Colombia

Gustavo Petro acusó a la Alcaldía de Medellín de presuntamente violar los derechos humanos en marchas en apoyo a Palestina: “Hay que actuar”

El pronunciamiento del mandatario colombiano se produjo en respuesta a la publicación de Iris Marín, defensora del Pueblo, que afirmó que existían supuestas órdenes desde la Alcaldía de Medellín

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro acusó a la Alcaldía de Medellín, que lidera Federico Gutiérrez, de presuntamente violar derechos humanos en las marchas que se presentaron en Medellín a favor de Palestina, que se realizó el 7 de octubre de octubre de 2025 y que terminó en desmanes.

En su publicación, el jefe de Estado aseguró que se debe actuar para investigar si existieron supuestas órdenes por parte de la Alcaldía de Medellín.

El mensaje del mandatario colombiano se dio en respuesta a la denuncia de Iris Marín, defensora del Pueblo, razón por la cual el presidente Petro resaltó las diferencias que tiene con la funcionaria.

“A pesar de nuestra diferencias en el método para extraer energías, creo que estamos ante una violación profunda de derechos humanos ordenada desde la Alcaldía de Medellín y hay que actuar”, indicó Gustavo Petro.

Gustavo Petro sobre la situación
Gustavo Petro sobre la situación en las marchas a favor de Palestina en Medellín - crédito @petrogustavo/X

La defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció presuntas directrices de la Alcaldía de Medellín para supuestamente atacar a las personas que participaron en las marchas a favor de Palestina.

“Nos preocupó que allí se impartieron directrices para la disolución de la protesta que, en caso de no cumplirse, podrían afectar la continuidad de los contratos de los gestores. En ningún caso deben emitirse ni ejecutarse instrucciones orientadas a la disolución violenta de marchas o concentraciones ciudadanas, especialmente si estas acciones son realizadas por contratistas”, afirmó Iris Marín.

