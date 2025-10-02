Indignación en Bogotá por libertad de presunto agresor de adulto mayor: familia exige justicia

El presunto agresor, inquilino de la víctima, sigue en libertad y residiendo en el mismo inmueble, según denuncia la familia - crédito Pixabay / ilustrativa

La comunidad en Ciudad Bolívar se encuentra consternada ante el caso de Arturo Pamplona, un adulto mayor de 72 años internado en estado crítico tras una violenta agresión por parte de un inquilino.

El ataque tuvo lugar en el barrio Capri, en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, luego de que el hombre exigiera el pago del arriendo a un inquilino instalado hacía aproximadamente un mes.

Este hecho fue relatado por Jorge Pamplona, hijo de la víctima, en conversación con Alerta Bogotá, donde expuso tanto el drama sanitario que atraviesa su padre como la incertidumbre jurídica que mantiene a la familia a la espera de avances concretos.

De acuerdo con su testimonio, la discusión escaló hasta los golpes, sin que hubiera intervención inmediata, “Después de un lapso, las personas escucharon los golpes. Mi papá subió a su apartamento ya malherido y allí se desmayó”, contó Jorge Pamplona.

Además, su familiar contó que Arturo Pamplona permaneció inconsciente por unas cinco o seis horas, hasta que una vecina lo divisó a través de una claraboya y avisó a la familia, lo que permitió organizar su traslado a una clínica.

Una vez internado, los médicos decidieron inducir el coma y el diagnóstico resultó grave: “fractura de cráneo de alrededor de 15 centímetros, complicaciones en ambos pulmones, lesiones en un riñón y una fisura facial”, según Jorge Pamplona.

Aunque los sanitarios reportan su estado como “estable”, su hijo explicó que ese término no significa recuperación inmediata, “Mi padre sigue estable, así nos lo dicen los médicos, pero la recuperación es muy lenta por la gravedad de las lesiones”, afirmó a Alerta Bogotá.

La familia permanece a la espera de información regular sobre la evolución del paciente, ya que las visitas se encuentran restringidas debido a protocolos clínicos. “Las visitas en la clínica son restringidas, lo que nos mantiene en constante expectativa”, señaló el hijo de la víctima al medio mencionado.

¿Qué exige la familia?

En cuanto al proceso judicial, los Pamplona denunciaron lo sucedido ante la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Molinos. Tal como narró el hijo del afectado, el presunto agresor fue detenido durante 36 horas y posteriormente dejado en libertad, volviendo a residir en el mismo apartamento donde ocurrieron los hechos.

“El tipo llegó muy tranquilamente a la casa, como si no hubiera pasado nada, y sigue viviendo en el apartamento que le arrendó mi padre”, expuso Jorge Pamplona.

Por el momento, la familia cuenta con representación legal, pero la falta del radicado formal de la denuncia ha complicado el inicio de acciones legales: “Necesito el radicado porque con eso mi abogado puede actuar, pero las autoridades aún no lo han entregado”, aseguró el hijo en entrevista con Alerta Bogotá.

La familia se expresó desconcertada por la situación, especialmente porque el presunto responsable permanece libre a pesar de la gravedad de las lesiones y los testimonios aportados. La evolución del caso se mantiene bajo observación, tanto por la comunidad local como por los allegados a la víctima.

Otro caso de agresión a dueños de casa en Bogotá

La comunidad del barrio El Carmelo, en la localidad de Kennedy de Bogotá, estuvo consternada tras el asesinato de Honofre Mogollón, líder comunitaria de 59 años. La vivienda de la víctima estuvo rodeada de decenas de rosas, depositadas por los vecinos en señal de respeto y memoria.

La familia de Mogollón la víctima relató a Citytv que el 28 de enero de 2025, la mujer expresó preocupación por el extravío de una suma de dólares que sus hijas, residentes en Europa, habrían enviado. El domingo, Honofre habría reclamado a su inquilino, quien vivía en la casa hacía apenas dos meses, lo que desencadenó el fatídico desenlace.

“El hombre llegó a la casa porque estaba recomendado y sería quien cometió los hechos”, denunció su hijo Alexis López a Citytv; en su testimonio también indicó que el atacante trató de escudarse diciendo que era pareja sentimental de su madre, teoría que la familia rechaza.

López aseguró al medio: “El día domingo antes del crimen, ella manifestó que mis hermanas le habían mandado unos dólares (ellas viven en Europa), y que se le habían perdido”.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad habrían mostrado que el principal sospechoso fue inicialmente retenido por la Policía. Sin embargo, las autoridades lo dejaron en libertad porque no existían las condiciones para una detención en flagrancia, según relató la familia a Citytv. “Se escudó en que habría sido el compañero sentimental de ella”, explicó nuevamente Alexis López, destacando que el verdadero compañero sentimental de Honofre, al momento del crimen, se encontraba con otro integrante de la familia.