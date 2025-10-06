Colombia

Tres niños recibieron una descarga eléctrica en Bosa, Bogotá: padre denuncia negligencia tras accidente

Un cortocircuito en un transformador provocó lesiones severas a tres niños, quienes permanecen hospitalizados en el sur de Bogotá

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Tres menores sufren graves quemaduras
Tres menores sufren graves quemaduras por descarga eléctrica en Bosa mientras jugaban en su vivienda - crédito Freepik

Una descarga eléctrica sorprendió a tres menores en el sector de San Bernardino, sur de Bogotá, mientras jugaban en una habitación de su vivienda.

El incidente ocurrió en la tarde del 21 de septiembre, dejó a los niños inconscientes y con quemaduras de segundo y tercer grado, y puso en evidencia la preocupación de la comunidad por el estado de la infraestructura eléctrica en Bosa.

Alejandro Mateus, padre de una de las niñas afectadas, describió que el accidente ocurrió en cuestión de segundos. Mientras los menores jugaban, un fuerte ruido precedió a la caída de los tres al suelo.

Mi hija estaba jugando con los primos, de un momento a otro se escuchó un ruido y ellos cayeron al piso. Cuando salimos, los vimos tirados”, relató Mateus a Alerta Bogotá.

La familia denuncia falta de
La familia denuncia falta de mantenimiento en la red eléctrica tras el accidente que dejó a los niños inconscientes - crédito REUTERS

Al intentar auxiliarlos, la familia se enfrentó a un peligro adicional: la corriente eléctrica seguía activa en la habitación. “Nos tocó con un palo separarlos porque todavía estaba haciendo chispa”, agregó el padre.

La causa del accidente, según explicó Mateus, fue un cortocircuito en el transformador ubicado en la parte exterior de la vivienda.

Un cable, situado a escasos centímetros de la ventana, se adhirió al marco donde los niños estaban recostados, transmitiendo la descarga eléctrica directamente a los menores. Como resultado, los tres sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado.

Ante la gravedad de la situación, la familia trasladó a los niños de inmediato a un centro asistencial cercano. “Los llevamos como pudimos, en brazos, porque nadie venía a ayudarnos. Los niños estaban inconscientes, no se movían”, relató Mateus a Alerta Bogotá. Varios vecinos presenciaron el hecho y se acercaron para colaborar en la emergencia.

Vecinos y familiares auxiliaron a
Vecinos y familiares auxiliaron a los menores ante la ausencia de respuesta inmediata de la empresa de energía - crédito Redes sociales

El padre de familia expresó su inconformidad por la falta de mantenimiento en la red eléctrica del sector. Según su testimonio, ya se habían presentado reportes previos a la empresa de energía por cables colgando y postes en mal estado. “Nosotros habíamos reportado hace rato que esos cables estaban colgando, pero nunca vinieron. Ahora pasa esto y nadie aparece”, afirmó Mateus al diario mencionado.

Tras el accidente, la respuesta de las autoridades fue limitada. Mateus señaló que, aunque la Policía llegó al lugar, no hubo presencia inmediata de técnicos o personal especializado de la empresa de energía. “Llegó la Policía, pero de la empresa de luz nadie. Hasta que los vecinos empezaron a llamar y a publicar en redes, fue que llegaron”, manifestó.

El riesgo persistió incluso después del incidente, ya que el cable continuaba transmitiendo corriente. Mateus advirtió sobre el peligro que esto representaba para otras personas. “Eso pudo ser peor, porque el cable seguía botando corriente. Si alguien más se acercaba, también se podía electrocutar”, explicó.

Preocupado por la seguridad de la comunidad, Mateus solicitó a las autoridades una revisión integral de la instalación eléctrica en el barrio y una solución definitiva para evitar nuevos accidentes. “No queremos que otro niño salga lastimado. Aquí hay muchos cables sueltos, postes viejos, y nadie hace nada. Lo que pasó con mis hijos no puede repetirse”, expresó.

Padre de una de las
Padre de una de las víctimas exige revisión integral de la infraestructura eléctrica en el barrio - crédito Freepik

En cuanto al estado de salud de los menores, Mateus informó que los tres permanecen hospitalizados bajo observación médica. “Gracias a Dios están vivos, pero todavía están hospitalizados. Mi hija tiene quemaduras en las manos y los pies”, detalló. El sobrino de Mateus resultó ser el más afectado, con lesiones de mayor gravedad, aunque está recibiendo atención médica.

El accidente ha dejado a la familia en una situación de incertidumbre y angustia. Mateus compartió el impacto emocional que ha supuesto ver a los niños en esas condiciones: “Ha sido muy duro verlos así. Son niños pequeños que solo estaban jugando. Uno no se imagina que eso pueda pasar al frente de la casa”, dijo a Alerta Bogotá.

Finalmente, el padre insistió en la necesidad de que la empresa de energía y las autoridades asuman su responsabilidad y tomen medidas para evitar que hechos similares se repitan.

Temas Relacionados

Niños heridos BogotáNiños electricutados BosaCortocircuito transfromadorSan BernardinoBosaBogotáDenuncia padre de familiaColombia-Noticias

