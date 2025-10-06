Una joven que llegó a urgencias en un hospital de Medellín denunció fue víctima de abuso sexual por parte de un camillero

La mujer aseguró que fue víctima de abuso sexual por parte de un camillero - crédito iStock

Una joven de 26 años vive un calvario por cuenta del abuso sexual que sufrió a manos de un camillero del hospital La María de Medellín, ubicado en Castilla, comuna 5 de la capital paisa, en el noroccidente de la ciudad. De acuerdo con su relato, la mujer ingresó al centro asistencial porque presentaba un cuadro clínico asociado a una intoxicación etílica que debía ser tratado por los profesionales de la salud del lugar.

Según la mujer, ella llegó al servicio de urgencias del hospital de la capital de Antioquia en la madrugada del domingo 28 de septiembre de 2025 y mientras recibía atención médica por medio de un equipo de venoclisis, o un gotero, para suministrarle suero y demás líquidos que necesitaba para reponerse de las afecciones que le habían causado la intoxicación que sufrió.

Luego de varios minutos de recibir el tratamiento, la joven notó que un camillero entraba y salía del cubículo donde se encontraba. La situación se volvió alarmante cuando, de acuerdo con la víctima, el hombre se acercó a la zona donde se almacenan los medicamentos y perdió la movilidad de su cuerpo.

Al parecer, en ese momento el sujeto le habría suministrado una sustancia a través del equipo al que se encontraba conectada, la cual la habría llevado a un estado de sedación total que le impedía producir algún movimiento para poner resistencia al aberrante hecho que se estaba cometiendo en su contra.

No obstante, a pesar de la afección en su salud, la joven aseguró que era consciente de lo que estaba sucediendo, pero que al no tener movilidad en sus extremidades, tampoco podía alzar la voz para alertar a los demás trabajadores del centro asistencial sobre la situación de la que era víctima.

La mujer detalló que el camillero le retiró los dispositivos médicos que tenía puestos, la vistió con una bata y comenzó a tocar sus partes íntimas. Posteriormente, la sacó en una camilla del cubículo y la llevó a un baño, donde ocurrió el abuso sexual. La joven manifestó que el presunto agresor le suministró un sedante para dejarla indefensa, lo que agravó la situación y dificultó cualquier intento de defensa.

La agresión, que se extendió por varios minutos, ocurrió mientras en el hospital se encontraba una gran cantidad de pacientes. Luego de cometer el hecho, el sujeto regresó nuevamente a la joven al cubículo del servicio de urgencias de donde la había sacado previamente, esto ante la expiración del efecto del sedante que le había suministrado en contra de su voluntad.

Luego de ser víctima de abuso sexual, según el testimonio, tras recobrar algo de movilidad, la joven logró comunicarse con su madre, quien acudió al centro asistencial y activó el código fucsia, un protocolo de atención para víctimas de violencia sexual. La madre de la víctima también interpuso la denuncia formal ante las autoridades, lo que permitió que la Fiscalía asumiera la investigación del caso.

Ante la gravedad de la denuncia, el Hospital La María emitió un comunicado, citado por Noticias RCN, en el que informó que el colaborador involucrado fue apartado de sus funciones mientras avanza la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. La institución también aseguró que está colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar la transparencia del proceso.

Pese a que el acto del trabajador del centro asistencial ha sido rechazado por la opinión pública, la mujer argumentó al medio de comunicación citado que siente temor al compartir su experiencia, pero subrayó que su testimonio es de suma importancia, esto con el fin de para alertar a otras mujeres y evitar que situaciones similares se repitan.