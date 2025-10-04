Colombia

Ministro de Defensa ofreció recompensa de hasta $100 millones por información sobre alias Mamadeo, líder criminal en Casanare

Pedro Sánchez sostuvo que el Gobierno nacional no permitirá que se promueva la violencia en la región

Luciano Niño

El alto funcionario también envió un mensaje contundente contra alias Andrés y alias Gonzalito - crédito Prensa Cámara de Representantes

El 4 de octubre de 2025, desde Yopal, Casanare, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta $100 millones para la persona que entregue información que permita dar con la captura de alias Mamadeo, uno de los más buscados en la región.

El alto funcionario también envió un mensaje contundente contra alias Andrés y alias Gonzalito, quienes siguen extorsionando desde la cárcel: “vamos a ir con todas las capacidades para evitar que sigan delinquiendo”.

Cabe recordar que la zona es una de las regiones del país donde se ha recrudecido la violencia y la presencia de grupos armados como las disidencias de las Farc y el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) entre otros.

En varios municipios del territorio aparecieron panfletos amenazantes y ataques sicariales ha llevado a las autoridades a implementar una serie de medidas excepcionales para contener la inseguridad.

La aparición de estos hechos generó alarma y motivó la convocatoria de un consejo de seguridad con la participación de representantes de la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la alcaldía local y la personería municipal.

Durante la reunión, el secretario de Gobierno Departamental, Julio Ramos, solicitó a las Fuerzas Militares un informe detallado para esclarecer si la reciente ola de violencia corresponde a la reactivación del grupo armado «ERPAC Renacer» o si se trata de delincuentes comunes que utilizan ese nombre para sembrar temor. Ramos enfatizó la necesidad de actuar con rigor y evitar la propagación de rumores infundados, afirmando: “Debemos actuar con precisión. No podemos permitir que el miedo se propague sin fundamentos claros”.

En desarrollo…

