El premio mayor de MiLoto se volvió a quedar en Bogotá: esta es la ‘bobabita’ que se llevará el nuevo ganador

Según el Operador Nacional de Juegos, la capital del país se ha convertido en el “nido” de ganadores de la mecánica de apuestas lanzada en octubre de 2023 con más de 400 sorteos realizados

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

MiLoto cayó en Bogotá -
MiLoto cayó en Bogotá - crédito Baloto

Después de que se llevara a cabo el sorteo 411 de Miloto, una de las recientes modalidades de juego lanzadas por Baloto, el Operador Nacional de Juegos (ONJ) confirmó en la mañana del miércoles 8 de octubre que hay un nuevo millonario en el país.

Según informó la entidad, el boleto ganador de trescientos millones de pesos fue vendido en Bogotá, quedándose con uno de los premios acumulados más grandes de la mecánica.

El sorteo realizado en la noche del martes 7 de octubre le dio la suerte al apostador con las balatas 01, 08, 11, 33 y 39. Además, el ONJ aseguró que ganador obtuvo su tiquete bajo la modalidad automática ofrecida por Baloto en su página web.

En total, el más reciente sorteo de MiLoto dejó como resultado a 8.847 ganadores en todo el territorio nacional, para un total de $371 millones en premios.

