El dragoneante Jimmy Flóres Salazar fue asesinado en Cali, en un nuevo ataque contra el Inpec

En las últimas semanas, se han registrado varios ataques contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que, de manera preliminar, las autoridades han atribuido a una estrategia de grupos criminales para influir en el trato que reciben peligrosos reclusos en el país.

Tras el hostigamiento que sufrieron cuatro guardianes de la cárcel La Modelo, en Bogotá, las autoridades indicaron que se está avanzando en una investigación para identificar a los autores intelectuales de estos crímenes.

En otro caso de esta índole, desde el Inpec le confirmaron a Infobae Colombia que en la tarde del 7 de octubre, el dragoneante Jimmy Flóres Salazar, que trabajaba para la institución en Cali, fue víctima de un atentado en el que fue asesinado.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un informe oficial sobre este hecho; sin embargo, de manera preliminar confirmaron a este medio que se adelanta una investigación para esclarecer lo registrado.

