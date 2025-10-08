Colombia

El dragoneante Jimmy Flóres Salazar fue asesinado en Cali, en un nuevo ataque contra el Inpec

Las autoridades adelantan una investigación para esclarecer lo ocurrido el martes, 7 de octubre de 2025

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
El asesinato se registró en
El asesinato se registró en Cali, Valle del Cauca - crédito Colprensa

En las últimas semanas, se han registrado varios ataques contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que, de manera preliminar, las autoridades han atribuido a una estrategia de grupos criminales para influir en el trato que reciben peligrosos reclusos en el país.

Tras el hostigamiento que sufrieron cuatro guardianes de la cárcel La Modelo, en Bogotá, las autoridades indicaron que se está avanzando en una investigación para identificar a los autores intelectuales de estos crímenes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En otro caso de esta índole, desde el Inpec le confirmaron a Infobae Colombia que en la tarde del 7 de octubre, el dragoneante Jimmy Flóres Salazar, que trabajaba para la institución en Cali, fue víctima de un atentado en el que fue asesinado.

Se mantiene la tendencia de
Se mantiene la tendencia de los ataques contra uniformados del Inpec - crédito Colprensa

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un informe oficial sobre este hecho; sin embargo, de manera preliminar confirmaron a este medio que se adelanta una investigación para esclarecer lo registrado.

En desarrollo…

Temas Relacionados

Dragoneante Jimmy Flóres SalazarInpecasesinatoAtentadoCaliGuardias del Inpec asesinadosColombia-NoticiasAtaques al Inpec

Más Noticias

EN VIVO: Millonarios vs. América de Cali juegan un clásico a todo o nada en la Liga BetPlay II-2025

En el estadio El Campín, Embajadores y Escarlatas están obligados a ganar para mantener sus esperanzas de avanzar a los cuadrangulares semifinales

EN VIVO: Millonarios vs. América

Refuerzan controles para las autorizaciones de conciertos en Bogotá tras recientes incidentes

El reciente caso del concierto suspendido impulsa a las autoridades a exigir mayor rigor en la gestión anticipada de trámites para espectáculos masivos, buscando evitar improvisaciones y fortalecer la seguridad

Refuerzan controles para las autorizaciones

Marcha Pro palestina hoy 7 de octubre, así está la movilidad en Bogotá: siga En VIVO el minuto a minuto

Se conmemoran dos años del ataque de Hamas contra Israel, un evento en el que más de 1.200 personas perdieron la vida y otras 251 fueron secuestradas

Marcha Pro palestina hoy 7

Iván Duque explotó contra la política fiscal del Gobierno de Gustavo Petro: “No crean estúpidos a los colombianos”

El exmandatario afirmó que el país paga intereses muy altos por su deuda y que los mercados ya no confían en Colombia

Iván Duque explotó contra la

Miguel Polo Polo insistió en su inocencia y lanzó duro mensaje a Gustavo Petro: “Nos vemos cara a cara en la Corte”

Con varios fragmentos de declaraciones hechas por el presidente de la República, el representante a la Cámara, afín a los partidos de oposición, se defendió ante el proceso que cursa en la Corte Suprema de Justicia y que quedó en firme; por presunto hostigamiento contra exmiembros del M-19, entre ellos el jefe de Estado

Miguel Polo Polo insistió en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Shakira deslumbró en la portada

Shakira deslumbró en la portada de ‘Cosmopolitan’: la cantante compartió la sesión de fotos en redes sociales

El Empire State Building se ilumina en rojo por Silvestre Dangond y el vallenato: “En honor a todos los que caminan a mi lado”

Valentina Taguado cumplió su sueño de oler a Falcao: “Hay niveles de niveles”

Karina García cerró su página en OnlyFans y habló del estigma que le dejó esta plataforma: “Se pagan las consecuencias”

Esta es la historia de B-King, el cantante, exesposo de Marcela Reyes, asesinado en México

Deportes

EN VIVO: Millonarios vs. América

EN VIVO: Millonarios vs. América de Cali juegan un clásico a todo o nada en la Liga BetPlay II-2025

Poderoso equipo español habría enviado ojeadores a seguir de cerca a Neyser Villarreal en el Mundial Sub-20: ¿rumbo a LaLiga?

Yeison López hizo historia en el Mundial de Pesas: impuso récord mundial y se llevó tres medallas

Atlético Nacional habría tomado radical decisión sobre el futuro de su entrenador: “Ya le anunciaron a los jugadores”

Ricardo ‘El Gato’ Pérez no seguirá como director deportivo de Millonarios: este será su nuevo cargo