de aquí se puso del lado de los criminales que lo aplaudieron y nada logró más que el desprestigio mundial”, escribió en las redes sociales la precandidata presidencial.

Por otro lado, el expresidente Iván Duque destacó la mano que dio el presidente estadounidense en el proceso de regresarle la esperanza a esa región que ha visto caer a cientos miles de personas.

“Felicitaciones al presidente @realDonaldTrump por haber impulsado y alcanzado un acuerdo de paz en Gaza. Lograr que Israel y el grupo terrorista Hamás inicien la primera fase del plan, con la retirada y liberación de secuestrados, marca un camino hacia una estabilidad añorada en una región que ha sufrido la crudeza de la guerra y el terrorismo”, dijo.

Y añadió: “La mediación de Qatar, Egipto y Turquía es una gran señal para consolidar confianza y permitir que Hamás libere a Gaza y se abra un camino real hacia la convivencia de dos Estados”.