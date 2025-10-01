Colombia

Desalojan a más de doscientos manifestantes adultos mayores en el centro de Bogotá frente a la sede del Dapre

El operativo dejó pertenencias en la calle y generó reclamos de violencia, mientras los líderes sindicales insisten en una solución negociada con el Gobierno nacional

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Líderes sindicales aseguran que la Alcaldía actuó de forma ilegal al retirar a adultos mayores enfermos y discapacitados, quienes piden audiencia con el presidente Petro para resolver su situación laboral - crédito Redes Sociales

El centro de Bogotá vivió momentos de tensión la mañana de este jueves, cuando cerca de doscientos manifestantes, en su mayoría adultos mayores, fueron desalojados del separador de la calle sexta, frente al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Estas personas, que habían instalado carpas y colchones durante varios meses, aseguran haber sido despedidas ilegalmente por el Distrito entre 1990 y 2003 y exigen un diálogo directo con el Gobierno nacional.

El operativo, ordenado por las autoridades distritales, puso fin a una ocupación que se extendió por aproximadamente nueve meses.

Los manifestantes, muchos de ellos con enfermedades graves o discapacidades, vieron cómo sus pertenencias, incluidas carpas, catres y cobijas, fueron retiradas del lugar.

Según relataron, la mayoría de los afectados supera los setenta años y se consideran sujetos de especial protección constitucional.

- crédito Presidencia de la República

Carlos Trujillo, presidente de la Central Colombiana de Trabajadores en Acuerdos Políticos (Cetrap), lideró la protesta y explicó que la principal demanda es la presencia del alcalde en la mesa de concertación establecida por el decreto 1130 de 2022.

“Pues al alcalde se le pidió que apareciera en la mesa de concertación que se, que se instaló con el Gobierno bajo el decreto once treinta del 2022. Se le ha hecho la invitación a la, a la, a la Alcaldía, pero el señor alcalde no ha querido estar presente, pues porque tiene que solucionar la problemática de todos los trabajadores“, afirmó Trujillo.

Trujillo afirmó que el alcalde tiene el compromiso de solucionar la problemática de más de quince mil trabajadores del Distrito despedidos ilegalmente entre 1990 y 2003. El dirigente sindical subrayó que, aunque agradecen al presidente Gustavo Petro por permitir el derecho a la protesta, consideran que la Alcaldía actuó de manera irregular al desalojar a personas de la tercera edad.

Los manifestantes insisten en que su protesta ha sido pacífica y que su único objetivo es obtener una solución a su situación laboral. Trujillo detalló que han invitado reiteradamente al alcalde a participar en la mesa de concertación, sin obtener respuesta.

“Tenemos personas con cáncer, gente con discapacidad, gente mayor de setenta y ochenta años, y aquí estábamos protestando pacíficamente, pero nos sacaron”, señaló.

El gremio sindical solicita hablar con el presidente Petro - crédito Presidencia

Durante el desalojo, los líderes denunciaron que el procedimiento fue ilegal y que se produjeron agresiones físicas. Trujillo aseguró que la Alcaldía golpeó a las señoras y a los adultos mayores, y añadió que, en el transcurso de la lucha, han fallecido doce personas, aunque esta cifra no ha sido confirmada por fuentes oficiales.

Los manifestantes sostienen que no han recibido una solución concreta a sus reclamos y que la intervención de las autoridades se realizó sin garantías para su integridad.

Entonces, nosotros vamos a permanecer aquí porque como estamos en asamblea permanente, estamos en asamblea permanente, estamos en asamblea permanente. Entonces, queremos concertar con el Gobierno directamente con Petro porque (grita) ¡queremos hablar con Petro!“, finalizó el representante.

A pesar del desalojo y la destrucción de sus campamentos, los manifestantes han decidido permanecer en el lugar en asamblea permanente. Su objetivo inmediato es lograr una concertación directa con el Gobierno nacional y, en particular, con el presidente Petro, a quien solicitan una audiencia para exponer su situación y buscar una salida negociada a sus demandas.

