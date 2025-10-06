Armando Benedetti confirmó el inicio del proceso de deportación de Manuela Bedoya y Luna Barreto que habían sido retenidas por el ejército israelí: “Esperamos que regresen sanas a sus hogares”

- crédito @manuela_bedoya_j y @lune.feu/Instagram/Reuters

El ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó en la red social X su satisfacción por la liberación de Manuela Bedoya y Luna Barreto, dos ciudadanas colombianas que estuvieron privadas de la libertad por autoridades de Israel.

Benedetti manifestó su esperanza de que ambas regresen sanas a sus hogares en Colombia. “Celebro como nadie la liberación de Manuela Bedoya y Luna Barreto,” escribió Benedetti en su publicación, resaltando el alivio que produce este desenlace.

Las colombianas Luna Barreto y Manuela Bedoya, retenidas en Israel tras participar en la Flotilla de la Liberación, serán liberadas este martes y regresarán a Colombia.

En la operación fueron detenidos cerca de 450 activistas, quienes permanecieron en la prisión de Sderot, en el desierto de Neguev, bajo condiciones climáticas extremas.

Armando Benedetti sobre liberación de Manuela Bedoya y Luna Barreto - crédito @AABenedetti

De acuerdo con fuentes oficiales, entre los deportados figuran personas de países como Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Jordania y Turquía, así como la reconocida activista Greta y representantes de diversas organizaciones internacionales.

La canciller Rosa Villavicencio y el cónsul en Tel Aviv, Enrique Piñero, obtuvieron autorización de Israel para liberar a las colombianas detenidas. Tras su salida, las ciudadanas viajarán desde Israel a Jordania y posteriormente volarán rumbo a Colombia, reportaron fuentes diplomáticas oficiales.

Las connacionales que ingresaron de forma irregular a dicho país deben firmar documentos aceptando cargos antes de ser deportadas.

Las autoridades deben controlar los vuelos de retorno y las personas repatriadas quedan sujetas a procesos judiciales por su entrada ilegal.

Hasta el momento, no se conocen detalles adicionales sobre el estado de las liberadas o las circunstancias exactas del proceso de deportación.

El Gobierno colombiano había exigido la liberación inmediata de Manuela Bedoya y Luna Barreto, detenidas por autoridades israelíes mientras participaban en una misión humanitaria internacional - crédito @manuela_bedoya_j/Instagram

Noticia en desarrollo...