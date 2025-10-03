Universidad de Cartagena detectó red de fraude en examen de admisión a especialidades médicas: tomaban fotos en tiempo real de la prueba

Esta es la sede Piedra de Bolívar de la Universidad de Cartagena - crédito Google Maps

La Universidad de Cartagena identificó un presunto esquema de fraude en su reciente prueba de admisión a 14 especialidades médico-quirúrgicas, en la sede Piedra de Bolívar.

De acuerdo con información obtenida y publicada por Caracol Radio, miembros del personal de seguridad asignado al proceso de evaluación notaron la presencia de más de quince personas que, pese a las restricciones, portaban teléfonos celulares dentro de los salones destinados al examen.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La versión es que estos dispositivos se habrían utilizado para fotografiar los exámenes y enviar imágenes a una “central” externa, desde donde posteriormente se transmitían respuestas a otros aspirantes en tiempo real.

La operación tenía como objetivo acceder a uno de los 59 cupos ofrecidos entre 1.833 postulados para las especializaciones ofrecidas por la institución.