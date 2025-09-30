Colombia

Andrés Barrios pidió declarar al Tren de Aragua como organización terrorista y culpó a la ‘Paz Total’ de Petro: “Bogotá está sangrando”

Barrios denunció impresionantes incrementos de secuestros, homicidios y extorsiones, además de mostrar los focos delictivos, incluso, asociados al Tren de Aragua

Juan Sánchez Romero

Andrés Barrios propuso declarar emergencia y crear una unidad especial para combatir extorsión y secuestro, tras cifras que muestran incremento de asesinatos y delitos en varias localidades de la ciudad - crédito Equipo de prensa de Andrés Barrios

El concejal Andrés Barrios denunció un grave deterioro de la seguridad en Bogotá y atribuyó la dura situación al fracaso de la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro, que habría derivado en un incremento del control territorial de las bandas criminales del Tren de Aragua, en varios sectores de la capital del país.

Bogotá está sangrando y el Estado es un espectador. Hoy, el que gobierna es el miedo en muchos barrios”, comentó Barrios, mientras expuso los alarmantes aumentos en homicidios, secuestros y extorsión, además de confirmar el actuar criminal del Tren de Aragua, que exigió que sea denominado un grupo terrorista.

En el debate ‘Bogotá sin tregua: la Paz Total fracasó y nuestra ciudad paga el precio’, el concejal afirmó que “cada semana que pasa, los titulares y las cifras oficiales confirman lo que muchos de nosotros sentimos todos los días en los barrios. Y es que la seguridad está en crisis. La autoridad está debilitada y el crimen sigue ganando terreno en Bogotá todos los días”.

Agregó que “lo más grave es que esta crisis no es aislada. Es una crisis que tiene una raíz política. Y esa raíz política es la llamada ‘Paz total’, que en lugar de traer tranquilidad, desarmó al Estado y empoderó a los grupos criminales”, denunció el concejal.

El cabildante usó datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco) de la Policía Nacional, para registrar que entre enero y agosto de 2025 se registraron 792 homicidios en la capital, lo que equivale a casi tres asesinatos diarios, con un 65% de los casos cometidos con arma de fuego.

