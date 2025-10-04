Colombia

La historia de la propiedad en la zona T de Bogotá que se volvió epicentro de disputas y amenazas tras la muerte de un ganadero

Una casona vecina al centro comercial Andino ha sido escenario de amenazas, enfrentamientos armados y un asesinato, mientras propietarios, inquilinos y nuevos poseedores libran una disputa judicial que se prolonga por casi una década

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
Vista de la zona T
Vista de la zona T de Bogotá, un área de alto valor comercial y residencial donde se ubica la casona que ha desatado un prolongado conflicto legal - crédito Colprensa

El intento por recuperar una de las propiedades más codiciadas de la zona T de Bogotá se convirtió en un conflicto de varios años, marcado por amenazas, enfrentamientos armados y un asesinato.

La casa, ubicada en la calle 82 con carrera 14, cerca del centro comercial Andino, pasó de ser una residencia familiar a un almacén de ropa china luego de que la propietaria la entregara a una inmobiliaria para arrendarla durante su estadía en el extranjero, de acuerdo con el medio El Tiempo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La disputa comenzó cuando la inquilina, encargada de la explotación comercial del inmueble, se negó a desocuparlo pese a las solicitudes de Felipe Arbeláez, hijo de la propietaria, que exigió ajustar el canon de arrendamiento y recuperar la posesión.

Arbeláez explicó que la inquilina afirmó haber subarrendado el segundo piso para un bar y que el nuevo ocupante, molesto por la solicitud de desalojo, rompió una puerta de vidrio. Señaló que se comprometieron a repararla en 24 horas, pero que desde entonces han pasado nueve años sin que se cumpliera.

La casona vecina al centro
La casona vecina al centro comercial Andino, actualmente utilizada como bodega, es el epicentro de un conflicto legal y de amenazas que se prolonga desde hace casi una década - crédito Google Maps

La inquilina que se negó a desocupar

La versión de la inquilina difería: sostuvo que su cuñado, identificado como Hugo –luego confirmado como Rushglanht Parada– estaba a cargo de la propiedad y que cualquier negociación debía hacerse con él.

De acuerdo con el informe del diario bogotano, Parada llegó a citar a los propietarios en el Parque de la 93, ofreciendo 1.700 millones de pesos en efectivo por la casa, con un maletín para concretar la operación, propuesta que fue rechazada.

Parada explicó que la casona servía como bodega para un negocio en San Andresito y que contaba con una promesa de compraventa firmada con un ganadero, Germán Soto, que fue asesinado a finales de noviembre de 2017.

Ante estos hechos, Arbeláez interpuso denuncias por fraude procesal, falsedad material en documento público e invasión de tierras, luego de que al solicitar un certificado de libertad del inmueble en 2017 le informaran que existía una medida cautelar decretada en Quibdó, que el juzgado aseguró nunca haber emitido.

Denuncias, querellas y medidas judiciales

Germán Soto, ganadero vinculado a
Germán Soto, ganadero vinculado a una promesa de compraventa de la casona, fue asesinado en noviembre de 2017, en un hecho que complicó aún más la disputa por la propiedad - crédito archivo Colprensa

Ni la querella ni la denuncia prosperaron, por lo que Arbeláez buscó recuperar la propiedad mediante conciliación con la inquilina. Sin embargo, el proceso se vio interrumpido cuando, al intentar cambiar los seguros de las puertas y sellar accesos, irrumpieron varios escoltas en camionetas de alta gama.

Arbeláez relató al medio El Tiempo que unas 20 personas llegaron al lugar mientras ellos eran aproximadamente 15 y que los amenazaron; aseguró que todo quedó registrado en video. La Policía tuvo que intervenir para permitir el ingreso del hombre que actualmente custodia la propiedad, mientras un aviso en el ventanal recuerda la querella presentada.

Por su parte, Rushglanht Ayala afirmó que al tomar posesión del inmueble desconocía tanto a Arbeláez como a la inquilina anterior y que actúa conforme a la ley.

Señaló que espera completar los 10 años de posesión que exige la legislación para poder iniciar un proceso de prescripción adquisitiva de dominio.

Ayala también recordó el altercado de agosto pasado, cuando explicó que llegaron enfrentamientos con armas de fuego y que él y sus acompañantes fueron golpeados y llevados a una estación de Policía.

El aviso en el ventanal
El aviso en el ventanal de la propiedad recuerda las querellas y denuncias presentadas por los propietarios en medio de un litigio que se prolonga por casi una década - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La defensa de Parada, representada por Diego Lesmes, indicó que la querella terminó caducando debido a los plazos en los que Arbeláez había solicitado la acción, dejando la disputa aún sin resolución definitiva.

Mientras tanto, la casona sigue bajo custodia privada, con señales visibles de los conflictos judiciales y el historial de amenazas que ha marcado la propiedad, cuyo valor y ubicación continúan siendo codiciados en la zona T de Bogotá.

Entre amenazas, irrupciones armadas y un asesinato relacionado con promesas de compraventa, la propiedad sigue siendo un punto de choque.

A medida que las acciones legales se diluyen por plazos y caducidades, los protagonistas esperan cumplir los requisitos para formalizar la posesión o recuperar el control. La historia evidencia que, en la zona T de Bogotá, el valor de un inmueble puede convertirse en un terreno de conflicto sin fin.

Temas Relacionados

Muerto en la zona RosaZona T BogotáMuerte de ganaderoSan AndresitoDisputa por propiedad BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 6 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

El cuadro dirigido por Vincent Kompany quiere seguir su racha perfecta en el comienzo de la temporada, y visitará a uno de los equipos protagonistas del campeonato alemán

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich

La selección de México entregó la lista a sus convocados para los amistosos FIFA ante Colombia y Ecuador

“El Tri” será uno de los principales protagonistas en el certamen orbital que se jugará en Norteamérica el próximo año

La selección de México entregó

Petro condenó ataque de EE. UU. a embarcación en el Caribe: “Está operación... la hacemos a diario los colombianos, pero sin misiles”

El presidente Gustavo Petro cuestionó la reciente acción militar estadounidense contra una lancha presuntamente ligada al narcotráfico, rechazando el uso de misiles y defendiendo métodos no letales en la lucha antidrogas

Petro condenó ataque de EE.

Lotería de Medellín: premio mayor y secos sorteo 3 de octubre 2025

Como cada viernes, aquí están los ganadores de la Lotería de Medellín

Lotería de Medellín: premio mayor

Requisitos para la pensión de mujeres cambiarán en 2026 sin depender de la reforma de Petro

A partir de 2026, las afiliadas a Colpensiones y fondos privados tendrán requisitos más bajos para jubilarse, tras fallos judiciales que establecen una disminución anual

Requisitos para la pensión de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

Sí se hará el concierto

Sí se hará el concierto de Guns´N Roses en el Vive Claro de Bogotá: se espera la resolución

Jorge Herrera, por segunda vez, se despide de ‘MasterChef Celebrity’: así fue el reto de eliminación

Permiso del Distrito para el concierto de Guns N’ Roses en Vive Claro de Bogotá ya tendría fecha tentativa

Shakira entusiasmó a sus fans al mostrar la versión de Gazelle, su personaje en ‘Zootopia’, con trajes de ‘La Loba’: “Las Gacelas ya no lloran”

Sofía Vergara se lució en la Semana de la Moda de París: asistió con su compañera en ‘America’s Got Talent’

Deportes

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 6 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

La selección de México entregó la lista a sus convocados para los amistosos FIFA ante Colombia y Ecuador

Óscar Figueroa fue designado como secretario General del Ministerio del Deporte: “Vamos a sacar adelante la cartera”

Filtran por accidente la camiseta suplente de la selección Colombia para el Mundial de 2026: así luce

Dayro Moreno se sinceró sobre el fuerte golpe emocional que le provocó la eliminación en la Copa Sudamericana: esto le dijo al ‘profe’