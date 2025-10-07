Jhon Álex Castaño enfrentó aterrizaje de emergencia en avioneta: “La tapa del motor se averió”

El cantante sorprendió a sus seguidores al contar cómo una falla técnica en pleno vuelo lo obligó a aterrizar de emergencia - crédito @jhonalexcastano/ Instagram

El cantante Jhon Álex Castaño vivió un episodio de tensión durante un viaje reciente cuando la avioneta en la que se transportaba sufrió un percance técnico y tuvo que aterrizar de emergencia.

El hecho ocurrió en el trayecto de Aguachica hacia Barrancabermeja, después de haber cumplido compromisos musicales en varias ciudades de Colombia.

El intérprete, conocido como “El Rey del Chupe”, relató la situación a sus 1,8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

“Familia, les cuento que no duramos ni media hora volando. Despegamos de Aguachica y arriba una hijuemadre nube, movió el avión, qué cosa tan berraca. Una de las tapas de los motores se le averió y nos obligó a aterrizar de emergencia. Nada malo, estamos bien”.

Este testimonio generó preocupación entre sus seguidores, quienes expresaron alivio tras conocer que todos los ocupantes de la aeronave resultaron ilesos.

Antes del incidente, Jhon Álex Castaño acompañó al también cantante Luis Alfonso durante un evento multitudinario en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Después, el artista viajó para cumplir una serie de shows previstos en municipios como Guamalito, Santander, desde donde partió hacia el aeropuerto para tomar el vuelo afectado.

El intérprete de ‘Déjala que se vaya’ narró con humor y sinceridad el momento tenso que vivió en una avioneta, tranquilizando a quienes siguen cada paso de su carrera musical - crédito @jhonalexcastano/ Instagram

Tras el aterrizaje forzoso, el equipo técnico realizó las reparaciones pertinentes, y según detalló el propio cantante, permanecieron alrededor de dos horas en Barrancabermeja. Posteriormente, la tripulación pudo continuar el viaje. “Se le dio solución, estuvimos dos horas en Barranca y ahí le apretaron las tuercas al ‘gallinazo’. Quiero que sepan que andar en esos ‘gallinazos’ es una bandera; pero nos rinde el ‘caminito’ y Dios siempre nos cuida”, puntualizó el músico.

El cantante enseñó las imágenes de los daños que recibió la avioneta cuando aún estaban en el aire, lo que despertó los comentarios de sus miles de seguidores. “Párele bolas Jhon”, “Yo me hubiera cagado allá arriba y acto seguido un infarto”, “Gracias a Dios las oraciones de la mamá que son poderosas”, “Que bueno que estén bien, gracias a Dios”, fueron algunas de las reacciones.