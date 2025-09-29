Colombia

Profesora fue enviada a prisión en Antioquia tras ser acusada de agresión sexual contra cuatro niñas de un jardín infantil

El caso fue denunciado por la madre de una de las víctimas, luego de notar cambios en el comportamiento de la menor de 4 años de edad

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

La docente permanece detenida mientras avanza la investigación, que involucra testimonios y valoraciones de las afectadas - crédito Fiscalía General de la Nación

Una profesora identificada como Luz Ferney Lopera Bedoya fue enviada a prisión por orden de un juez tras ser acusada de agresión sexual contra cuatro estudiantes en San Andrés de Cuerquia, en el norte de Antioquia.

Las autoridades judicializaron a la docente, quien durante los años 2024 y 2025 trabajó en un jardín infantil del municipio, por hechos que involucraron a niñas de entre 4 y 5 años de edad.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, la mujer habría sometido a las menores a tocamientos de índole sexual, aprovechando su posición y la confianza que los padres depositaron en ella.

La denuncia se presentó luego de que la madre de una de las víctimas detectó cambios en el comportamiento de su hija. Posteriormente, otras familias alertaron a las autoridades por situaciones similares que presentaban sus hijas.

El ente investigador presentó material probatorio en audiencias ante un juez de control de garantías, lo que derivó en la medida de aseguramiento privativa de la libertad para la implicada.

El proceso se adelanta por el delito de acto sexual violento agravado con menor de 14 años. Las pruebas recopiladas hasta ahora incluyen testimonios de familiares y asistentes del jardín infantil, así como valoraciones realizadas a las niñas afectadas.

