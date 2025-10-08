Delincuentes se robaron lujosa camioneta en Bogotá, se chocaron y les tocó salir corriendo

Tres delincuentes armados asaltaron a una familia en la puerta de su casa y huyeron tras una persecución por Ciudad Montes - crédito Colprensa

El temor se apoderó de los residentes del barrio Veraguas, en la localidad de Puente Aranda, tras un nuevo episodio de violencia que evidenció la creciente inseguridad en la zona.

La noche del martes 7 de octubre, tres delincuentes armados interceptaron a una familia en la puerta de su vivienda y les arrebataron su vehículo, un hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector.

Según el testimonio de la víctima, el hecho ocurrió cerca de las 10:30 p. m., cuando los asaltantes se desplazaban en una camioneta, descendieron y lo interceptaron cuando intentaba parquear su carro. Uno de los sujetos lo amenazó y golpeó, consiguiendo arrebatarle el vehículo frente a su vivienda.

Tras el atraco, los criminales iniciaron su huida: uno de ellos se llevó el automóvil robado, mientras los otros abordaron nuevamente la camioneta original.

El robo quedó registrado en cámaras de seguridad y terminó con el abandono del vehículo sustraído tras varios choques - crédito Captura video City TV

Durante la fuga, el ladrón que conducía el carro robado chocó en dos ocasiones —primero contra otro vehículo en el recorrido y luego en el barrio Ciudad Montes— desencadenando una persecución por parte de un ciudadano que fue testigo del hecho.

De acuerdo con un video difundido por la familia afectada, el delincuente terminó abandonando el carro al verse acorralado, optando por escapar a pie para evadir la captura.

Entre los afectados figura la propietaria de uno de los automóviles impactados, quien explicó que se encontraba retornando a su casa tras compartir con su familia cuando su vehículo fue estrellado por la parte trasera.

“No sabemos quién se hará responsable por los daños, la Policía aún no nos ha dado una solución”, explicó la ciudadana al medio regional City TV, quien, como otros vecinos, permanece a la espera de respuestas de las autoridades.

El barrio Veraguas, en Puente Aranda, vive un nuevo episodio de inseguridad tras el robo violento de un vehículo a una familia - crédito Colprensa

A pesar de la recuperación del vehículo robado, la preocupación persiste en el sector. El propietario del automóvil sustraído denunció ante cámaras la crítica situación de inseguridad que se vive en Veraguas, donde se contabiliza al menos dos robos de vehículo en menos de 30 días.

Los habitantes reclaman “mayor presencia policial y acciones contundentes de las autoridades locales para frenar la ola de robos”, ante el temor generalizado por nuevos hechos similares.

Camioneta robada terminó abandonada en el carril exclusivo de TransMilenio en plena avenida El Dorado en Bogotá: qué pasó

La noche del miércoles 3 de septiembre, la movilidad en el occidente de Bogotá experimentó un inusual contratiempo después de que una camioneta de alta gama fuera hallada abandonada sobre la calzada exclusiva de TransMilenio, específicamente junto a la estación Modelia en la Calle 26.

El vehículo, que presentaba una llanta pinchada y obstruía el paso tanto de buses articulados como de vehículos particulares, generó una interrupción temporal del servicio y obligó a reprogramar los desplazamientos habituales en la zona.

Así lo reporto Transmilenio en la noche del miércoles 3 de septiembre - crédito Transmilenio/X

El incidente se originó horas antes en el barrio La Alquería de la localidad de Puente Aranda, donde según los reportes oficiales, la camioneta había sido robada por presuntos delincuentes que luego emprendieron la fuga en dirección al occidente de la ciudad.

Tras una persecución, las autoridades lograron ubicar el vehículo afectado, decidiendo sus ocupantes abandonarlo sobre la vía exclusiva de TransMilenio al verse impedidos de continuar por el daño en la llanta.

La operación de los buses y el flujo de tráfico se vieron afectados por varios minutos mientras agentes de la SIJIN realizaban una inspección minuciosa del automotor dejado en la vía.

Durante este procedimiento, el acceso a la estación Modelia en sentido oriente-occidente quedó suspendido, tal como informó TransMilenio en sus canales oficiales a las 9:27 p. m.: “Troncal Calle 26. Estación Modelia suspende operación temporalmente en sentido oriente - occidente”.

Finalizadas las labores policiales y tras la recuperación del vehículo sustraído, el corredor vial fue reabierto y la operatividad del sistema de transporte restablecida, normalizándose la movilidad en el sector y permitiendo que los ciudadanos retomaran sus recorridos cotidianos.