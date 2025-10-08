Colombia

Testimonios de Mancuso y Vanoy desmienten acusaciones contra Álvaro y Santiago Uribe sobre el asesinato de los abogados Umaña y Valle

El caso pone en el centro la validez de los testimonios de exparamilitares y la solidez de las pruebas en procesos de alto perfil

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
crédito Mariano Vimos / Colprensa
crédito Mariano Vimos / Colprensa

La defensa de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, respondió con firmeza a la reciente compulsa de copias ordenada por la jueza Claudia Marcela Castro en Medellín, que involucra tanto al exmandatario como a su hermano, Santiago Uribe Vélez, en el caso de los asesinatos de los abogados José María Valle y Eduardo Umaña.

Según declaraciones recogidas por Semana, el abogado Jaime Granados, representante legal de Uribe, sostiene que los testimonios de los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso y Ramiro “Cuco” Vanoy desmienten de manera categórica cualquier vínculo de los hermanos Uribe con estos crímenes, cuestionando así la validez de la decisión judicial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La compulsa de copias se originó a partir de una declaración emitida en julio de 2008 por el exparamilitar Francisco Villalba, quien afirmó que en 1997 se celebró una reunión en la finca La Marranera para planear atentados contra defensores de derechos humanos, entre ellos los abogados Valle y Umaña, así como el periodista Jaime Garzón Forero.

Esta versión fue la base para que la jueza Castro ordenara la apertura de una nueva investigación contra los Uribe Vélez, según detalló Semana.

En respuesta, Granados enfatizó que la defensa cuenta con múltiples testimonios que contradicen la versión de Villalba.

Eduardo Umaña Mendoza y Jesús
Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Valle J. - crédito Javier Cortés / Alcaldía de Bogotá / Gidh

El abogado subrayó ante Semana que, tras su extradición a Estados Unidos, Salvatore Mancuso colaboró con las autoridades colombianas y, bajo juramento, negó la participación de Álvaro y Santiago Uribe en los hechos señalados.

En una de esas declaraciones se refirió Mancuso, a esta versión de Villalba, diciendo que no es cierto lo que dijo de Santiago y Álvaro Uribe Vélez, bajo juramento, porque esas son declaraciones que se hacen bajo juramento”, afirmó Granados.

Además, la defensa destaca el testimonio de Ramiro “Cuco” Vanoy, excomandante del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien también fue extraditado y posteriormente declaró ante la justicia.

Granados explicó a Semana la relevancia de este testimonio: “¿Por qué es importante Ramiro, alias Cuco Vanoy? Porque este señor fue el que dio las tropas para realizar las masacres de La Granja y El Aro, por tanto, tenía conocimiento de toda la operación, y él, bajo juramento, fue categórico en decir que nada tenía que ver Álvaro ni Santiago Uribe Vélez”.

La supuesta reunión en la finca La Marranera, señalada por Villalba como el escenario donde se habría planeado la violencia contra defensores de derechos humanos, constituye el eje de la acusación.

El abogado Jaime Granados afirma
El abogado Jaime Granados afirma que declaraciones bajo juramento de exjefes paramilitares niegan cualquier vínculo de Álvaro y Santiago Uribe con los crímenes, restando peso a la versión que originó la compulsa - crédito Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

Sin embargo, la defensa insiste en que no existen pruebas materiales que respalden esta versión y que los testimonios de Mancuso y Vanoy, ambos con conocimiento directo de las operaciones paramilitares de la época, la desmienten de manera contundente.

Granados también criticó la decisión de la jueza Castro, argumentando que la compulsa de copias se realizó “sin ningún análisis, sin ningún contexto”.

De cara al futuro del proceso, la defensa de los Uribe Vélez confía en que la justicia colombiana evaluará los elementos presentados y determinará que no existen fundamentos para continuar con la investigación.

Granados manifestó a Semana su expectativa de que el caso sea archivado y que tanto el expresidente como su hermano queden exentos de responsabilidad en estos hechos que han vuelto a captar la atención pública.

Crímenes de Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza siguen impunes en Colombia

El asesinato de Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza, dos de los más reconocidos defensores de derechos humanos en Colombia, en 1998, sigue siendo un símbolo de la lucha contra la impunidad y la violencia política.

Ambos abogados fueron asesinados tras denunciar la complicidad entre fuerzas estatales y grupos paramilitares, y sus muertes aún no han sido plenamente esclarecidas. Las investigaciones sobre estos crímenes han estado marcadas por la impunidad y la dilación.

Eduardo Umaña Mendoza y Jesús
Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Valle J. - crédito Javier Cortés / Alcaldía de Bogotá / Gidh

Por el asesinato de Valle, el Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín condenó a 40 años de prisión a dos coautores materiales, pero no han sido capturados, y Carlos Castaño, señalado como autor intelectual, fue absuelto en segunda instancia.

En el caso de Umaña Mendoza, la Fiscalía declaró el crimen como de lesa humanidad en 2016, lo que lo hace imprescriptible, aunque los avances han sido mínimos y las solicitudes de entrevistas con exparamilitares han enfrentado obstáculos, según Verdad Abierta. Jesús María Valle Jaramillo nació en Ituango, Antioquia, en 1943.

Se graduó como abogado en la Universidad de Antioquia y fue presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia. Desde mediados de los años noventa, Valle advirtió sobre la alianza entre paramilitares y miembros de la Fuerza Pública en Antioquia, especialmente en las masacres de La Granja y El Aro.

En sus intervenciones públicas, señaló directamente a funcionarios como el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez y a altos mandos militares, acusándolos de omisión y complicidad.

“Paramilitares y las Convivir se confunden en los uniformes, en las sedes, en los vehículos que utilizan”, afirmó en un discurso recogido por la Fundación Pares. El 27 de febrero de 1998, Valle fue asesinado en su oficina en Medellín por sicarios de la banda La Terraza, bajo órdenes de Carlos Castaño, según la Fundación Pares y Verdad Abierta.

El crimen ocurrió pocos días después de que Valle rindiera indagatoria ante la Fiscalía por una denuncia de calumnia, tras haber señalado la complicidad entre militares y paramilitares. En ese momento, tropas de la IV Brigada del Ejército realizaban operativos en el sector, y la familia denunció la falta de protección.

Eduardo Umaña Mendoza, nacido en Bogotá, fue pionero en la defensa de víctimas de desaparición forzada y de crímenes contra sindicalistas y líderes de izquierda. Representó a familiares de desaparecidos del Palacio de Justicia y denunció la participación de miembros del Ejército y de Ecopetrol en crímenes contra la Unión Sindical Obrera (USO).

Los crímenes de Valle y
Los crímenes de Valle y Umaña Mendoza revelan la sistematicidad de la violencia contra quienes defienden la vida. El Estado, señalado y aún sin dar respuestas claras - crédito AFP

Umaña Mendoza fue precursor en la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en Colombia y se enfrentó a la doctrina del “enemigo interno”, que justificó la persecución y asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos durante los años ochenta y noventa.

El 18 de abril de 1998, tres sicarios que se hicieron pasar por periodistas asesinaron a Umaña Mendoza en su oficina en Bogotá. Cuatro meses antes, se había denunciado el plan para matarlo, pero la investigación se desvió y se estancó, según los abogados Germán Romero y Jorge Eliecer Molano. Entre 1988 y abril de 1998 se registraron 729 agresiones contra defensores de derechos humanos, de las cuales 568 fueron asesinatos, de acuerdo con documentos citados por Verdad Abierta.

Temas Relacionados

Álvaro Uribe VélezSantiago Uribe VélezCompulsa de copiasAsesinatos de José María Valle y Eduardo UmañaSalvatore MancusoRamiro Cuco VanoyMedellínColombia-Noticias

Más Noticias

Rigoberto Urán volvió a hacer de las suyas, está vez le dio particular encargo a un desconocido

El ciclista profesional hoy retirado, conocido por ser espontáneo y carismático, decidió confiar su vehículo a una persona que iba pasando

Rigoberto Urán volvió a hacer

Congresista Isabel Zuleta le pidió a Federico Gutiérrez judicializar a los gestores de convivencia que agredieron a varios manifestantes pro Palestina en Medellín

Según explicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, la movilización se agravó porque uno de los funcionarios que acompañaba a los cerca de trescientos marchantes fue salpicado con pintura

Congresista Isabel Zuleta le pidió

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: estas son las principales novedades del partido de la “Tricolor”

Los dirigidos por el técnico colombiano César Torres buscan estar entre los ocho mejores del mundo en la categoría, pero deben ganarle a uno de los mejores equipos del continente africano

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO,

Con un bate en la mano, concejal se enfrentó a manifestantes a favor de Palestina que trataron de vandalizar un McDonald’s en Medellín

La presencia del concejal del Centro Democrático, con un bate en la mano en medio de los disturbios en El Poblado, desató una controversia sobre los límites entre la legítima defensa

Con un bate en la

Los mejores memes de la derrota del América de Cali tras la remontada de Millonarios en El Campín: “Leo Castro estrenando peinado”

El cuadro dirigido por Hernán Torres ganó un partido clave para la entrada al grupo de los ocho clasificados a la final, mientras que los vallecaucanos quedaron al borde de la eliminación

Los mejores memes de la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Piter Albeiro reveló que casi

Piter Albeiro reveló que casi roban a su mamá y dio trucos para evitar algunos tipos de atraco

Aida Victoria Merlano enterneció las redes sociales con una conversación con Emi: “Eres el bebé más inteligente”

Guns N’ Roses pidió el fin de la guerra en Gaza con bandera palestina en su concierto en Bogotá

Lilo & Stitch junto con El extraño Mundo de Jack conquistan a los usuarios de Disney+ Colombia

Exesposa de Miguel Varoni reveló cómo se enteró de la infidelidad del actor: “Había chismes”

Deportes

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO,

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: estas son las principales novedades del partido de la “Tricolor”

Los mejores memes de la derrota del América de Cali tras la remontada de Millonarios en El Campín: “Leo Castro estrenando peinado”

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025: América de Cali al borde de la eliminación, Millonarios tomó aire

Millonarios se llevó el clásico ante América y mantiene vivas las esperanzas de llegar a los cuadrangulares

Poderoso equipo español habría enviado ojeadores a seguir de cerca a Neyser Villarreal en el Mundial Sub-20: ¿rumbo a LaLiga?