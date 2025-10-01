Colombia

Lanzan convocatoria para potenciar el turismo en Medellín: así puede inscribir su agencia de viajes

El temario propuesto cubre desde la introducción al ecosistema turístico de Medellín y la legislación vigente aplicable a agencias de viaje

David Garzón

Por David Garzón

Guardar
Según la alcaldía de Medellín,
Según la alcaldía de Medellín, las actividades relacionadas con el alojamiento, la oferta gastronómica, el transporte de pasajeros y las expresiones culturales - crédito iStock

A través de una nueva iniciativa conjunta, la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín, en colaboración con Anato, lanzó una convocatoria orientada al fortalecimiento empresarial de 100 agencias de viaje ubicadas en la capital antioqueña.

La propuesta busca impactar de manera directa la profesionalización y competitividad de estos actores clave dentro de la cadena turística local.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la secretaría, el programa está compuesto por múltiples fases que incluyen desde la capacitación técnica hasta el asesoramiento personalizado. Una de las etapas centrales es la formación, la cual se desarrollará a lo largo de dos jornadas de cuatro horas cada una, ofreciendo la posibilidad de asistir de manera presencial —con un límite de 50 participantes— o conectarse a distancia mediante la modalidad virtual.

Selección de empresas

Desde la administración municipal se
Desde la administración municipal se destacó la relevancia de este crecimiento y la forma en que estos sectores han venido consolidándose como motores para la sostenibilidad financiera de la ciudad - crédito iStock

El temario propuesto cubre desde la introducción al ecosistema turístico de Medellín y la legislación vigente aplicable a agencias de viaje, pasando por el diseño de productos turísticos, técnicas de marketing y herramientas tecnológicas como software de reservas, hasta la gestión contable específica para el sector.

En una segunda fase, se seleccionarán 20 empresas de las cien iniciales para integrarse al Plan Padrino, esquema mediante el cual estas agencias recibirán acompañamiento personalizado impartido por organizaciones que ya forman parte de Anato, actuando bajo la figura de padrinos. Este apoyo promete una transferencia de conocimientos y estrategias prácticas, permitiendo que las empresas beneficiadas puedan acceder a experiencias y buenas prácticas contrastadas en el mercado nacional.

El proceso de inscripción a este programa ya se encuentra habilitado de manera digital, facilitando así el acceso para los interesados que deseen aprovechar esta oportunidad de fortalecimiento institucional y expansión de capacidades.

La propuesta busca impactar de
La propuesta busca impactar de manera directa la profesionalización y competitividad de estos actores clave dentro de la cadena turística local - crédito iStock

El impulso a las agencias de viaje se enmarca en un contexto de rápido crecimiento para los sectores de turismo y entretenimiento en Medellín, que han pasado a considerarse pilares fundamentales dentro de la economía local. Según la alcaldía de Medellín, las actividades relacionadas con el alojamiento, la oferta gastronómica, el transporte de pasajeros y las expresiones culturales no solo dinamizan la economía, sino que reportan un impacto directo sobre los ingresos empresariales y el recaudo tributario del municipio.

Estadísticas oficiales

Según revelan las estadísticas oficiales proporcionadas por la administración municipal, entre los años 2017 y 2024 se observó una evolución significativa en términos del recaudo por concepto de impuesto de industria y comercio correspondiente a los rubros de turismo y entretenimiento. El año 2020 constituyó la única excepción debido a los efectos de la pandemia, que resultaron en una disminución del 38,8% respecto al comportamiento habitual. Sin embargo, tras la recuperación, los resultados han sido notoriamente positivos.

Para el año 2024, el recaudo total en este segmento alcanzó los $58.234 millones, cifra que representa más del doble en comparación con el año 2017, cuando la recaudación fue de $24.229 millones. De ese total en 2024, el turismo aportó $54.908 millones, mientras que las actividades de entretenimiento contribuyeron con $3.326 millones. Desde la administración municipal se destacó la relevancia de este crecimiento y la forma en que estos sectores han venido consolidándose como motores para la sostenibilidad financiera de la ciudad.

De acuerdo con la secretaría,
De acuerdo con la secretaría, el programa está compuesto por múltiples fases que incluyen desde la capacitación técnica hasta el asesoramiento personalizado - crédito iStock

En palabras de Ana María Mejía, secretaria (e) de Turismo y Entretenimiento, el turismo y el entretenimiento se consideran sectores estratégicos ya que dinamizan cadenas productivas diversas y aportan de manera continua a la sostenibilidad fiscal del territorio.

El análisis de las fuentes de ingreso muestra que los establecimientos gastronómicos —principalmente aquellos dedicados a comidas preparadas servidas a la mesa— lideran en aportes, sumando más de $18.000 millones en 2024. Este segmento, junto con el alojamiento en hoteles —con $7.242 millones recaudados—, integran los ejes más fuertes en el contexto del turismo local.

El transporte de pasajeros, otro componente esencial en la cadena turística, generó ingresos de $6.175 millones, seguido por las propias agencias de viaje, que totalizaron $1.924 millones en el mismo año.

Temas Relacionados

Convocatoria turismoAgencias de viajeTurismo en MedellínViajar a MedellínViajar por ColombiaTurismo por ColombiaColombia-ViajesColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia acelera en ventas de motos, crece la preferencia por modelos de bajo cilindraje

El auge de las motocicletas en el país responde a la necesidad de evitar el tráfico. Las cifras récord de matrículas muestran una inclinación marcada hacia opciones económicas y fáciles de manejar

Colombia acelera en ventas de

Proyecto que propone iniciar clases después de las 7:00 a. m. avanza está cerca de ser ley: ya fue aprobado en el Senado

El texto busca transformar las rutinas de los menores de edad en etapa escolar y, de la misma manera, mejorar la calidad de vida de las familias colombianas

Proyecto que propone iniciar clases

Cerro Porteño le habría hecho una “jugadita” a Santa Fe: esto pagó para contratar a Jorge Bava

El entrenador uruguayo aceptó la oferta de los paraguayos para dirigir al Ciclón, dejando a los Cardenales a mitad de campeonato y bajo una fuerte polémica

Cerro Porteño le habría hecho

Miguel Bosé anunció su regreso a Medellín en 2026: conozca la fecha y los precios de boletería

El cantante sumó una nueva fecha a su “Importante Tour”, que marca su regreso a los escenarios

Miguel Bosé anunció su regreso

Puerto de Buenaventura concentra el 85% de la carga estratégica para el metro de Bogotá

Piloteadoras, rieles y grúas de gran tamaño llegan por Buenaventura, el puerto que se volvió indispensable para levantar la primera línea del metro

Puerto de Buenaventura concentra el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó un centro de

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Miguel Bosé anunció su regreso

Miguel Bosé anunció su regreso a Medellín en 2026: conozca la fecha y los precios de boletería

Jessi Uribe reveló cómo fue el proceso para escoger el nombre de su hija con Paola Jara: “Ella es la que manda”

El concepto del Idiger que tendría en jaque al Vive Claro: próximos conciertos en octubre estarían en riesgo

La joven novia de Jhonny Rivera dio detalles de lo que será la esperada boda: esta es la fecha y el lugar

Aida Victoria Merlano dijo que gastó más de $50 millones luego de terminar su relación sentimental: “Me falta un macho”

Deportes

Cerro Porteño le habría hecho

Cerro Porteño le habría hecho una “jugadita” a Santa Fe: esto pagó para contratar a Jorge Bava

Este sería el jugador que causa problemas en Atlético Nacional en 2025: “Le pasó a Gandolfi”

Canadá dio a conocer lista de convocados para amistoso con Colombia: estas son sus máximas figuras

Se prenden las alarmas en la selección Colombia: habría una baja sensible para los amistosos de octubre

Será demolido el histórico estadio donde Freddy Rincón marcó un recordado gol con la selección Colombia en Italia 90