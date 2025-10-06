Armando Benedetti confirmó el inicio del proceso de deportación de Manuela Bedoya y Luna Barreto que habían sido retenidas por el ejército israelí: “Esperamos que regresen sanas a sus hogares”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó en la red social X su satisfacción por la liberación de Manuela Bedoya y Luna Barreto, dos ciudadanas colombianas que estuvieron privadas de la libertad por autoridades de Israel.
Benedetti manifestó su esperanza de que ambas regresen sanas a sus hogares en Colombia. “Celebro como nadie la liberación de Manuela Bedoya y Luna Barreto,” escribió Benedetti en su publicación, resaltando el alivio que produce este desenlace.
Las colombianas Luna Barreto y Manuela Bedoya, retenidas en Israel tras participar en la Flotilla de la Liberación, serán liberadas este martes y regresarán a Colombia.
En la operación fueron detenidos cerca de 450 activistas, quienes permanecieron en la prisión de Sderot, en el desierto de Neguev, bajo condiciones climáticas extremas.
De acuerdo con fuentes oficiales, entre los deportados figuran personas de países como Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Jordania y Turquía, así como la reconocida activista Greta y representantes de diversas organizaciones internacionales.
La canciller Rosa Villavicencio y el cónsul en Tel Aviv, Enrique Piñero, obtuvieron autorización de Israel para liberar a las colombianas detenidas. Tras su salida, las ciudadanas viajarán desde Israel a Jordania y posteriormente volarán rumbo a Colombia, reportaron fuentes diplomáticas oficiales.
Las connacionales que ingresaron de forma irregular a dicho país deben firmar documentos aceptando cargos antes de ser deportadas.
Las autoridades deben controlar los vuelos de retorno y las personas repatriadas quedan sujetas a procesos judiciales por su entrada ilegal.
Hasta el momento, no se conocen detalles adicionales sobre el estado de las liberadas o las circunstancias exactas del proceso de deportación.
Noticia en desarrollo...