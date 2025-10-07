Colombia

Embajada de Estados Unidos en Bogotá suspende servicios consulares por protestas: estos son los detalles de la medida

La sede diplomática estadounidense anunció la interrupción de trámites habituales ante la previsión de manifestaciones masivas y posibles disturbios en la capital

Por Daniela Beltrán

Embajada de Estados Unidos en Bogotá el 7 de octubre de 2025 en medio de la jornada de movilizaciones en apoyo a Palestina - crédito redes sociales/X

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá anunció la suspensión de los servicios consulares de rutina a partir de las 12:00 p. m. del martes 7 de octubre debido a las grandes manifestaciones reportadas en diversas áreas de la capital colombiana.

Además, la sede diplomática operará con personal reducido, motivada por las alteraciones en el transporte que afectan tanto las inmediaciones de la embajada como otras zonas clave de la ciudad.

De acuerdo con la comunicación oficial, las protestas podrían prolongarse durante toda la noche del martes, implicando riesgos adicionales para la seguridad y la movilidad.

La embajada alertó a los ciudadanos estadounidenses, recomendando que eviten cualquier tipo de concentración masiva, al señalar que “podrían volverse violentas”. La institución también informó que mantendrá vigilancia constante sobre el desarrollo de las protestas y que proporcionará actualizaciones si las circunstancias lo requieren.

La Embajada advierte a ciudadanos estadounidenses sobre riesgos de violencia en manifestaciones - crédito Embajada de los Estados Unidos Colombia/Facebook

Recomendaciones

Dentro de las recomendaciones proporcionadas, se destaca la importancia de alejarse de multitudes y manifestaciones, así como mantener una actitud atenta al entorno inmediato.

Entre las medidas de precaución sugeridas, la embajada destacó portar pocas pertenencias de valor, evitar el uso de joyas y mantener un perfil bajo en los espacios públicos. También aconsejó no utilizar el celular en lugares concurridos y recomendó no resistirse ante eventuales intentos de robo.

Para quienes se desplacen en vehículo, la embajada recordó la necesidad de mantener las puertas cerradas y ventanas arriba, además de seguir las noticias locales para conocer cualquier actualización relevante sobre la situación de orden público y el estado del tráfico.

Con este anuncio, la sede diplomática prioriza la seguridad de su personal y de los ciudadanos estadounidenses, en vista de la situación de inestabilidad ocasionada por las protestas que afectan la ciudad.

Embajada de Estados Unidos en Colombia dijo que está monitoreando las marchas que se desarrollan en Bogotá - crédito @USEmbassyBogota

